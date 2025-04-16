https://ria.ru/20250416/mishustin-2011514568.html

Мишустин поручил разработать перечень для нацпроекта "Биоэкономика"

Мишустин поручил разработать перечень для нацпроекта "Биоэкономика" - РИА Новости, 16.04.2025

Мишустин поручил разработать перечень для нацпроекта "Биоэкономика"

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил разработать перечень проектов, которые войдут в нацпроект "Биоэкономика", сообщила пресс-служба кабмина. РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T10:11:00+03:00

2025-04-16T10:11:00+03:00

2025-04-16T10:11:00+03:00

экономика

михаил мишустин

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

курчатовский институт

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил разработать перечень проектов, которые войдут в нацпроект "Биоэкономика", сообщила пресс-служба кабмина. "В срок до 30 июня при доработке паспорта нацпроекта Минпромторгу поставлена задача разработать перечень индустриальных проектов (проектов по обеспечению технологического суверенитета), которые войдут в состав нацпроекта "Биоэкономика", - говорится в сообщении. Перечень должен быть согласован с заинтересованными министерствами и ведомствами, а также с Национальным исследовательским центром "Курчатовский институт". "Помимо этого, Минпромторгу необходимо включить в паспорт национального проекта и паспорта входящих в его состав федеральных проектов общественно значимые результаты их реализации", - отметили в кабмине. Кроме того, Минпромторгу, Минсельхозу и Минэкономразвития до 10 ноября 2025 года необходимо доработать и утвердить методику расчёта целевых показателей нацпроекта с учётом параметров индустриальных проектов по производству высокотехнологичной продукции.

https://ria.ru/20250416/mishustin-2011512351.html

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экономика, михаил мишустин, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), курчатовский институт, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)