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Мишустин поручил разработать перечень для нацпроекта "Биоэкономика" - РИА Новости, 16.04.2025
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10:11 16.04.2025
https://ria.ru/20250416/mishustin-2011514568.html
Мишустин поручил разработать перечень для нацпроекта "Биоэкономика"
Мишустин поручил разработать перечень для нацпроекта "Биоэкономика" - РИА Новости, 16.04.2025
Мишустин поручил разработать перечень для нацпроекта "Биоэкономика"
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил разработать перечень проектов, которые войдут в нацпроект "Биоэкономика", сообщила пресс-служба кабмина. РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T10:11:00+03:00
2025-04-16T10:11:00+03:00
экономика
михаил мишустин
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
курчатовский институт
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил разработать перечень проектов, которые войдут в нацпроект "Биоэкономика", сообщила пресс-служба кабмина. "В срок до 30 июня при доработке паспорта нацпроекта Минпромторгу поставлена задача разработать перечень индустриальных проектов (проектов по обеспечению технологического суверенитета), которые войдут в состав нацпроекта "Биоэкономика", - говорится в сообщении. Перечень должен быть согласован с заинтересованными министерствами и ведомствами, а также с Национальным исследовательским центром "Курчатовский институт". "Помимо этого, Минпромторгу необходимо включить в паспорт национального проекта и паспорта входящих в его состав федеральных проектов общественно значимые результаты их реализации", - отметили в кабмине. Кроме того, Минпромторгу, Минсельхозу и Минэкономразвития до 10 ноября 2025 года необходимо доработать и утвердить методику расчёта целевых показателей нацпроекта с учётом параметров индустриальных проектов по производству высокотехнологичной продукции.
https://ria.ru/20250416/mishustin-2011512351.html
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экономика, михаил мишустин, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), курчатовский институт, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Экономика, Михаил Мишустин, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Курчатовский институт, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Мишустин поручил разработать перечень для нацпроекта "Биоэкономика"

Мишустин поручил разработать перечень проектов в нацпроекте Биоэкономика

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил разработать перечень проектов, которые войдут в нацпроект "Биоэкономика", сообщила пресс-служба кабмина.
"В срок до 30 июня при доработке паспорта нацпроекта Минпромторгу поставлена задача разработать перечень индустриальных проектов (проектов по обеспечению технологического суверенитета), которые войдут в состав нацпроекта "Биоэкономика", - говорится в сообщении.
Перечень должен быть согласован с заинтересованными министерствами и ведомствами, а также с Национальным исследовательским центром "Курчатовский институт".
"Помимо этого, Минпромторгу необходимо включить в паспорт национального проекта и паспорта входящих в его состав федеральных проектов общественно значимые результаты их реализации", - отметили в кабмине.
Кроме того, Минпромторгу, Минсельхозу и Минэкономразвития до 10 ноября 2025 года необходимо доработать и утвердить методику расчёта целевых показателей нацпроекта с учётом параметров индустриальных проектов по производству высокотехнологичной продукции.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
Мишустин поручил разработать стратегию развития биоэкономики
10:02
 
ЭкономикаМихаил МишустинМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Курчатовский институтМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
 
 
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