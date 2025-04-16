https://ria.ru/20250416/mishustin-2011512351.html

Мишустин поручил разработать стратегию развития биоэкономики

Мишустин поручил разработать стратегию развития биоэкономики - РИА Новости, 16.04.2025

Мишустин поручил разработать стратегию развития биоэкономики

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил министерствам к 20 мая проработать вопрос о целесообразности подготовки программного документа (стратегии, доктрины... РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T10:02:00+03:00

2025-04-16T10:02:00+03:00

2025-04-16T10:02:00+03:00

экономика

россия

михаил мишустин

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил министерствам к 20 мая проработать вопрос о целесообразности подготовки программного документа (стратегии, доктрины или концепции) по развитию биоэкономики в России, сообщили в пресс-службе правительства. Глава российского кабмина дал поручения по итогам стратегической сессии, посвященной нацпроекту "Технологическое обеспечение биоэкономики", она состоялась 4 марта. "По итогам стратегической сессии глава правительства поручил проработать целесообразность подготовки программного документа – стратегии, доктрины или концепции, – предусматривающего в том числе определение понятия биоэкономики, стратегической цели её развития, направлений и рынков применения ее конечной продукции. Этой работой займутся Минпромторг, Минсельхоз, Минприроды, Минздрав, Минэкономразвития, Минобрнауки, Минпросвещения и Минэнерго. Она должна быть завершена к 20 мая 2025 года", - сообщили в пресс-службе.

https://ria.ru/20250304/mishustin-2002999759.html

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экономика, россия, михаил мишустин, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)