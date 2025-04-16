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Мишустин поручил разработать стратегию развития биоэкономики - РИА Новости, 16.04.2025
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10:02 16.04.2025
https://ria.ru/20250416/mishustin-2011512351.html
Мишустин поручил разработать стратегию развития биоэкономики
Мишустин поручил разработать стратегию развития биоэкономики - РИА Новости, 16.04.2025
Мишустин поручил разработать стратегию развития биоэкономики
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил министерствам к 20 мая проработать вопрос о целесообразности подготовки программного документа (стратегии, доктрины... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T10:02:00+03:00
2025-04-16T10:02:00+03:00
экономика
россия
михаил мишустин
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил министерствам к 20 мая проработать вопрос о целесообразности подготовки программного документа (стратегии, доктрины или концепции) по развитию биоэкономики в России, сообщили в пресс-службе правительства. Глава российского кабмина дал поручения по итогам стратегической сессии, посвященной нацпроекту "Технологическое обеспечение биоэкономики", она состоялась 4 марта. "По итогам стратегической сессии глава правительства поручил проработать целесообразность подготовки программного документа – стратегии, доктрины или концепции, – предусматривающего в том числе определение понятия биоэкономики, стратегической цели её развития, направлений и рынков применения ее конечной продукции. Этой работой займутся Минпромторг, Минсельхоз, Минприроды, Минздрав, Минэкономразвития, Минобрнауки, Минпросвещения и Минэнерго. Она должна быть завершена к 20 мая 2025 года", - сообщили в пресс-службе.
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экономика, россия, михаил мишустин, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)
Мишустин поручил разработать стратегию развития биоэкономики

Мишустин поручил разработать стратегию развития биоэкономики к 20 мая

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил министерствам к 20 мая проработать вопрос о целесообразности подготовки программного документа (стратегии, доктрины или концепции) по развитию биоэкономики в России, сообщили в пресс-службе правительства.
Глава российского кабмина дал поручения по итогам стратегической сессии, посвященной нацпроекту "Технологическое обеспечение биоэкономики", она состоялась 4 марта.
"По итогам стратегической сессии глава правительства поручил проработать целесообразность подготовки программного документа – стратегии, доктрины или концепции, – предусматривающего в том числе определение понятия биоэкономики, стратегической цели её развития, направлений и рынков применения ее конечной продукции. Этой работой займутся Минпромторг, Минсельхоз, Минприроды, Минздрав, Минэкономразвития, Минобрнауки, Минпросвещения и Минэнерго. Она должна быть завершена к 20 мая 2025 года", - сообщили в пресс-службе.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит стратегическую сессию по направлению Технологическое обеспечение биоэкономики в Координационном центре правительства РФ. 4 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
Мишустин оценил потенциал России в сфере биотехнологий
4 марта, 16:05
 
ЭкономикаРоссияМихаил МишустинМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)
 
 
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