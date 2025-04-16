https://ria.ru/20250416/mishustin-2011512351.html
Мишустин поручил разработать стратегию развития биоэкономики
Мишустин поручил разработать стратегию развития биоэкономики - РИА Новости, 16.04.2025
Мишустин поручил разработать стратегию развития биоэкономики
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил министерствам к 20 мая проработать вопрос о целесообразности подготовки программного документа (стратегии, доктрины... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T10:02:00+03:00
2025-04-16T10:02:00+03:00
2025-04-16T10:02:00+03:00
экономика
россия
михаил мишустин
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/06/1944204144_0:127:3213:1934_1920x0_80_0_0_6fbabde7b32f3bc18535f221bd32fdcb.jpg
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил министерствам к 20 мая проработать вопрос о целесообразности подготовки программного документа (стратегии, доктрины или концепции) по развитию биоэкономики в России, сообщили в пресс-службе правительства. Глава российского кабмина дал поручения по итогам стратегической сессии, посвященной нацпроекту "Технологическое обеспечение биоэкономики", она состоялась 4 марта. "По итогам стратегической сессии глава правительства поручил проработать целесообразность подготовки программного документа – стратегии, доктрины или концепции, – предусматривающего в том числе определение понятия биоэкономики, стратегической цели её развития, направлений и рынков применения ее конечной продукции. Этой работой займутся Минпромторг, Минсельхоз, Минприроды, Минздрав, Минэкономразвития, Минобрнауки, Минпросвещения и Минэнерго. Она должна быть завершена к 20 мая 2025 года", - сообщили в пресс-службе.
https://ria.ru/20250304/mishustin-2002999759.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/06/1944204144_269:0:3000:2048_1920x0_80_0_0_498f2bd14c7f09fd7509779db9d3d5c9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, михаил мишустин, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)
Мишустин поручил разработать стратегию развития биоэкономики
Мишустин поручил разработать стратегию развития биоэкономики к 20 мая