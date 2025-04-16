https://ria.ru/20250416/matvienko-2011536527.html

Матвиенко обвинила еврочиновников в цинизме

Матвиенко обвинила еврочиновников в цинизме - РИА Новости, 16.04.2025

Матвиенко обвинила еврочиновников в цинизме

В Европе сегодня глубочайший духовный, идейный, нравственный кризис, чиновники ЕС дошли до высшей степени цинизма, в формате евродиктатуры требуют от глав... РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T11:23:00+03:00

2025-04-16T11:23:00+03:00

2025-04-16T13:34:00+03:00

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МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. В Европе сегодня глубочайший духовный, идейный, нравственный кризис, чиновники ЕС дошли до высшей степени цинизма, в формате евродиктатуры требуют от глав суверенных государств не посещать Парад Победы в Москве, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Совет Федерации на заседании в среду принял обращение к парламентам мира, в котором призвал их бороться с фальсификацией истории Второй мировой войны, реабилитацией и героизацией нацизма. "В Европе сегодня глубочайший духовный, идейный, нравственный, ценностный кризис. Чиновники дошли до высшей степени бессовестности, цинизма, когда они уже позволяют себе в формате евродиктатуры требовать от глав суверенных государств не посещать парад Победы в Москве. Это надругательство над памятью миллионов людей, которые отдали свои жизни за освобождение Европы и мира от фашистской чумы", - сказала спикер по итогам принятия документа. При этом еврочиновники не только прикрывают глаза на поднимающих голову неонацистов в европейских государствах, но и активно, последовательно занимаются взращиванием, мотивированием нацистских режимов на континенте, таких как киевский нацистский режим, подчеркнула она. "И, конечно, такой Европе не нужны те, кто помнит и чтит нефальшивую, не извращённую, а настоящую историю", - сказала Матвиенко. Она поручила главе международного комитета СФ Григорию Карасину сделать так, чтобы обращение Совфеда дошло до всех парламентов, до международных организаций. "Чтобы опомнились, чтобы одумались, чтобы сделали выводы, уроки из прошедшей войны. Мы очень надеемся, что здравые силы в Европе, которые набирают силу, не допустят дальнейшей деградации происходящего в Европе", - заключила она.

https://ria.ru/20250119/evropa-1994381799.html

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европа, москва, валентина матвиенко, григорий карасин, совет федерации рф, евросоюз, в мире