https://ria.ru/20250416/marochko-2011496658.html

Марочко рассказал о потерях ВСУ на Купянском направлении

Марочко рассказал о потерях ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 16.04.2025

Марочко рассказал о потерях ВСУ на Купянском направлении

Российские войска уничтожили в районе Новой Кругляковки в Харьковской области три украинских опорных пункта и пехоту ВСУ, сообщил РИА Новости военный эксперт... РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T07:46:00+03:00

2025-04-16T07:46:00+03:00

2025-04-16T11:37:00+03:00

специальная военная операция на украине

харьковская область

донецкая народная республика

андрей марочко

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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ЛУГАНСК, 16 апр - РИА Новости. Российские войска уничтожили в районе Новой Кругляковки в Харьковской области три украинских опорных пункта и пехоту ВСУ, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "В ходе активных боевых действий в районе Новой Кругляковки наши передовые подразделения осуществили результативный маневр, в результате которого бойцы уничтожили три опорных пункта украинских боевиков. Средства объективного контроля также зафиксировали уничтожение до 30 человек личного состава (противника - ред.)", - рассказал, эксперт ссылаясь на свои источники и разведданные. Марочко отметил, что помимо пехоты были уничтожены одна гаубица и два автомобиля ВСУ. Группировка "Запад" нанесла поражение формированиям шести украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, в том числе в районе Новой Кругляковки, противник потерял более 250 военнослужащих, сообщили во вторник в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20250416/spetsoperatsiya-2011493154.html

харьковская область

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харьковская область, донецкая народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)