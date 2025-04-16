https://ria.ru/20250416/marochko-2011496658.html
Марочко рассказал о потерях ВСУ на Купянском направлении
Марочко рассказал о потерях ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 16.04.2025
Марочко рассказал о потерях ВСУ на Купянском направлении
Российские войска уничтожили в районе Новой Кругляковки в Харьковской области три украинских опорных пункта и пехоту ВСУ, сообщил РИА Новости военный эксперт... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T07:46:00+03:00
2025-04-16T07:46:00+03:00
2025-04-16T11:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
донецкая народная республика
андрей марочко
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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ЛУГАНСК, 16 апр - РИА Новости. Российские войска уничтожили в районе Новой Кругляковки в Харьковской области три украинских опорных пункта и пехоту ВСУ, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "В ходе активных боевых действий в районе Новой Кругляковки наши передовые подразделения осуществили результативный маневр, в результате которого бойцы уничтожили три опорных пункта украинских боевиков. Средства объективного контроля также зафиксировали уничтожение до 30 человек личного состава (противника - ред.)", - рассказал, эксперт ссылаясь на свои источники и разведданные. Марочко отметил, что помимо пехоты были уничтожены одна гаубица и два автомобиля ВСУ. Группировка "Запад" нанесла поражение формированиям шести украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, в том числе в районе Новой Кругляковки, противник потерял более 250 военнослужащих, сообщили во вторник в Минобороны РФ.
https://ria.ru/20250416/spetsoperatsiya-2011493154.html
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харьковская область, донецкая народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Донецкая Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Марочко рассказал о потерях ВСУ на Купянском направлении
Марочко: ВС России уничтожили опорные пункты ВСУ на Купянском направлении