https://ria.ru/20250416/lenoblast-2011522166.html

В Ленинградской области водитель BMW с ружьем остановил автобус

В Ленинградской области водитель BMW с ружьем остановил автобус - РИА Новости, 16.04.2025

В Ленинградской области водитель BMW с ружьем остановил автобус

Водитель BMW перегородил дорогу автобусу на Приморском шоссе в Ленинградской области и под угрозой ружья вынудил его водителя открыть двери, чтобы вывести... РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T10:30:00+03:00

2025-04-16T10:30:00+03:00

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происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 апр – РИА Новости. Водитель BMW перегородил дорогу автобусу на Приморском шоссе в Ленинградской области и под угрозой ружья вынудил его водителя открыть двери, чтобы вывести оттуда жену, теперь его ищет полиция, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, в понедельник в полицию Выборгского района Ленобласти обратился водитель автобуса, следовавшего из Зеленогорска в Озерки. "Мужчина сообщил, что немногим ранее на 43-м километре Приморского шоссе водитель BMW перегородил дорогу и, угрожая ружьем, заставил открыть дверь автобуса, после чего вывел свою 41-летнюю супругу из салона и вместе с ней скрылся с места происшествия", – говорится в сообщении. Уголовное дело возбуждено по статье о хулиганстве, правоохранители ищут водителя иномарки, заключают в ГУМВД.

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ленинградская область

выборгский район

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