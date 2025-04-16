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В Ленинградской области водитель BMW с ружьем остановил автобус
В Ленинградской области водитель BMW с ружьем остановил автобус - РИА Новости, 16.04.2025
В Ленинградской области водитель BMW с ружьем остановил автобус
Водитель BMW перегородил дорогу автобусу на Приморском шоссе в Ленинградской области и под угрозой ружья вынудил его водителя открыть двери, чтобы вывести... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T10:30:00+03:00
2025-04-16T10:30:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 апр – РИА Новости. Водитель BMW перегородил дорогу автобусу на Приморском шоссе в Ленинградской области и под угрозой ружья вынудил его водителя открыть двери, чтобы вывести оттуда жену, теперь его ищет полиция, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, в понедельник в полицию Выборгского района Ленобласти обратился водитель автобуса, следовавшего из Зеленогорска в Озерки. "Мужчина сообщил, что немногим ранее на 43-м километре Приморского шоссе водитель BMW перегородил дорогу и, угрожая ружьем, заставил открыть дверь автобуса, после чего вывел свою 41-летнюю супругу из салона и вместе с ней скрылся с места происшествия", – говорится в сообщении. Уголовное дело возбуждено по статье о хулиганстве, правоохранители ищут водителя иномарки, заключают в ГУМВД.
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Происшествия, Авто, Ленинградская область, Выборгский район, Зеленогорск, BMW AG, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), BMW X5, BMW 1
В Ленинградской области водитель BMW с ружьем остановил автобус
Водитель BMW в Ленинградской области с ружьем перегородил дорогу автобусу