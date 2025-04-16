https://ria.ru/20250416/kredity-2011619709.html
Ярославская область сохранит 23 млрд руб, выделенных на бюджетные кредиты
Ярославская область сохранит 23 млрд руб, выделенных на бюджетные кредиты - РИА Новости, 16.04.2025
Ярославская область сохранит 23 млрд руб, выделенных на бюджетные кредиты
Ярославская область освобождена от погашения 2/3 задолженности по бюджетным кредитам до конца 2029 года, благодаря этому в регионе останется 23 миллиарда... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T16:49:00+03:00
2025-04-16T16:49:00+03:00
2025-04-16T16:49:00+03:00
ярославская область
михаил евраев
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
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ЯРОСЛАВЛЬ, 16 апр - РИА Новости. Ярославская область освобождена от погашения 2/3 задолженности по бюджетным кредитам до конца 2029 года, благодаря этому в регионе останется 23 миллиарда рублей, которые будут направлены на развитие социально значимых сфер, сообщил губернатор Михаил Евраев. Как сообщает пресс-служба правительства региона, Ярославская область освобождена от погашения 2/3 задолженности по бюджетным кредитам до конца 2029 года. "Объем высвобождаемых средств для Ярославской области составит 23 миллиарда рублей", - цитирует губернатора Михаила Евраева пресс-служба областного правительства. Губернатор отметил, что правила списания задолженности регионов по бюджетным кредитам из федерального бюджета утверждены правительством РФ в рамках исполнения поручения президента России Владимира Путина. "Командой правительства Ярославской области проведена серьезная работа с федеральными коллегами из Минэкономразвития, Минтранса и Минстроя. Более 11 миллиардов рублей из высвобождаемых средств в ближайшие пять лет направим на проекты в сфере ЖКХ, в том числе на замену лифтового оборудования – 336 миллионов рублей", - подчеркнул губернатор. По данным Евраева, свыше 9 миллиардов рублей за пять лет планируется направить на обновление общественного транспорта, 1,9 миллиарда рублей – на новые инвестпроекты, а также на переселение граждан из аварийного жилья и докапитализацию Фонда регионального развития.
https://ria.ru/20250414/videokamery-2011230036.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил евраев, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
Ярославская область, Михаил Евраев, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)
Ярославская область сохранит 23 млрд руб, выделенных на бюджетные кредиты
Евраев: в Ярославской области останется 23 миллиарда рублей из бюджета
ЯРОСЛАВЛЬ, 16 апр - РИА Новости. Ярославская область освобождена от погашения 2/3 задолженности по бюджетным кредитам до конца 2029 года, благодаря этому в регионе останется 23 миллиарда рублей, которые будут направлены на развитие социально значимых сфер, сообщил губернатор Михаил Евраев.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, Ярославская область освобождена от погашения 2/3 задолженности по бюджетным кредитам до конца 2029 года.
"Объем высвобождаемых средств для Ярославской области составит 23 миллиарда рублей", - цитирует губернатора Михаила Евраева пресс-служба областного правительства.
Губернатор отметил, что правила списания задолженности регионов по бюджетным кредитам из федерального бюджета утверждены правительством РФ в рамках исполнения поручения президента России Владимира Путина.
"Командой правительства Ярославской области проведена серьезная работа с федеральными коллегами из Минэкономразвития
, Минтранса и Минстроя
. Более 11 миллиардов рублей из высвобождаемых средств в ближайшие пять лет направим на проекты в сфере ЖКХ, в том числе на замену лифтового оборудования – 336 миллионов рублей", - подчеркнул губернатор.
По данным Евраева, свыше 9 миллиардов рублей за пять лет планируется направить на обновление общественного транспорта, 1,9 миллиарда рублей – на новые инвестпроекты, а также на переселение граждан из аварийного жилья и докапитализацию Фонда регионального развития.