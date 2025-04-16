Рейтинг@Mail.ru
Ярославская область сохранит 23 млрд руб, выделенных на бюджетные кредиты - РИА Новости, 16.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
 
16:49 16.04.2025
https://ria.ru/20250416/kredity-2011619709.html
Ярославская область сохранит 23 млрд руб, выделенных на бюджетные кредиты
Ярославская область сохранит 23 млрд руб, выделенных на бюджетные кредиты - РИА Новости, 16.04.2025
Ярославская область сохранит 23 млрд руб, выделенных на бюджетные кредиты
Ярославская область освобождена от погашения 2/3 задолженности по бюджетным кредитам до конца 2029 года, благодаря этому в регионе останется 23 миллиарда... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T16:49:00+03:00
2025-04-16T16:49:00+03:00
ярославская область
михаил евраев
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878298842_0:74:3411:1992_1920x0_80_0_0_9448b304df0b4631f50289c00a155b51.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 16 апр - РИА Новости. Ярославская область освобождена от погашения 2/3 задолженности по бюджетным кредитам до конца 2029 года, благодаря этому в регионе останется 23 миллиарда рублей, которые будут направлены на развитие социально значимых сфер, сообщил губернатор Михаил Евраев. Как сообщает пресс-служба правительства региона, Ярославская область освобождена от погашения 2/3 задолженности по бюджетным кредитам до конца 2029 года. "Объем высвобождаемых средств для Ярославской области составит 23 миллиарда рублей", - цитирует губернатора Михаила Евраева пресс-служба областного правительства. Губернатор отметил, что правила списания задолженности регионов по бюджетным кредитам из федерального бюджета утверждены правительством РФ в рамках исполнения поручения президента России Владимира Путина. "Командой правительства Ярославской области проведена серьезная работа с федеральными коллегами из Минэкономразвития, Минтранса и Минстроя. Более 11 миллиардов рублей из высвобождаемых средств в ближайшие пять лет направим на проекты в сфере ЖКХ, в том числе на замену лифтового оборудования – 336 миллионов рублей", - подчеркнул губернатор. По данным Евраева, свыше 9 миллиардов рублей за пять лет планируется направить на обновление общественного транспорта, 1,9 миллиарда рублей – на новые инвестпроекты, а также на переселение граждан из аварийного жилья и докапитализацию Фонда регионального развития.
https://ria.ru/20250414/videokamery-2011230036.html
https://ria.ru/20250410/yaroslavl-2010581683.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878298842_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_3ba30614edcb0c2242cea3bc5d3a7bb8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
михаил евраев, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
Ярославская область, Михаил Евраев, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)
Ярославская область сохранит 23 млрд руб, выделенных на бюджетные кредиты

Евраев: в Ярославской области останется 23 миллиарда рублей из бюджета

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкГубернатор Ярославской области Михаил Евраев
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство
Перейти в медиабанк
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев
Читать ria.ru в
Дзен
ЯРОСЛАВЛЬ, 16 апр - РИА Новости. Ярославская область освобождена от погашения 2/3 задолженности по бюджетным кредитам до конца 2029 года, благодаря этому в регионе останется 23 миллиарда рублей, которые будут направлены на развитие социально значимых сфер, сообщил губернатор Михаил Евраев.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, Ярославская область освобождена от погашения 2/3 задолженности по бюджетным кредитам до конца 2029 года.
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
Дополнительные видеокамеры установят на дорогах Ярославской области
14 апреля, 19:35
"Объем высвобождаемых средств для Ярославской области составит 23 миллиарда рублей", - цитирует губернатора Михаила Евраева пресс-служба областного правительства.
Губернатор отметил, что правила списания задолженности регионов по бюджетным кредитам из федерального бюджета утверждены правительством РФ в рамках исполнения поручения президента России Владимира Путина.
"Командой правительства Ярославской области проведена серьезная работа с федеральными коллегами из Минэкономразвития, Минтранса и Минстроя. Более 11 миллиардов рублей из высвобождаемых средств в ближайшие пять лет направим на проекты в сфере ЖКХ, в том числе на замену лифтового оборудования – 336 миллионов рублей", - подчеркнул губернатор.
По данным Евраева, свыше 9 миллиардов рублей за пять лет планируется направить на обновление общественного транспорта, 1,9 миллиарда рублей – на новые инвестпроекты, а также на переселение граждан из аварийного жилья и докапитализацию Фонда регионального развития.
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев проводит совещание в правительстве региона - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
Округам Ярославской области выделят средства на демонтаж разрушенных зданий
10 апреля, 21:21
 
Ярославская областьМихаил ЕвраевМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала