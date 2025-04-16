https://ria.ru/20250416/kredity-2011619709.html

Ярославская область сохранит 23 млрд руб, выделенных на бюджетные кредиты

Ярославская область сохранит 23 млрд руб, выделенных на бюджетные кредиты - РИА Новости, 16.04.2025

Ярославская область сохранит 23 млрд руб, выделенных на бюджетные кредиты

Ярославская область освобождена от погашения 2/3 задолженности по бюджетным кредитам до конца 2029 года, благодаря этому в регионе останется 23 миллиарда... РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T16:49:00+03:00

2025-04-16T16:49:00+03:00

2025-04-16T16:49:00+03:00

ярославская область

михаил евраев

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

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ЯРОСЛАВЛЬ, 16 апр - РИА Новости. Ярославская область освобождена от погашения 2/3 задолженности по бюджетным кредитам до конца 2029 года, благодаря этому в регионе останется 23 миллиарда рублей, которые будут направлены на развитие социально значимых сфер, сообщил губернатор Михаил Евраев. Как сообщает пресс-служба правительства региона, Ярославская область освобождена от погашения 2/3 задолженности по бюджетным кредитам до конца 2029 года. "Объем высвобождаемых средств для Ярославской области составит 23 миллиарда рублей", - цитирует губернатора Михаила Евраева пресс-служба областного правительства. Губернатор отметил, что правила списания задолженности регионов по бюджетным кредитам из федерального бюджета утверждены правительством РФ в рамках исполнения поручения президента России Владимира Путина. "Командой правительства Ярославской области проведена серьезная работа с федеральными коллегами из Минэкономразвития, Минтранса и Минстроя. Более 11 миллиардов рублей из высвобождаемых средств в ближайшие пять лет направим на проекты в сфере ЖКХ, в том числе на замену лифтового оборудования – 336 миллионов рублей", - подчеркнул губернатор. По данным Евраева, свыше 9 миллиардов рублей за пять лет планируется направить на обновление общественного транспорта, 1,9 миллиарда рублей – на новые инвестпроекты, а также на переселение граждан из аварийного жилья и докапитализацию Фонда регионального развития.

https://ria.ru/20250414/videokamery-2011230036.html

https://ria.ru/20250410/yaroslavl-2010581683.html

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2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

михаил евраев, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)