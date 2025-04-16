https://ria.ru/20250416/kontsert-2011539202.html

Участники экологической премии провели в Москве концерт под окнами ветерана

Участники экологической премии провели в Москве концерт под окнами ветерана - РИА Новости, 16.04.2025

Участники экологической премии провели в Москве концерт под окнами ветерана

Поздравительный флешмоб для ветерана Великой Отечественной войны провели участники и организаторы Международной детско-юношеской премии "Экология – дело... РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T11:32:00+03:00

2025-04-16T11:32:00+03:00

2025-04-16T11:33:00+03:00

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россия

светлана радионова

великая отечественная война (1941-1945)

ветераны

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Поздравительный флешмоб для ветерана Великой Отечественной войны провели участники и организаторы Международной детско-юношеской премии "Экология – дело каждого" в Москве в канун 80-й годовщины Победы, сообщает пресс-служба премии. Юные экологи, их родители и команда премии устроили музыкальный подарок под окнами участника Великой Отечественной войны, моряка, выпускника Соловецкой школы юнг Николая Морозова. С началом войны пятикласснику пришлось точить 76-миллиметровые артиллерийские снаряды для обороны Москвы. Затем он хитростью прошел курсы снайперов и совсем юным пробрался на фронт – служил на сторожевом катере Северного флота. Свое первое боевое задание выполнил в 14 лет. Концерт для фронтовика состоялся в рамках первой Всероссийской акции "Игрушка ветерану", в которой приняли участие более 1 тысячи детей и взрослых со всей России. Они прислали в адрес премии сшитых своими руками плюшевых мишек и открытки с поздравлениями к 9 Мая. По словам руководителя Росприроднадзора Светланы Радионовой, отклик, полученный от участников акции "Игрушка ветерану", вдохновил команду премии на организацию особенного поздравления фронтовику в преддверии 80-летия Великой Победы. Любимые песни ветерана прямо у него во дворе исполнили Московский молодежный камерный оркестр под управлением профессора Валерия Вороны и солист Государственной академической хоровой капеллы России имени А.А. Юрлова, лауреат всероссийских и международных конкурсов, участник шоу "Голос" Валентин Хмелев. Под окнами фронтовика звучали всем известные песни военных лет и трогательные поздравления с грядущим юбилеем Победы. "С каждым годом рядом с нами все меньше тех, кто мужественно сражался за Родину. И потому сегодня вместе с детьми мы говорим спасибо нашим героям-победителям за их подвиг, дарим им радость общения. Я горжусь, что участники премии “Экология – дело каждого” с радостью присоединились к концерту, смогли лично поблагодарить ветерана и поздравить с приближающимся Днем Победы. Николай Васильевич Морозов – легенда нашего города. Он внес огромный вклад не только в Победу, но и в сохранение памяти о героях войны. Обслуживал Вечный огонь со дня его зажжения в 1967 году. Надеюсь, положительные эмоции от встречи с детьми и молодежью надолго сохранятся в сердце ветерана", – приводит пресс-служба слова Радионовой. Морозов встретил гостей при полном параде – в кителе и с военной выправкой. На груди были медаль "За оборону Советского Заполярья" и медаль Ушакова, орден Отечественной войны II степени и многочисленные памятные награды. В мае ветерану исполнится 97 лет, но, несмотря на свой почтенный возраст, фронтовик отчетливо помнит каждый день Великой Отечественной. Когда началась война, он окончил только пятый класс. А в 1942 году хитростью отправился на фронт: провожал на вокзале брата и запрыгнул в уходящий поезд. Так его взяли воспитанником на сторожевой катер – охранять водный район главной базы Северного флота в Полярном. На первое боевое задание пошел в 1943 году, ему было всего 14 лет. "Большое спасибо за поздравления. Мне так приятно, что молодые ребята так же, как я, когда был юношей, хотят служить Родине, каждый по-своему хочет быть полезным своей стране. И, конечно, особенно я ценю, что не забывают ту войну, те испытания нашего народа. 9 Мая – самый большой в моей жизни праздник и самый дорогой", – сказал ветеран. В личной беседе он поделился воспоминаниями о молодости, фронтовых буднях и своем жизненном пути. Радионова рассказала фронтовику о первой Всероссийской акции "Игрушка ветерану", организованной в рамках премии "Экология – дело каждого". О том, сколько трогательных писем и мягких игрушек прислали со всей страны дети и взрослые, которым хотелось сердечно поблагодарить тех, кто ковал Великую Победу. Среди них был призер четвертого сезона премии, автор развивающих кубиков с изображением краснокнижных животных России – восьмилетний Даниил Звезденков из Москвы. Вместе с мамой мальчик сшил трех белых мишек. Одного из них он подарил ветерану с пожеланиями крепкого здоровья и бодрого настроения. "Бегут года, сменяя поколения, но боль и радость во всех нас живет. Ведь та Победа в 45-м далась солдатам нелегко. За вашу боль, за ваши раны, за ваше мужество, за мир, земной поклон вам, ветераны. Спасибо Вам за нашу жизнь!" – написал в письме участник акции. Импровизированный концерт для ветерана стал настоящим праздником во дворе. Морозов с удовольствием подпевал песням "Катюша", "⁠Смуглянка", "День Победы", слова которых помнит наизусть. Фронтовик поблагодарил музыкантов и юных экологов за душевную встречу, за подарки и за память, которую новые поколения хранят о своих предках и обо всех героях Великой Отечественной войны. Международная премия "Экология – дело каждого" учреждена Росприроднадзором 31 марта 2021 года. Она ежегодно присуждается за интересные идеи, инициативы и проекты, посвященные сохранению окружающей среды. В проекте участвуют дети и взрослые со всех пяти континентов – из 78 стран, включая все регионы России. Прием заявок на пятый юбилейный сезон премии завершился 1 апреля. Призеры и победители получают ценные подарки, а также преимущества при поступлении в 150 российских вузов, включая ВШЭ, РУДН, СКФУ, которые предоставляют бюджетные и грантовые места победителям и лауреатам премии Росприроднадзора.

https://ria.ru/20250416/moskva-2011499822.html

https://ria.ru/20250415/moskva-2011382525.html

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Артем Смирнов

москва, россия, светлана радионова, великая отечественная война (1941-1945), ветераны