https://ria.ru/20250416/konflikt-2011689125.html

В США сделали необычное признание о начале СВО

В США сделали необычное признание о начале СВО - РИА Новости, 16.04.2025

В США сделали необычное признание о начале СВО

В США в 2022 году думали, что Украина выйдет победителем из конфликта, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging... РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T21:20:00+03:00

2025-04-16T21:20:00+03:00

2025-04-16T21:20:00+03:00

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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. В США в 2022 году думали, что Украина выйдет победителем из конфликта, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Я получил звонок из Мар-а-Лаго, и голос на другом конце провода спросил: "Что ты думаешь об Украине и о том, что там происходит?" Это, наверное, была первая неделя апреля 2022 года. Я сказал: "Ну, это катастрофа. Мы должны немедленно это остановить". Он спросил: "Почему?" Я ответил: "Если мы этого не сделаем, русские раздавят украинцев". А голос на том конце сказал: "Но все здесь говорят, что украинцы побеждают. Русские проигрывают", — рассказал он.Как уточнил эксперт, уже тогда он сообщил, что последнее утверждение - неправда, а в интересах Вашингтона мир и стабильность, а не участие в конфликте в другом регионе."Все, что может приблизить мир и стабильность в этом регионе, должно быть в центре нашего внимания — иначе говорить об интересе к Восточной Украине просто не имеет смысла", — сказал Макгрегор.Ранее американский лидер Дональд Трамп, говоря о прогрессе в урегулировании конфликта на Украине, заявил, что, по его оценке, все идет хорошо. Он добавил, что довольно скоро ожидаются новости по этому вопросу.В минувшую пятницу Путин встретился с Уиткоффом в здании Президентской библиотеки в Санкт-Петербурге. Встреча длилась 4,5 часа, темой были аспекты украинского урегулирования. Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал переговоры дополнительным шагом в сторону личной встречи лидеров России и США.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам по Украине, но Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский в октябре 2022 года подписал указ, запрещающий вести диалог с российским руководством.

https://ria.ru/20250416/konflikt-2011615419.html

https://ria.ru/20250416/ukraine-2011587450.html

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в мире, украина, сша, вашингтон (штат), дмитрий песков, дональд трамп, министерство обороны сша, владимир зеленский