https://ria.ru/20250416/kirienko-2011698137.html
Кириенко стал председателем набсовета центра исторической памяти
Кириенко стал председателем набсовета центра исторической памяти - РИА Новости, 16.04.2025
Кириенко стал председателем набсовета центра исторической памяти
Президент РФ Владимир Путин назначил первого замруководителя администрации президента Сергея Кириенко председателем наблюдательного совета Национального центра... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T22:40:00+03:00
2025-04-16T22:40:00+03:00
2025-04-16T22:55:00+03:00
сергей кириенко
россия
владимир путин
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назначил первого замруководителя администрации президента Сергея Кириенко председателем наблюдательного совета Национального центра исторической памяти при главе государства, соответствующий указ был опубликован в среду на сайте официального опубликования правовых аков."Назначить членами наблюдательного совета автономной некоммерческой организации "Национальный центр исторической памяти при президенте Российской Федерации" следующих лиц: Кириенко С.В. - первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации (председатель наблюдательного совета)", - говорится в документе.
https://ria.ru/20250416/putin-2011699310.html
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сергей кириенко, россия, владимир путин
Сергей Кириенко, Россия, Владимир Путин
Кириенко стал председателем набсовета центра исторической памяти
Путин назначил Кириенко председателем набсовета центра исторической памяти