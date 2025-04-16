https://ria.ru/20250416/kirienko-2011698137.html

Кириенко стал председателем набсовета центра исторической памяти

Кириенко стал председателем набсовета центра исторической памяти - РИА Новости, 16.04.2025

Кириенко стал председателем набсовета центра исторической памяти

Президент РФ Владимир Путин назначил первого замруководителя администрации президента Сергея Кириенко председателем наблюдательного совета Национального центра... РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T22:40:00+03:00

2025-04-16T22:40:00+03:00

2025-04-16T22:55:00+03:00

сергей кириенко

россия

владимир путин

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назначил первого замруководителя администрации президента Сергея Кириенко председателем наблюдательного совета Национального центра исторической памяти при главе государства, соответствующий указ был опубликован в среду на сайте официального опубликования правовых аков."Назначить членами наблюдательного совета автономной некоммерческой организации "Национальный центр исторической памяти при президенте Российской Федерации" следующих лиц: Кириенко С.В. - первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации (председатель наблюдательного совета)", - говорится в документе.

https://ria.ru/20250416/putin-2011699310.html

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сергей кириенко, россия, владимир путин