https://ria.ru/20250416/kazakhstan-2011538356.html

Вице-консул в Алма-Ате прокомментировал ситуацию с российским байкером

Вице-консул в Алма-Ате прокомментировал ситуацию с российским байкером - РИА Новости, 16.04.2025

Вице-консул в Алма-Ате прокомментировал ситуацию с российским байкером

Генконсульству России в Алма-Ате известно о попытках оказать давление на российского мотоциклиста, госпитализированного с ножевыми ранениями три дня назад в... РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T11:30:00+03:00

2025-04-16T11:30:00+03:00

2025-04-16T11:38:00+03:00

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АЛМА-АТА, 16 апр - РИА Новости. Генконсульству России в Алма-Ате известно о попытках оказать давление на российского мотоциклиста, госпитализированного с ножевыми ранениями три дня назад в результате нападения в Жамбылской области на юге Казахстана - россиянина принуждают отказаться от претензий к нападавшему, заявил РИА Новости вице-консул диппредставительства Чингиз Мухамадеев. Тринадцатого апреля на автозаправочной станции в указанном казахстанском регионе неизвестный напал на российского мотоциклиста, который прибыл в Шымкент на открытие мотосезона. Злоумышленник нанес два ножевых ранения и скрылся на автомобиле в сторону села Мерке. МВД Казахстана сообщило, что подозреваемый был задержан по горячим следам и по решению суда арестован. "Генконсульство России в Алма-Ате в курсе относительно различных попыток... надавить на пострадавшего гражданина России и принудить его написать заявление об отказе от претензий. Нам такие попытки непонятны, поскольку речь идет о деле публичного обвинения. Здесь затрагивается в том числе и общественная безопасность, дело ведется со стороны государства и не предполагает прекращения даже в случае примирения сторон", - сказал Мухамадеев. Со своей стороны, представляющий интересы россиянина казахстанский адвокат Закир Асадов сообщил в соцсетях, что после ранения его подзащитного первоначально госпитализировали в ближайшую районную больницу. По его словам, вскоре туда начали приезжать родственники нападавшего и, оказывая давление, уговаривали мотоциклиста отказаться от претензий. "В итоге ненадлежащее медицинское обслуживание и давление со стороны родственников принудило моего подзащитного Александра Ярцева уехать из села Мерке (Жамбылской области, где произошло нападение - ред.) в город Алматы, где он был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи, где и находится по сей день. Однако и тут родственники нападавшего нашли его и, проникнув в палату, также оказывали на него давление, чтобы Ярцев написал заявление об отсутствии претензий", - сообщил адвокат. Асадов обратился к главе МВД Казахстана Ержану Саденову с просьбой обеспечить круглосуточную охрану его подзащитного в больнице и оградить от контактов с родственниками подозреваемого, поскольку тот опасается за свою жизнь. Кроме того, адвокат выразил недоумение по поводу квалификации преступления - хулиганство, считая, что имело место покушение на убийство. Правозащитник отметил, что на записи с АЗС видно, как нападавший с применением, предположительно, ножа, нанес байкеру два удара в область жизненно важных органов и только мотоэкипировка спасла пострадавшего от более тяжелых последствий, уверен адвокат.

https://ria.ru/20241204/marokko-1987302750.html

https://ria.ru/20250130/patayya-1996370214.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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