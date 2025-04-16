Российский байкер, раненный в Казахстане, не обращался в генконсульство
Раненный ножом байкер из РФ не обращался за помощью в генконсульство в Алма-Ате
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АЛМА-АТА, 16 апр - РИА Новости. Российский мотоциклист, получивший два ножевых ранения на автозаправочной станции в Жамбылской области на юге Казахстана, не обращался с заявлением в генеральное консульство России в Алма-Ате, заявил РИА Новости вице-консул диппредставительства Чингиз Мухамадеев.
Инцидент произошел 13 апреля - злоумышленник напал на российского мотоциклиста, который прибыл в Шымкент на открытие мотосезона. Нападавший нанес байкеру два ножевых ранения и скрылся на автомобиле в сторону села Мерке. МВД Казахстана сообщило, что подозреваемый был задержан по горячим следам и арестован по решению суда.
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"От самого россиянина или от его адвоката каких-либо заявлений в наш адрес не поступало. Поэтому мы следим за развитием ситуации. Если такое заявление поступит, мы соответствующим образом отреагируем. На данный момент принципиально то, что россиянин получает необходимое лечение и факт того, что инцидент получил незамедлительную реакцию МВД Казахстана", - сказал Мухамадеев.
Ранее в среду сообщалось, что казахстанский адвокат пострадавшего Закир Асадов опубликовал в соцсетях сообщение о давлении на своего подзащитного. По его словам, родственники нападавшего пытаются убедить россиянина Александра Ярцева, который в настоящее время находится в больнице, отказаться от претензий. Адвокат обратился к руководству МВД Казахстана с просьбой обеспечить круглосуточную охрану, так как его подзащитный опасается за свою жизнь. Кроме того, Асадов потребовал переквалифицировать уголовное дело с хулиганства на покушение на убийство.
Со своей стороны, МВД информировало, что по просьбе правозащитника обеспечит охрану россиянина в больнице, а вопрос о переквалификации действий подозреваемого будет рассмотрен по результатам следствия и по согласованию с надзорным органом.