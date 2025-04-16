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Гросси заявил, что Иран близок к созданию ядерного оружия

Гросси заявил, что Иран близок к созданию ядерного оружия - РИА Новости, 16.04.2025

Гросси заявил, что Иран близок к созданию ядерного оружия

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, который 16 и 17 апреля находится с визитом в Тегеране, заявил, что Иран близок... РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T18:53:00+03:00

2025-04-16T18:53:00+03:00

2025-04-16T18:53:00+03:00

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ПАРИЖ, 16 апр – РИА Новости. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, который 16 и 17 апреля находится с визитом в Тегеране, заявил, что Иран близок к созданию ядерного оружия и отметил, что МАГАТЭ должно быть частью любых переговоров по ядерной программе Тегерана. "Хотя у Ирана достаточно материалов для создания не одной, а нескольких бомб, у него пока нет ядерного оружия… Но надо признать, что они не так уж далеки от этого. За последние четыре года мы наблюдаем весьма устойчивое ускорение со стороны Ирана в этой области", - сказал он в интервью изданию Monde. Визит главы МАГАТЭ в Иран состоится на фоне серии непрямых переговоров между Ираном и США при посредничестве Омана. Первый раунд состоялся 12 апреля в Маскате, где, по словам участников, встреча прошла в конструктивной и спокойной атмосфере. Согласно заявлению иранского МИД, второй раунд запланирован на 19 апреля в Омане. Гросси отметил, что МАГАТЭ не может оставаться в стороне от переговоров Ирана и США по ядерной программе Тегерана, так как без его одобрения "любое соглашение – это кусок бумаги". "Мы не являемся частью этого двустороннего диалога между господином Аракчи и господином Уиткоффом, но мы не безразличны к нему. Они прекрасно знают, что нам придется высказать свое мнение по любому возможному соглашению, поскольку нам придется его проверить. Поэтому мы уже провели с ними неформальные переговоры. Но как только появится текст с конкретными положениями, мы выскажемся о его условиях и масштабах проверок, которые должны быть проведены", - сказал он. По его словам, США заинтересованы в "облегченном", лишенном множества технических деталей, но в то же время более жестком соглашении, чем сделка 2015 года. При этом, по мнению Гросси, то, что Европа оказалась исключена из переговоров, вполне объяснимо. "Сегодня группа стран, заключившая соглашение 2015 года, весьма поляризована; очевидно, что это больше не работает. Международные события изменили роль различных субъектов и их способность влиять на текущий иранский ядерный процесс. Конечная цель — мир, избежание войны и предотвращение появления ядерного оружия в Иране", - сказал он, добавив, что "Россия и Китай больше не рассматривают ЕС как нейтрального игрока". Президент США Дональд Трамп неоднократно выражал опасения в связи с ядерной программой Ирана, утверждая, что руководство в Тегеране близко к созданию ядерного оружия, Соединенные Штаты же намерены не допустить этого. В Тегеране заявляли об отсутствии планов создавать ядерное оружие. Трамп в начале марта направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи с предложением заключить новое соглашение по ядерной программе, пригрозив военным ответом в случае провала дипломатии. В ответ руководство исламской республики исключило возможность прямых переговоров с Вашингтоном, оставив открытую дверь только для диалога при посредничестве третьих стран. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы исламской республики. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против руководства в Тегеране. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.

https://ria.ru/20250416/peskov-2011553092.html

https://ria.ru/20250413/iran-2010952864.html

https://ria.ru/20250412/peregovory-2010883331.html

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