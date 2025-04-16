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Цивилева расказала о трудоустройстве инвалидов-участников СВО

Цивилева расказала о трудоустройстве инвалидов-участников СВО - РИА Новости, 16.04.2025

Цивилева расказала о трудоустройстве инвалидов-участников СВО

Количество участников СВО с тяжелой инвалидностью, трудоустроенных после реабилитации, растет и составляет уже 47% от числа тех, которых сопровождает фонд... РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T17:30:00+03:00

2025-04-16T17:30:00+03:00

2025-04-16T17:30:00+03:00

специальная военная операция на украине

общество

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анна цивилева

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Количество участников СВО с тяжелой инвалидностью, трудоустроенных после реабилитации, растет и составляет уже 47% от числа тех, которых сопровождает фонд "Защитники Отечества", заявила статс-секретарь - замминистра обороны РФ, председатель фонда Анна Цивилева. Заседание совета по делам инвалидов при Совете Федерации прошло в среду. Обсуждались актуальные вопросы организации обучения граждан с инвалидностью по программам высшего и среднего профессионального образования с учетом прогноза кадровой потребности субъектов РФ. "На сегодняшний день на сопровождении фонда "Защитники Отечества" находится 108 551 ветеран и 174 113 это членов семей погибших героев, которых мы также сопровождаем. Из них, из ветеранов, у нас 22 тысячи – это те, кто получил инвалидность в результате тяжелого ранения. Из них работают на сегодняшний день 47%", - сказала Цивилева на заседании совета. По ее словам, этот показатель растет благодаря активной работе фонда, в апреле прошлого года он составлял всего 34%. "Мы понимаем, что этого недостаточно. Если говорить о ветеранах, которые не имеют инвалидности, то это порядка 70% тех, кто у нас трудоустроен и работает", - отметила замминистра обороны.

https://ria.ru/20250123/svo-1985822676.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, анна цивилева, совет федерации рф