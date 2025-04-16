https://ria.ru/20250416/indoneziya-2011493903.html

Посол оценил перспективы военного сотрудничества России и Индонезии

Посол оценил перспективы военного сотрудничества России и Индонезии - РИА Новости, 16.04.2025

Посол оценил перспективы военного сотрудничества России и Индонезии

Военное сотрудничество РФ с Индонезией не угрожает безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в отличии от планов Австралии и Запада по расширению своего... РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T06:25:00+03:00

2025-04-16T06:25:00+03:00

2025-04-16T06:42:00+03:00

индонезия

россия

австралия

дмитрий песков

воздушно-космические силы россии

aukus

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ДЖАКАРТА, 16 апр – РИА Новости. Военное сотрудничество РФ с Индонезией не угрожает безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в отличии от планов Австралии и Запада по расширению своего военного влияния, заявил РИА Новости посол РФ в Индонезии Сергей Толченов, комментируя сообщения американских СМИ относительно якобы имеющихся планов создания в Индонезии базы для размещения самолетов дальней авиации ВКС России. "В связи с доносящимися из Канберры запросами к официальной Джакарте относительно якобы имеющихся планов создания в Индонезии базы для размещения самолетов дальней авиации ВКС России хотелось бы отметить следующее. Военное сотрудничество является неотъемлемой составной частью межгосударственных отношений между Российской Федерацией и Республикой Индонезии. Оно носит исключительно двусторонний характер, опирается на соответствующую договорно-правовую базу и национальное законодательство каждой из стран. Взаимодействие между вооруженными силами России и Индонезии охватывает различные направления, в том числе и по линии военно-воздушных сил", - отметил дипломат. По его словам, это сотрудничество "нацелено на укрепление оборонительного потенциала каждой из двух сторон, не нацелено против третьих стран и не угрожает безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе". "Если и говорить о вызовах для региональной стабильности, то скорее они исходят от размещения на ротационной основе крупных воинских контингентов внерегиональных государств на австралийской территории, включая предоставление аэродромов для посадки стратегических бомбардировщиков и портовой инфраструктуры для заходов атомных подводных лодок", - добавил Толченов. По его словам, особую угрозу будут нести обсуждаемые в настоящее время планы размещения в Австралии американских ракет средней дальности, в зоне действия которых окажутся государства АСЕАН, включая Индонезию, а также принятие на вооружение австралийских ВМС подводных лодок с ядерными энергетическими установками в рамках трехстороннего партнерства AUKUS. "(Это - ред.) ставит под вопрос эффективность созданных в АТР безъядерных зон: в южной части Тихого океана (договор Раротонга) и в Юго-Восточной Азии (Бангкокский договор)", - пояснил российский посол. Ранее новостной сайт Janes утверждал, что Москва якобы подала официальный запрос в Джакарту на разрешение базирования самолетов российских воздушно-космических сил (ВКС) на одном из аэродромов Индонезии. Публикация вызвала бурную реакцию в Австралии, включая комментарии первых лиц страны о недопустимости такого сотрудничества. МИД Индонезии в комментарии РИА Новости заявил, что "никогда не слышал" о таком запросе со стороны Москвы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил без комментариев сообщения в СМИ о якобы запросе Москвы руководству Индонезии о базировании российских воздушно-космических сил на одном из аэродромов в Индонезии, отметив, что "сейчас много вбросов".

https://ria.ru/20250415/vks-2011365888.html

https://ria.ru/20250415/vks-2011433037.html

индонезия

россия

австралия

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индонезия, россия, австралия, дмитрий песков, воздушно-космические силы россии, aukus