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Посол оценил перспективы военного сотрудничества России и Индонезии - РИА Новости, 16.04.2025
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06:25 16.04.2025 (обновлено: 06:42 16.04.2025)
https://ria.ru/20250416/indoneziya-2011493903.html
Посол оценил перспективы военного сотрудничества России и Индонезии
Посол оценил перспективы военного сотрудничества России и Индонезии - РИА Новости, 16.04.2025
Посол оценил перспективы военного сотрудничества России и Индонезии
Военное сотрудничество РФ с Индонезией не угрожает безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в отличии от планов Австралии и Запада по расширению своего... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T06:25:00+03:00
2025-04-16T06:42:00+03:00
индонезия
россия
австралия
дмитрий песков
воздушно-космические силы россии
aukus
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ДЖАКАРТА, 16 апр – РИА Новости. Военное сотрудничество РФ с Индонезией не угрожает безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в отличии от планов Австралии и Запада по расширению своего военного влияния, заявил РИА Новости посол РФ в Индонезии Сергей Толченов, комментируя сообщения американских СМИ относительно якобы имеющихся планов создания в Индонезии базы для размещения самолетов дальней авиации ВКС России. "В связи с доносящимися из Канберры запросами к официальной Джакарте относительно якобы имеющихся планов создания в Индонезии базы для размещения самолетов дальней авиации ВКС России хотелось бы отметить следующее. Военное сотрудничество является неотъемлемой составной частью межгосударственных отношений между Российской Федерацией и Республикой Индонезии. Оно носит исключительно двусторонний характер, опирается на соответствующую договорно-правовую базу и национальное законодательство каждой из стран. Взаимодействие между вооруженными силами России и Индонезии охватывает различные направления, в том числе и по линии военно-воздушных сил", - отметил дипломат. По его словам, это сотрудничество "нацелено на укрепление оборонительного потенциала каждой из двух сторон, не нацелено против третьих стран и не угрожает безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе". "Если и говорить о вызовах для региональной стабильности, то скорее они исходят от размещения на ротационной основе крупных воинских контингентов внерегиональных государств на австралийской территории, включая предоставление аэродромов для посадки стратегических бомбардировщиков и портовой инфраструктуры для заходов атомных подводных лодок", - добавил Толченов. По его словам, особую угрозу будут нести обсуждаемые в настоящее время планы размещения в Австралии американских ракет средней дальности, в зоне действия которых окажутся государства АСЕАН, включая Индонезию, а также принятие на вооружение австралийских ВМС подводных лодок с ядерными энергетическими установками в рамках трехстороннего партнерства AUKUS. "(Это - ред.) ставит под вопрос эффективность созданных в АТР безъядерных зон: в южной части Тихого океана (договор Раротонга) и в Юго-Восточной Азии (Бангкокский договор)", - пояснил российский посол. Ранее новостной сайт Janes утверждал, что Москва якобы подала официальный запрос в Джакарту на разрешение базирования самолетов российских воздушно-космических сил (ВКС) на одном из аэродромов Индонезии. Публикация вызвала бурную реакцию в Австралии, включая комментарии первых лиц страны о недопустимости такого сотрудничества. МИД Индонезии в комментарии РИА Новости заявил, что "никогда не слышал" о таком запросе со стороны Москвы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил без комментариев сообщения в СМИ о якобы запросе Москвы руководству Индонезии о базировании российских воздушно-космических сил на одном из аэродромов в Индонезии, отметив, что "сейчас много вбросов".
https://ria.ru/20250415/vks-2011365888.html
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индонезия, россия, австралия, дмитрий песков, воздушно-космические силы россии, aukus
Индонезия, Россия, Австралия, Дмитрий Песков, Воздушно-космические силы России, AUKUS
Посол оценил перспективы военного сотрудничества России и Индонезии

Посол Толченов: военное сотрудничество России и Индонезии не угрожает региону

© Фото : МИД РФСергей Толченов
Сергей Толченов - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© Фото : МИД РФ
Сергей Толченов. Архивное фото
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ДЖАКАРТА, 16 апр – РИА Новости. Военное сотрудничество РФ с Индонезией не угрожает безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в отличии от планов Австралии и Запада по расширению своего военного влияния, заявил РИА Новости посол РФ в Индонезии Сергей Толченов, комментируя сообщения американских СМИ относительно якобы имеющихся планов создания в Индонезии базы для размещения самолетов дальней авиации ВКС России.
"В связи с доносящимися из Канберры запросами к официальной Джакарте относительно якобы имеющихся планов создания в Индонезии базы для размещения самолетов дальней авиации ВКС России хотелось бы отметить следующее. Военное сотрудничество является неотъемлемой составной частью межгосударственных отношений между Российской Федерацией и Республикой Индонезии. Оно носит исключительно двусторонний характер, опирается на соответствующую договорно-правовую базу и национальное законодательство каждой из стран. Взаимодействие между вооруженными силами России и Индонезии охватывает различные направления, в том числе и по линии военно-воздушных сил", - отметил дипломат.
Деловой район в Джакарте, Индонезия - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
В Кремле не ответили на слухи о запросе разместить ВКС в Индонезии
Вчера, 14:41
По его словам, это сотрудничество "нацелено на укрепление оборонительного потенциала каждой из двух сторон, не нацелено против третьих стран и не угрожает безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе".
"Если и говорить о вызовах для региональной стабильности, то скорее они исходят от размещения на ротационной основе крупных воинских контингентов внерегиональных государств на австралийской территории, включая предоставление аэродромов для посадки стратегических бомбардировщиков и портовой инфраструктуры для заходов атомных подводных лодок", - добавил Толченов.
По его словам, особую угрозу будут нести обсуждаемые в настоящее время планы размещения в Австралии американских ракет средней дальности, в зоне действия которых окажутся государства АСЕАН, включая Индонезию, а также принятие на вооружение австралийских ВМС подводных лодок с ядерными энергетическими установками в рамках трехстороннего партнерства AUKUS.
"(Это - ред.) ставит под вопрос эффективность созданных в АТР безъядерных зон: в южной части Тихого океана (договор Раротонга) и в Юго-Восточной Азии (Бангкокский договор)", - пояснил российский посол.
Ранее новостной сайт Janes утверждал, что Москва якобы подала официальный запрос в Джакарту на разрешение базирования самолетов российских воздушно-космических сил (ВКС) на одном из аэродромов Индонезии. Публикация вызвала бурную реакцию в Австралии, включая комментарии первых лиц страны о недопустимости такого сотрудничества. МИД Индонезии в комментарии РИА Новости заявил, что "никогда не слышал" о таком запросе со стороны Москвы.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил без комментариев сообщения в СМИ о якобы запросе Москвы руководству Индонезии о базировании российских воздушно-космических сил на одном из аэродромов в Индонезии, отметив, что "сейчас много вбросов".
Джакарта - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
МИД Индонезии опроверг информацию о запросе России разместить ВКС
Вчера, 18:52
 
ИндонезияРоссияАвстралияДмитрий ПесковВоздушно-космические силы РоссииAUKUS
 
 
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