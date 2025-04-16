https://ria.ru/20250416/gosduma-2011485442.html
В Госдуме назвали города, жителей которых чаще всего атакуют мошенники
В Госдуме назвали города, жителей которых чаще всего атакуют мошенники - РИА Новости, 16.04.2025
В Госдуме назвали города, жителей которых чаще всего атакуют мошенники
Мошенники чаще всего атакуют жителей крупных городов России с населением более миллиона человек, лидером в этом остается Москва, а в зоне риска находятся... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T02:17:00+03:00
2025-04-16T02:17:00+03:00
2025-04-16T02:17:00+03:00
общество
технологии
краснодар
казань
санкт-петербург
антон немкин (депутат)
госдума рф
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МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Мошенники чаще всего атакуют жителей крупных городов России с населением более миллиона человек, лидером в этом остается Москва, а в зоне риска находятся Краснодар, Санкт-Петербург, Казань и Екатеринбург, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по информполитике, федеральный координатор партийного проекта "Цифровая Россия" Антон Немкин. "Мошенники продолжают концентрировать свои усилия на жителях крупных городов с населением более миллиона человек. Москва остаётся лидером по количеству мошеннических звонков - это неудивительно, ведь мегаполис с его высокой плотностью населения и экономической активностью представляет собой привлекательную цель для злоумышленников", - сказал он РИА Новости. По словам депутата, помимо столицы в зоне риска также находятся Краснодар, Санкт-Петербург, Казань и Екатеринбург. Парламентарий считает, что высокая плотность населения и экономическая активность делают эти города особенно привлекательными для злоумышленников, которые рассчитывают на большой поток потенциальных жертв. "Мошенники выбирают крупные города по нескольким причинам. Во-первых, это экономический фактор: в мегаполисах проживает большое количество людей с высокими доходами, которые активно пользуются банковскими услугами и мобильными приложениями. Во-вторых, обилие цифровых сервисов и дистанционных операций создаёт удобную почву для применения различных схем социальной инженерии. Люди, привыкшие к онлайн-общению и быстрому решению вопросов через телефон, чаще попадаются на уловки злоумышленников", - рассказал парламентарий. Немкин отметил, что в крупных городах проще применять массовые схемы обзвона с использованием автоматизированных систем, а благодаря этим технологиям мошенники могут одновременно звонить тысячам людей, повышая вероятность успешного обмана. "Для эффективной защиты необходимо соблюдать осторожность и помнить простое правило: официальные лица, представители банков или госорганов никогда не будут запрашивать пароли, коды из СМС или требовать перевода денег. Также важно устанавливать специальные приложения, блокирующие подозрительные звонки, и своевременно обновлять антивирусное программное обеспечение", - посоветовал депутат.
https://ria.ru/20250320/gosduma-2006093561.html
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общество, технологии, краснодар, казань, санкт-петербург, антон немкин (депутат), госдума рф
Общество, Технологии, Краснодар, Казань, Санкт-Петербург, Антон Немкин (депутат), Госдума РФ
В Госдуме назвали города, жителей которых чаще всего атакуют мошенники
Депутат Немкин: мошенники чаще всего атакуют жителей городов-миллионников
МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Мошенники чаще всего атакуют жителей крупных городов России с населением более миллиона человек, лидером в этом остается Москва, а в зоне риска находятся Краснодар, Санкт-Петербург, Казань и Екатеринбург, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по информполитике, федеральный координатор партийного проекта "Цифровая Россия" Антон Немкин.
"Мошенники продолжают концентрировать свои усилия на жителях крупных городов с населением более миллиона человек. Москва остаётся лидером по количеству мошеннических звонков - это неудивительно, ведь мегаполис с его высокой плотностью населения и экономической активностью представляет собой привлекательную цель для злоумышленников", - сказал он РИА Новости.
По словам депутата, помимо столицы в зоне риска также находятся Краснодар
, Санкт-Петербург
, Казань
и Екатеринбург
. Парламентарий считает, что высокая плотность населения и экономическая активность делают эти города особенно привлекательными для злоумышленников, которые рассчитывают на большой поток потенциальных жертв.
"Мошенники выбирают крупные города по нескольким причинам. Во-первых, это экономический фактор: в мегаполисах проживает большое количество людей с высокими доходами, которые активно пользуются банковскими услугами и мобильными приложениями. Во-вторых, обилие цифровых сервисов и дистанционных операций создаёт удобную почву для применения различных схем социальной инженерии. Люди, привыкшие к онлайн-общению и быстрому решению вопросов через телефон, чаще попадаются на уловки злоумышленников", - рассказал парламентарий.
Немкин
отметил, что в крупных городах проще применять массовые схемы обзвона с использованием автоматизированных систем, а благодаря этим технологиям мошенники могут одновременно звонить тысячам людей, повышая вероятность успешного обмана.
"Для эффективной защиты необходимо соблюдать осторожность и помнить простое правило: официальные лица, представители банков или госорганов никогда не будут запрашивать пароли, коды из СМС или требовать перевода денег. Также важно устанавливать специальные приложения, блокирующие подозрительные звонки, и своевременно обновлять антивирусное программное обеспечение", - посоветовал депутат.