https://ria.ru/20250416/gosduma-2011485442.html

В Госдуме назвали города, жителей которых чаще всего атакуют мошенники

В Госдуме назвали города, жителей которых чаще всего атакуют мошенники - РИА Новости, 16.04.2025

В Госдуме назвали города, жителей которых чаще всего атакуют мошенники

Мошенники чаще всего атакуют жителей крупных городов России с населением более миллиона человек, лидером в этом остается Москва, а в зоне риска находятся... РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T02:17:00+03:00

2025-04-16T02:17:00+03:00

2025-04-16T02:17:00+03:00

общество

технологии

краснодар

казань

санкт-петербург

антон немкин (депутат)

госдума рф

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МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Мошенники чаще всего атакуют жителей крупных городов России с населением более миллиона человек, лидером в этом остается Москва, а в зоне риска находятся Краснодар, Санкт-Петербург, Казань и Екатеринбург, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по информполитике, федеральный координатор партийного проекта "Цифровая Россия" Антон Немкин. "Мошенники продолжают концентрировать свои усилия на жителях крупных городов с населением более миллиона человек. Москва остаётся лидером по количеству мошеннических звонков - это неудивительно, ведь мегаполис с его высокой плотностью населения и экономической активностью представляет собой привлекательную цель для злоумышленников", - сказал он РИА Новости. По словам депутата, помимо столицы в зоне риска также находятся Краснодар, Санкт-Петербург, Казань и Екатеринбург. Парламентарий считает, что высокая плотность населения и экономическая активность делают эти города особенно привлекательными для злоумышленников, которые рассчитывают на большой поток потенциальных жертв. "Мошенники выбирают крупные города по нескольким причинам. Во-первых, это экономический фактор: в мегаполисах проживает большое количество людей с высокими доходами, которые активно пользуются банковскими услугами и мобильными приложениями. Во-вторых, обилие цифровых сервисов и дистанционных операций создаёт удобную почву для применения различных схем социальной инженерии. Люди, привыкшие к онлайн-общению и быстрому решению вопросов через телефон, чаще попадаются на уловки злоумышленников", - рассказал парламентарий. Немкин отметил, что в крупных городах проще применять массовые схемы обзвона с использованием автоматизированных систем, а благодаря этим технологиям мошенники могут одновременно звонить тысячам людей, повышая вероятность успешного обмана. "Для эффективной защиты необходимо соблюдать осторожность и помнить простое правило: официальные лица, представители банков или госорганов никогда не будут запрашивать пароли, коды из СМС или требовать перевода денег. Также важно устанавливать специальные приложения, блокирующие подозрительные звонки, и своевременно обновлять антивирусное программное обеспечение", - посоветовал депутат.

https://ria.ru/20250320/gosduma-2006093561.html

https://ria.ru/20250313/gosduma-2004651466.html

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общество, технологии, краснодар, казань, санкт-петербург, антон немкин (депутат), госдума рф