https://ria.ru/20250416/garri-2011483383.html

На Украине начался скандал из-за "русского" подарка принцу Гарри во Львове

На Украине начался скандал из-за "русского" подарка принцу Гарри во Львове - РИА Новости, 16.04.2025

На Украине начался скандал из-за "русского" подарка принцу Гарри во Львове

На Украине разгорелся скандал вокруг "русского" пасхального кулича, преподнесенного принцу Гарри во время его визита во Львов, пишет украинское издание... РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T01:27:00+03:00

2025-04-16T01:27:00+03:00

2025-04-16T12:05:00+03:00

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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. На Украине разгорелся скандал вокруг "русского" пасхального кулича, преподнесенного принцу Гарри во время его визита во Львов, пишет украинское издание "Телеграф"."Мнения пользователей Сети разделились, некоторые считают, что это не украинская традиционная паска, а скорее кулич. И якобы этим подарком были подчеркнуто проигнорированы сакральность и уважение к украинской аутентике", — говорится в статье.Тем не менее исследовательница гастрономической культуры Украины Елена Брайченко в эфире телеканала "Киев 24" выступила с утверждением, что принцу подарили все же украинскую паску, но такую, которая традиционна для Харьковской и Сумской областей.Принц Гарри на прошлой неделе посетил Украину с необъявленным визитом и, в частности, наведался в один из госпиталей Львова. Об этом стало известно только после его отъезда. Таким образом, принц Гарри стал вторым членом британской королевской семьи, побывавшим на Украине после того, как герцогиня Эдинбургская Софи посетила Киев в 2024 году.Депутат Госдумы Александр Толмачев в беседе с РИА Новости назвал приезд принца в львовский госпиталь людоедским жестом, ведь тот косвенно причастен к увечьям лежащих там людей, а Великобритания — одна из стран, которые заставляют вести войну до последнего украинца. По мнению депутата, принц Гарри решил покрасоваться перед камерами, чтобы "набрать классов".

https://ria.ru/20250330/prints-garri-2008190643.html

https://ria.ru/20250118/tramp-1994383881.html

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в мире, украина, львов, сумская область, принц гарри, госдума рф