Рейтинг@Mail.ru
В Киеве раскрыли, что задумал Зеленский на 9 мая - РИА Новости, 16.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:56 16.04.2025 (обновлено: 18:40 16.04.2025)
https://ria.ru/20250416/dubinskiy-2011569209.html
В Киеве раскрыли, что задумал Зеленский на 9 мая
В Киеве раскрыли, что задумал Зеленский на 9 мая - РИА Новости, 16.04.2025
В Киеве раскрыли, что задумал Зеленский на 9 мая
Владимир Зеленский, приглашая лидеров ЕС на 9 мая в Киев, хочет предотвратить визит президента США Дональда Трампа в Россию, написал в Telegram-канале депутат... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T13:56:00+03:00
2025-04-16T18:40:00+03:00
в мире
владимир зеленский
александр дубинский
дональд трамп
москва
киев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/03/2009036371_0:0:5777:3250_1920x0_80_0_0_9ec77f234e6b52771cd29df6f99ca0d4.jpg
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский, приглашая лидеров ЕС на 9 мая в Киев, хочет предотвратить визит президента США Дональда Трампа в Россию, написал в Telegram-канале депутат Рады Александр Дубинский. "Приглашая на 9 мая в Киев "лидеров ЕС", Зеленский не столько хочет создать из себя противовес Путину, &lt;...&gt; (сколько. — Прим. ред.) не допустить поездки в Москву Трампа", — говорится в публикации. Депутат добавил, что своими "тупыми интервью" глава киевского режима может добиться обратного. Официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире радио Sputnik назвала намерение Зеленского пригласить лидеров ЕС в Киев 9 мая театром абсурда.
https://ria.ru/20250416/ukraina-2011537450.html
https://ria.ru/20250416/tramp-2011519627.html
москва
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/03/2009035736_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_12878fa3674a07198182cf69ece4e172.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир зеленский, александр дубинский, дональд трамп, москва, киев
В мире, Владимир Зеленский, Александр Дубинский, Дональд Трамп, Москва, Киев
В Киеве раскрыли, что задумал Зеленский на 9 мая

Депутат Рады Дубинский: Зеленский хочет не допустить поездки Трампа в Москву

© AP PhotoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© AP Photo
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский, приглашая лидеров ЕС на 9 мая в Киев, хочет предотвратить визит президента США Дональда Трампа в Россию, написал в Telegram-канале депутат Рады Александр Дубинский.

"Приглашая на 9 мая в Киев "лидеров ЕС", Зеленский не столько хочет создать из себя противовес Путину, <...> (сколько. — Прим. ред.) не допустить поездки в Москву Трампа", — говорится в публикации.
Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
В Британии узнали, как Белый дом отреагировал на план ЕС по Украине
Вчера, 11:26
Депутат добавил, что своими "тупыми интервью" глава киевского режима может добиться обратного.

Официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире радио Sputnik назвала намерение Зеленского пригласить лидеров ЕС в Киев 9 мая театром абсурда.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
Politico узнало о ярости Трампа из-за поступка ЕС по отношению к Зеленскому
Вчера, 10:25
 
В миреВладимир ЗеленскийАлександр ДубинскийДональд ТрампМоскваКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала