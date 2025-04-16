https://ria.ru/20250416/dubinskiy-2011569209.html

В Киеве раскрыли, что задумал Зеленский на 9 мая

В Киеве раскрыли, что задумал Зеленский на 9 мая - РИА Новости, 16.04.2025

В Киеве раскрыли, что задумал Зеленский на 9 мая

Владимир Зеленский, приглашая лидеров ЕС на 9 мая в Киев, хочет предотвратить визит президента США Дональда Трампа в Россию, написал в Telegram-канале депутат... РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T13:56:00+03:00

2025-04-16T13:56:00+03:00

2025-04-16T18:40:00+03:00

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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский, приглашая лидеров ЕС на 9 мая в Киев, хочет предотвратить визит президента США Дональда Трампа в Россию, написал в Telegram-канале депутат Рады Александр Дубинский. "Приглашая на 9 мая в Киев "лидеров ЕС", Зеленский не столько хочет создать из себя противовес Путину, <...> (сколько. — Прим. ред.) не допустить поездки в Москву Трампа", — говорится в публикации. Депутат добавил, что своими "тупыми интервью" глава киевского режима может добиться обратного. Официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире радио Sputnik назвала намерение Зеленского пригласить лидеров ЕС в Киев 9 мая театром абсурда.

https://ria.ru/20250416/ukraina-2011537450.html

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в мире, владимир зеленский, александр дубинский, дональд трамп, москва, киев