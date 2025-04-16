Девочка из США в "маске Бэтмена" вернется на лечение в Петербург
Девочка из США Луна в "маске Бэтмена" вернется на лечение в Петербург 2 мая
Девочка из США с "маской Бэтмена" Луна Феннер. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 апр - РИА Новости. Девочка из США Луна Феннер, которую называют ребенком в "маске Бэтмена" из-за врожденного гигантского родимого пятна на лице, 2 мая вновь приедет в частную клинику в Санкт-Петербурге для продолжения лечения, сообщили РИА Новости в клинике.
Луна Феннер появилась на свет с огромным черным родимым пятном (гигантским меланоцитарным невусом), покрывающим практически все лицо, его прозвали в интернете "маской Бэтмена". Американские врачи отказали родителям в лечении, обозначив трудновыполнимую программу операций. Но семье предложили свои услуги краснодарские медики, которые в октябре 2021 года выполнили шестую по счету операцию по удалению гигантского родимого пятна с лица Луны. В апреле 2024 года семья девочки прибыла в Петербург для продолжения лечения в одной из частных клиник. Основная операция, которая длилась более пяти часов, прошла в июне, в начале июля Луна отправилась домой в США вместе с родителями. Тогда клиника сообщала, что она вернется через год.
"Луна и ее семья приезжают к нам 2 мая для продолжения лечения. Ориентировочно, оно продолжится около 2,5 месяцев", – сказала администратор клиники.
Ранее сообщалось, что Луне Феннер еще предстоит восстановление центральной зоны лица, а также ликвидация рубцовой алопеции в теменной части головы.
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