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Девочка из США в "маске Бэтмена" вернется на лечение в Петербург - РИА Новости, 16.04.2025
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16:46 16.04.2025
https://ria.ru/20250416/devochka-2011618350.html
Девочка из США в "маске Бэтмена" вернется на лечение в Петербург
Девочка из США в "маске Бэтмена" вернется на лечение в Петербург - РИА Новости, 16.04.2025
Девочка из США в "маске Бэтмена" вернется на лечение в Петербург
Девочка из США Луна Феннер, которую называют ребенком в "маске Бэтмена" из-за врожденного гигантского родимого пятна на лице, 2 мая вновь приедет в частную... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T16:46:00+03:00
2025-04-16T16:46:00+03:00
сша
санкт-петербург
луна феннер
здоровье - общество
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 апр - РИА Новости. Девочка из США Луна Феннер, которую называют ребенком в "маске Бэтмена" из-за врожденного гигантского родимого пятна на лице, 2 мая вновь приедет в частную клинику в Санкт-Петербурге для продолжения лечения, сообщили РИА Новости в клинике. Луна Феннер появилась на свет с огромным черным родимым пятном (гигантским меланоцитарным невусом), покрывающим практически все лицо, его прозвали в интернете "маской Бэтмена". Американские врачи отказали родителям в лечении, обозначив трудновыполнимую программу операций. Но семье предложили свои услуги краснодарские медики, которые в октябре 2021 года выполнили шестую по счету операцию по удалению гигантского родимого пятна с лица Луны. В апреле 2024 года семья девочки прибыла в Петербург для продолжения лечения в одной из частных клиник. Основная операция, которая длилась более пяти часов, прошла в июне, в начале июля Луна отправилась домой в США вместе с родителями. Тогда клиника сообщала, что она вернется через год. "Луна и ее семья приезжают к нам 2 мая для продолжения лечения. Ориентировочно, оно продолжится около 2,5 месяцев", – сказала администратор клиники. Ранее сообщалось, что Луне Феннер еще предстоит восстановление центральной зоны лица, а также ликвидация рубцовой алопеции в теменной части головы.
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сша, санкт-петербург, луна феннер, здоровье - общество, россия
США, Санкт-Петербург, Луна Феннер, Здоровье - Общество, Россия
Девочка из США в "маске Бэтмена" вернется на лечение в Петербург

Девочка из США Луна в "маске Бэтмена" вернется на лечение в Петербург 2 мая

© Фото : Гигантский Невус | ЛечениеДевочка из США с "маской Бэтмена" Луна Феннер
Девочка из США с маской Бэтмена Луна Феннер - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© Фото : Гигантский Невус | Лечение
Девочка из США с "маской Бэтмена" Луна Феннер. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 апр - РИА Новости. Девочка из США Луна Феннер, которую называют ребенком в "маске Бэтмена" из-за врожденного гигантского родимого пятна на лице, 2 мая вновь приедет в частную клинику в Санкт-Петербурге для продолжения лечения, сообщили РИА Новости в клинике.
Луна Феннер появилась на свет с огромным черным родимым пятном (гигантским меланоцитарным невусом), покрывающим практически все лицо, его прозвали в интернете "маской Бэтмена". Американские врачи отказали родителям в лечении, обозначив трудновыполнимую программу операций. Но семье предложили свои услуги краснодарские медики, которые в октябре 2021 года выполнили шестую по счету операцию по удалению гигантского родимого пятна с лица Луны. В апреле 2024 года семья девочки прибыла в Петербург для продолжения лечения в одной из частных клиник. Основная операция, которая длилась более пяти часов, прошла в июне, в начале июля Луна отправилась домой в США вместе с родителями. Тогда клиника сообщала, что она вернется через год.
"Луна и ее семья приезжают к нам 2 мая для продолжения лечения. Ориентировочно, оно продолжится около 2,5 месяцев", – сказала администратор клиники.
Ранее сообщалось, что Луне Феннер еще предстоит восстановление центральной зоны лица, а также ликвидация рубцовой алопеции в теменной части головы.
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