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Депутат Рады рассказал о дефиците людей в рядах ВСУ
Депутат Рады рассказал о дефиците людей в рядах ВСУ - РИА Новости, 16.04.2025
Депутат Рады рассказал о дефиците людей в рядах ВСУ
Решение о сокращении сроков базовой общей военной подготовки на Украине вызвано острым дефицитом людей на фронте, считает находящийся в СИЗО по обвинению в... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T19:56:00+03:00
2025-04-16T19:56:00+03:00
2025-04-16T19:57:00+03:00
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МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Решение о сокращении сроков базовой общей военной подготовки на Украине вызвано острым дефицитом людей на фронте, считает находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский. Накануне генштаб ВСУ сообщил, что срок базовой общей военной подготовки на Украине сокращен до одного месяца для военных, пригодных к службе в тыловых подразделениях, в том числе и для ограниченно годных. "Очередная ложь режима кровавого клоуна. Потому что сейчас никого, кроме ограничено годных в армию не призывают, здоровые закончились. Например, мой адвокат Братковский, похищенный СБУ, инсулинозависимый диабетик, распределен в танковую бригаду. На фронте острый дефицит людей, и Зеленский сокращает время их подготовки, чтобы скорее бросить в окопы и еще немного продлить свое никчемное существование", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Дубинского. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре 2023 года журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года.
https://ria.ru/20250414/ukraina-2011066430.html
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в мире, украина, владимир зеленский, александр дубинский, верховная рада украины, вооруженные силы украины, служба безопасности украины
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Александр Дубинский, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины, Служба безопасности Украины
Депутат Рады рассказал о дефиците людей в рядах ВСУ
Дубинский: сокращение сроков подготовки ВСУ связано с дефицитом людей на фронте