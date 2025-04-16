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Чернышенко раскрыл, где пройдет финал чемпионата "Профессионалы" - РИА Новости, 16.04.2025
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15:10 16.04.2025 (обновлено: 15:11 16.04.2025)
https://ria.ru/20250416/chernyshenko-2011588223.html
Чернышенко раскрыл, где пройдет финал чемпионата "Профессионалы"
Чернышенко раскрыл, где пройдет финал чемпионата "Профессионалы" - РИА Новости, 16.04.2025
Чернышенко раскрыл, где пройдет финал чемпионата "Профессионалы"
Финал чемпионата "Профессионалы" по компетенциям креативных индустрий и ИТ пройдет в Нижнем Новгороде с 25 по 30 мая, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T15:10:00+03:00
2025-04-16T15:11:00+03:00
общество
нижний новгород
россия
дмитрий чернышенко
сергей кравцов
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Финал чемпионата "Профессионалы" по компетенциям креативных индустрий и ИТ пройдет в Нижнем Новгороде с 25 по 30 мая, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Благодаря чемпионату "Профессионалы" ребята могут продемонстрировать свои навыки, обратить на себя внимание потенциальных работодателей. А победители и их наставники еще и получают денежные вознаграждения. В мае в Нижнем Новгороде пройдут соревнования по креативным индустриям и ИТ", - сказал зампред правительства, слова которого приводит его аппарат. Участниками финала станут порядка 200 конкурсантов со всей России и свыше 200 экспертов. В основном зачете будут соревноваться студенты СПО (основная возрастная категория) и школьники старше 14 лет (категория "Юниоры"), в индустриальном зачете – представители профильных индустрий в возрасте от 22 до 35 лет, в международном – представители иностранных государств. "По сравнению с прошлым годом число участников выросло более чем в два раза и превысило 300 тысяч человек. Это говорит о том, что в нашей стране сформировано сильное сообщество молодых профессионалов – кадровый резерв экономики страны", - отметил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. Чемпионат по профессиональному мастерству "Профессионалы" ‒ соревновательные мероприятия, направленные на демонстрацию профессиональных навыков по наиболее массовым и востребованным компетенциям.
https://ria.ru/20250415/abiturienty-2011344857.html
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общество, нижний новгород, россия, дмитрий чернышенко, сергей кравцов, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Нижний Новгород, Россия, Дмитрий Чернышенко, Сергей Кравцов, Социальный навигатор, СН_Образование
Чернышенко раскрыл, где пройдет финал чемпионата "Профессионалы"

Чернышенко: финал чемпионата "Профессионалы" пройдет в Нижнем Новгороде в мае

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Финал чемпионата "Профессионалы" по компетенциям креативных индустрий и ИТ пройдет в Нижнем Новгороде с 25 по 30 мая, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Благодаря чемпионату "Профессионалы" ребята могут продемонстрировать свои навыки, обратить на себя внимание потенциальных работодателей. А победители и их наставники еще и получают денежные вознаграждения. В мае в Нижнем Новгороде пройдут соревнования по креативным индустриям и ИТ", - сказал зампред правительства, слова которого приводит его аппарат.
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Участниками финала станут порядка 200 конкурсантов со всей России и свыше 200 экспертов. В основном зачете будут соревноваться студенты СПО (основная возрастная категория) и школьники старше 14 лет (категория "Юниоры"), в индустриальном зачете – представители профильных индустрий в возрасте от 22 до 35 лет, в международном – представители иностранных государств.
"По сравнению с прошлым годом число участников выросло более чем в два раза и превысило 300 тысяч человек. Это говорит о том, что в нашей стране сформировано сильное сообщество молодых профессионалов – кадровый резерв экономики страны", - отметил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
Чемпионат по профессиональному мастерству "Профессионалы" ‒ соревновательные мероприятия, направленные на демонстрацию профессиональных навыков по наиболее массовым и востребованным компетенциям.
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