https://ria.ru/20250416/chernyshenko-2011588223.html

Чернышенко раскрыл, где пройдет финал чемпионата "Профессионалы"

Чернышенко раскрыл, где пройдет финал чемпионата "Профессионалы" - РИА Новости, 16.04.2025

Чернышенко раскрыл, где пройдет финал чемпионата "Профессионалы"

Финал чемпионата "Профессионалы" по компетенциям креативных индустрий и ИТ пройдет в Нижнем Новгороде с 25 по 30 мая, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий... РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T15:10:00+03:00

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Финал чемпионата "Профессионалы" по компетенциям креативных индустрий и ИТ пройдет в Нижнем Новгороде с 25 по 30 мая, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Благодаря чемпионату "Профессионалы" ребята могут продемонстрировать свои навыки, обратить на себя внимание потенциальных работодателей. А победители и их наставники еще и получают денежные вознаграждения. В мае в Нижнем Новгороде пройдут соревнования по креативным индустриям и ИТ", - сказал зампред правительства, слова которого приводит его аппарат. Участниками финала станут порядка 200 конкурсантов со всей России и свыше 200 экспертов. В основном зачете будут соревноваться студенты СПО (основная возрастная категория) и школьники старше 14 лет (категория "Юниоры"), в индустриальном зачете – представители профильных индустрий в возрасте от 22 до 35 лет, в международном – представители иностранных государств. "По сравнению с прошлым годом число участников выросло более чем в два раза и превысило 300 тысяч человек. Это говорит о том, что в нашей стране сформировано сильное сообщество молодых профессионалов – кадровый резерв экономики страны", - отметил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. Чемпионат по профессиональному мастерству "Профессионалы" ‒ соревновательные мероприятия, направленные на демонстрацию профессиональных навыков по наиболее массовым и востребованным компетенциям.

https://ria.ru/20250415/abiturienty-2011344857.html

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общество, нижний новгород, россия, дмитрий чернышенко, сергей кравцов, социальный навигатор, сн_образование