Рейтинг@Mail.ru
СМИ: британский министр по делам бизнеса собирается посетить Китай - РИА Новости, 16.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:24 16.04.2025 (обновлено: 01:25 16.04.2025)
https://ria.ru/20250416/britaniya-2011483192.html
СМИ: британский министр по делам бизнеса собирается посетить Китай
СМИ: британский министр по делам бизнеса собирается посетить Китай - РИА Новости, 16.04.2025
СМИ: британский министр по делам бизнеса собирается посетить Китай
Министр по делам бизнеса и торговли Великобритании Джонатан Рейнольдс намерен в этом году отправиться в Китай, чтобы возобновить диалог с Пекином в сфере... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T01:24:00+03:00
2025-04-16T01:25:00+03:00
в мире
китай
пекин
великобритания
кир стармер
си цзиньпин
politico
британская разведывательная служба mi6
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871783214_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a2dfeefa5396ce7d9b72eea0c57114bd.jpg
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Министр по делам бизнеса и торговли Великобритании Джонатан Рейнольдс намерен в этом году отправиться в Китай, чтобы возобновить диалог с Пекином в сфере торговли, сообщает британская газета Guardian. В конце октября 2024 года газета Politico сообщала, что Рейнольдс "открыт" для возобновления торгового диалога с Китаем. "В конце этого года Рейнольдс планирует отправиться в Китай для проведения переговоров на высоком уровне в попытке придать импульс развитию двусторонней торговли и инвестиций", - говорится в публикации издания. По данным Guardian, цель поездки министра заключается в возобновлении работы британско-китайского комитета по экономике и торговле (JETCO), который не собирался с 2018 года. Как отмечается, визит Рейнольдса в Китай "вызовет недоумение", так как министр недавно заявлял, что Лондон "ошибся", разрешив Пекину инвестировать в ряд отраслей британской промышленности, в частности, в сталелитейную. "Планируемая поездка Рейнольдса сигнализирует о том, что правительство (Великобритании - ред.) не намерено отступать от сближения с Пекином", - указывает газета. При этом издание добавляет, что, как ожидается, британский премьер-министр Кир Стармер также посетит Китай в этом году. Отношения между Китаем и Великобританией в последние годы были осложнены рядом вопросов. Страны обвиняют друг друга в шпионаже. Так, против двух британцев, один из которых был помощником депутата парламента, ведется дело по обвинению в шпионаже в пользу Китая. Официальный Пекин, в свою очередь, в июне заявил о раскрытии крупного шпионского дела, связанного с вербовкой британской спецслужбой MI6 двух работников китайских центральных государственных органов. Кроме того, британские власти выражали опасения по поводу свободы слова в Гонконге, бывшей британской колонии, перешедшей в особом статусе Китаю в 1997 году. По информации СМИ, с 2021 года оттуда по специальной визе в Британию перебрались более 180 тысяч человек после вступления в силу закона о национальной безопасности в Гонконге. Отдельной темой для разногласий стали планы КНР по строительству в лондонском районе Тауэр-Хамлетс нового здания китайского посольства. Местные власти по соображениям безопасности отказали в строительстве еще в 2022 году, однако в июле 2024 года Пекин подал новую заявку. Стармер в первом после прихода к власти телефонном разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином выразил надежду на проведение честных дискуссий по ряду вопросов, включая украинский конфликт, ситуацию в Гонконге и права человека.
https://ria.ru/20250413/gonkong-2010977602.html
https://ria.ru/20250411/britaniya-2010596735.html
https://ria.ru/20250130/britanija-1996401164.html
китай
пекин
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871783214_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_33131ccec01b1e5aaa8a51b452786fa5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, пекин, великобритания, кир стармер, си цзиньпин, politico, британская разведывательная служба mi6
В мире, Китай, Пекин, Великобритания, Кир Стармер, Си Цзиньпин, Politico, Британская разведывательная служба MI6
СМИ: британский министр по делам бизнеса собирается посетить Китай

Guardian: министр Британии по делам бизнеса хочет посетить Китай в этом году

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкФлаги Великобритании в Лондоне
Флаги Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Перейти в медиабанк
Флаги Великобритании в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Министр по делам бизнеса и торговли Великобритании Джонатан Рейнольдс намерен в этом году отправиться в Китай, чтобы возобновить диалог с Пекином в сфере торговли, сообщает британская газета Guardian.
В конце октября 2024 года газета Politico сообщала, что Рейнольдс "открыт" для возобновления торгового диалога с Китаем.
Гонконг - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
Times: британскому депутату отказали во въезде в Гонконг
13 апреля, 11:06
"В конце этого года Рейнольдс планирует отправиться в Китай для проведения переговоров на высоком уровне в попытке придать импульс развитию двусторонней торговли и инвестиций", - говорится в публикации издания.
По данным Guardian, цель поездки министра заключается в возобновлении работы британско-китайского комитета по экономике и торговле (JETCO), который не собирался с 2018 года. Как отмечается, визит Рейнольдса в Китай "вызовет недоумение", так как министр недавно заявлял, что Лондон "ошибся", разрешив Пекину инвестировать в ряд отраслей британской промышленности, в частности, в сталелитейную.
"Планируемая поездка Рейнольдса сигнализирует о том, что правительство (Великобритании - ред.) не намерено отступать от сближения с Пекином", - указывает газета.
Начальник штаба обороны армии Великобритании адмирал Энтони Радакин - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
Глава штаба обороны ВС Британии впервые за десятилетие посетил Китай
11 апреля, 01:10
При этом издание добавляет, что, как ожидается, британский премьер-министр Кир Стармер также посетит Китай в этом году.
Отношения между Китаем и Великобританией в последние годы были осложнены рядом вопросов. Страны обвиняют друг друга в шпионаже. Так, против двух британцев, один из которых был помощником депутата парламента, ведется дело по обвинению в шпионаже в пользу Китая. Официальный Пекин, в свою очередь, в июне заявил о раскрытии крупного шпионского дела, связанного с вербовкой британской спецслужбой MI6 двух работников китайских центральных государственных органов.
Кроме того, британские власти выражали опасения по поводу свободы слова в Гонконге, бывшей британской колонии, перешедшей в особом статусе Китаю в 1997 году. По информации СМИ, с 2021 года оттуда по специальной визе в Британию перебрались более 180 тысяч человек после вступления в силу закона о национальной безопасности в Гонконге.
Отдельной темой для разногласий стали планы КНР по строительству в лондонском районе Тауэр-Хамлетс нового здания китайского посольства. Местные власти по соображениям безопасности отказали в строительстве еще в 2022 году, однако в июле 2024 года Пекин подал новую заявку.
Стармер в первом после прихода к власти телефонном разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином выразил надежду на проведение честных дискуссий по ряду вопросов, включая украинский конфликт, ситуацию в Гонконге и права человека.
Логотип приложения DeepSeek на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
Британия проверит безопасность чат-бота DeepSeek
30 января, 16:27
 
В миреКитайПекинВеликобританияКир СтармерСи ЦзиньпинPoliticoБританская разведывательная служба MI6
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала