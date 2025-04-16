https://ria.ru/20250416/bosch-2011621728.html

Bosch утверждает, что не собирается возвращаться на российский рынок

Bosch утверждает, что не собирается возвращаться на российский рынок - РИА Новости, 16.04.2025

Bosch утверждает, что не собирается возвращаться на российский рынок

Дочерняя компания Bosch, BSH Hausgeräte, не имеет никаких деловых связей с Россией и не планирует менять свою политику в данном вопросе, заявила РИА Новости... РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T16:55:00+03:00

2025-04-16T16:55:00+03:00

2025-04-16T17:54:00+03:00

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экономика

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Дочерняя компания Bosch, BSH Hausgeräte, не имеет никаких деловых связей с Россией и не планирует менять свою политику в данном вопросе, заявила РИА Новости глава пресс-службы BSH Hausgeräte Ева Бауэршмидт.Ранее издание "Коммерсант" сообщило, что дочерняя структура "Газпрома" - "Газпром бытовые системы" - планирует перезапустить предприятия Bosch в Санкт-Петербурге."BSH Hausgeräte больше не поддерживает никаких деловых отношений с Россией. Компания также больше не поставляет продукцию и комплектующие в Россию. Всем нашим подразделениям и сотрудникам по всему миру предписано не вести бизнес с Россией. Мы не планируем это менять", - написала Бауэршмидт в ответ на письменный запрос РИА Новости.Она отметила, что производство на площадке по выпуску бытовой техники в Санкт-Петербурге приостановлено с марта 2022 года."Указом президента администратором этой площадки назначено АО "Газпром бытовые системы". Это принудительное администрирование осуществляется независимо и без консультаций с BSH, что означает, что мы не имеем здесь никакого влияния. Ни ООО "БСХ Бытовые Приборы", ни администратор не имеют права использовать товарный знак Bosch или другие товарные знаки BSH", - добавила Бауэршмидт.Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о передаче во временное управление АО "Газпром бытовые системы" российских "дочек" Ariston и BSH Hausgeräte.BSH Hausgerate GmbH - немецкая компания по производству бытовой техники, основана в 1967 году. В 2015 году другой производитель техники для дома - компания Bosch - сделал BSH своей дочерней структурой, выкупив долю партнеров. Самые известные марки концерна BSH - Bosch и Siemens.

https://ria.ru/20250414/tret-2011123488.html

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россия, экономика, санкт-петербург, газпром, siemens, владимир путин, bosch und siemens hausgerate, германия, в мире