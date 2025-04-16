https://ria.ru/20250416/bloomberg-2011499234.html

Bloomberg: США снизили требования для Украины по возврату помощи

Bloomberg: США снизили требования для Украины по возврату помощи - РИА Новости, 16.04.2025

Bloomberg: США снизили требования для Украины по возврату помощи

США после переговоров с представителями Киева в три раза снизили требования по возврату средств за выделенную Украине помощь, передает агентство Bloomberg со... РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T08:31:00+03:00

2025-04-16T08:31:00+03:00

2025-04-16T11:26:00+03:00

сша

украина

в мире

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/18/2001327337_0:231:3072:1959_1920x0_80_0_0_7a1fa5da7fa04c2a1e5fd3bc69118936.jpg

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. США после переговоров с представителями Киева в три раза снизили требования по возврату средств за выделенную Украине помощь, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией."После раунда переговоров в Вашингтоне на прошлой неделе администрация президента Дональда Трампа снизила оценку помощи <…> с 300 до примерно 100 миллиардов долларов", — говорится в сообщении.По словам собеседников агентства, Белый дом, по-видимому, смягчил требования к Украине. По данным Bloomberg, теперь сумма приближена к той, которую называет сам Киев, — более 90 миллиардов долларов.Переговоры между представителями Вашингтона и Киева относительно сделки по полезным ископаемым состоялись на прошлой неделе. Как писало агентство Reuters со ссылкой на источник, они прошли в "атмосфере антагонизма", а перспективы прорыва оценивались как слабые.При этом украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что удалось достичь некоторых договоренностей, хотя для заключения сделки потребуются дополнительные раунды переговоров.Подписание сделки по украинским недрам сорвалось в конце февраля, после скандальной перепалки, устроенной Владимиром Зеленским в Овальном кабинете Белого дома. Тем не менее Трамп позже заявлял, что все же ожидает от Киева подписания соглашения. По информации украинских СМИ, новый вариант документа предполагает возврат Киевом средств за всю оказанную ему американскую помощь, а также пересекает почти все красные линии, согласованные с Вашингтоном. Кроме того, он лишает Украину части суверенитета и противоречит ее планам в будущем вступить в ЕС. По мнению украинских журналистов, решение о начале выплат может стать прецедентом, после которого все остальные доноры киевского режима могут потребовать возврата своих вложений.Британский журнал Spectator обратил внимание, что одним из условий новой сделки стал запрет для компаний, добывающих украинские полезные ископаемые, продавать их "стратегическим конкурентам" Соединенных Штатов. Издание считает, что в категорию таких конкурентов мог бы попасть Евросоюз, у которого сейчас напряженные отношения с Вашингтоном.

https://ria.ru/20250415/usloviya-2011366760.html

https://ria.ru/20250409/evropa-2010134054.html

https://ria.ru/20250415/prichiny-2011275994.html

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, украина, в мире, дональд трамп