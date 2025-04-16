https://ria.ru/20250416/bioekonomika-2011515071.html

Мишустин поручил составить перечень вузов с программой "Биоэкономика"

Мишустин поручил составить перечень вузов с программой "Биоэкономика" - РИА Новости, 16.04.2025

Мишустин поручил составить перечень вузов с программой "Биоэкономика"

Минобрнауки, Минпромторг и Минсельхоз в рамках работы над новым нацпроектом "Технологическое обеспечение биоэкономики" сформируют перечень вузов, обеспечивающих РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T10:12:00+03:00

2025-04-16T10:12:00+03:00

2025-04-16T10:16:00+03:00

экономика

технологии

россия

михаил мишустин

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/01/1887551577_0:140:3072:1868_1920x0_80_0_0_0304f92881f52d3ae18774b88f7d999d.jpg

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Минобрнауки, Минпромторг и Минсельхоз в рамках работы над новым нацпроектом "Технологическое обеспечение биоэкономики" сформируют перечень вузов, обеспечивающих подготовку кадров и проведение научных исследований для технологического лидерства в этой сфере, а также будут отвечать за разработку программ развития таких вузов в интересах индустриальных проектов по направлениям биоэкономики, соответствующие поручения дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба кабмина. Правительство завершает подготовку нового национального проекта "Технологическое обеспечение биоэкономики". Он объединит передовые решения в сфере биотехнологий, возобновляемых биоресурсов, а также создания новых материалов. Ключевая задача национального проекта – консолидировать усилия, мощности и ресурсы, создать конкурентные предприятия, в том числе за счёт модернизации имеющихся, чтобы вернуть позиции одного из глобальных лидеров биотехнологического рынка. "Минобрнауки, Минпромторг и Минсельхоз сформируют перечень вузов, обеспечивающих подготовку кадров, проведение научных исследований и разработок для технологического лидерства. Этим же министерствам предстоит обеспечить разработку или обновление стратегий и программ развития таких вузов с учётом задач по подготовке кадров и проведению научных исследований и разработок в интересах индустриальных проектов по направлениям биоэкономики", - говорится в сообщении. Документы нужно представить до 30 апреля 2026 года. Кроме этого, Минпромторгу и Минсельхозу поручено подготовить и представить в Минобрнауки предложения по формированию целевого заказа на подготовку инженерных кадров для реализации индустриальных проектов в рамках нацпроекта. "Сделать это нужно совместно с квалифицированными заказчиками, обеспечивающими долгосрочный спрос на высокотехнологичную продукцию, а также принимающими участие в постановке задач по проведению научных исследований и разработок, подготовке инженерных кадров, созданию производств. Такая работа должна быть закончена к 10 сентября", - сообщили в кабмине. -0-

https://ria.ru/20250416/mishustin-2011512351.html

https://ria.ru/20250304/mishustin-2002999759.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, технологии, россия, михаил мишустин, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)