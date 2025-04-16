https://ria.ru/20250416/bioekonomika-2011515071.html
Мишустин поручил составить перечень вузов с программой "Биоэкономика"
Мишустин поручил составить перечень вузов с программой "Биоэкономика" - РИА Новости, 16.04.2025
Мишустин поручил составить перечень вузов с программой "Биоэкономика"
Минобрнауки, Минпромторг и Минсельхоз в рамках работы над новым нацпроектом "Технологическое обеспечение биоэкономики" сформируют перечень вузов, обеспечивающих РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T10:12:00+03:00
2025-04-16T10:12:00+03:00
2025-04-16T10:16:00+03:00
экономика
технологии
россия
михаил мишустин
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Минобрнауки, Минпромторг и Минсельхоз в рамках работы над новым нацпроектом "Технологическое обеспечение биоэкономики" сформируют перечень вузов, обеспечивающих подготовку кадров и проведение научных исследований для технологического лидерства в этой сфере, а также будут отвечать за разработку программ развития таких вузов в интересах индустриальных проектов по направлениям биоэкономики, соответствующие поручения дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба кабмина. Правительство завершает подготовку нового национального проекта "Технологическое обеспечение биоэкономики". Он объединит передовые решения в сфере биотехнологий, возобновляемых биоресурсов, а также создания новых материалов. Ключевая задача национального проекта – консолидировать усилия, мощности и ресурсы, создать конкурентные предприятия, в том числе за счёт модернизации имеющихся, чтобы вернуть позиции одного из глобальных лидеров биотехнологического рынка. "Минобрнауки, Минпромторг и Минсельхоз сформируют перечень вузов, обеспечивающих подготовку кадров, проведение научных исследований и разработок для технологического лидерства. Этим же министерствам предстоит обеспечить разработку или обновление стратегий и программ развития таких вузов с учётом задач по подготовке кадров и проведению научных исследований и разработок в интересах индустриальных проектов по направлениям биоэкономики", - говорится в сообщении. Документы нужно представить до 30 апреля 2026 года. Кроме этого, Минпромторгу и Минсельхозу поручено подготовить и представить в Минобрнауки предложения по формированию целевого заказа на подготовку инженерных кадров для реализации индустриальных проектов в рамках нацпроекта. "Сделать это нужно совместно с квалифицированными заказчиками, обеспечивающими долгосрочный спрос на высокотехнологичную продукцию, а также принимающими участие в постановке задач по проведению научных исследований и разработок, подготовке инженерных кадров, созданию производств. Такая работа должна быть закончена к 10 сентября", - сообщили в кабмине. -0-
https://ria.ru/20250416/mishustin-2011512351.html
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экономика, технологии, россия, михаил мишустин, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Экономика, Технологии, Россия, Михаил Мишустин, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Мишустин поручил составить перечень вузов с программой "Биоэкономика"
Мишустин поручил сформировать перечень вузов с программой "Биоэкономика"
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Минобрнауки, Минпромторг и Минсельхоз в рамках работы над новым нацпроектом "Технологическое обеспечение биоэкономики" сформируют перечень вузов, обеспечивающих подготовку кадров и проведение научных исследований для технологического лидерства в этой сфере, а также будут отвечать за разработку программ развития таких вузов в интересах индустриальных проектов по направлениям биоэкономики, соответствующие поручения дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба кабмина.
Правительство завершает подготовку нового национального проекта "Технологическое обеспечение биоэкономики". Он объединит передовые решения в сфере биотехнологий, возобновляемых биоресурсов, а также создания новых материалов.
Ключевая задача национального проекта – консолидировать усилия, мощности и ресурсы, создать конкурентные предприятия, в том числе за счёт модернизации имеющихся, чтобы вернуть позиции одного из глобальных лидеров биотехнологического рынка.
"Минобрнауки, Минпромторг
и Минсельхоз
сформируют перечень вузов, обеспечивающих подготовку кадров, проведение научных исследований и разработок для технологического лидерства. Этим же министерствам предстоит обеспечить разработку или обновление стратегий и программ развития таких вузов с учётом задач по подготовке кадров и проведению научных исследований и разработок в интересах индустриальных проектов по направлениям биоэкономики", - говорится в сообщении.
Документы нужно представить до 30 апреля 2026 года.
Кроме этого, Минпромторгу и Минсельхозу поручено подготовить и представить в Минобрнауки предложения по формированию целевого заказа на подготовку инженерных кадров для реализации индустриальных проектов в рамках нацпроекта.
"Сделать это нужно совместно с квалифицированными заказчиками, обеспечивающими долгосрочный спрос на высокотехнологичную продукцию, а также принимающими участие в постановке задач по проведению научных исследований и разработок, подготовке инженерных кадров, созданию производств. Такая работа должна быть закончена к 10 сентября", - сообщили в кабмине. -0-