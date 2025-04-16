https://ria.ru/20250416/bessent-2011502125.html

Bloomberg: соглашение США с Киевом могут подписать на этой неделе

Bloomberg: соглашение США с Киевом могут подписать на этой неделе - РИА Новости, 16.04.2025

Bloomberg: соглашение США с Киевом могут подписать на этой неделе

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что соглашение с Киевом по ресурсам может быть подписано уже на этой неделе. РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T09:04:00+03:00

2025-04-16T09:04:00+03:00

2025-04-16T11:18:00+03:00

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что соглашение с Киевом по ресурсам может быть подписано уже на этой неделе."Мы очень, очень близки... Подписание может быть даже на этой неделе", - заявил Бессент в интервью агентству Блумберг, комментируя статус переговоров с Киевом.Как передает агентство, Бессент заявил, что на встрече, состоявшейся в выходные, Украина выступила со встречным предложением по соглашению и переговоры все еще продолжаются.По данным агентства, позднее на этой неделе в контексте переговоров по ресурсной сделке может пройти онлайн-встреча, на которой одной из задач Киева станет предоставление подробностей о конкретных проектах, которые могут быть инициированы в рамках соглашения.Как отмечает Блумберг, прошедшие ранее в Вашингтоне переговоры в основном были сосредоточены на деталях потенциальной сделки и в них не участвовали высокопоставленные правительственные чиновники. По данным источника, юристы продолжат работать удаленно на этой неделе, чтобы подготовить проект как можно скорее.Ранее агентство Рейтер со ссылкой на неназванный источник, знакомый с ситуацией, передавало, что переговоры в Вашингтоне относительно сделки по полезным ископаемым прошли между делегациями Украины и США в атмосфере "антагонизма", перспективы "прорыва" слабые.При этом вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила в понедельник, что Киев и Вашингтон достигли некоторых договоренностей по соглашению об использовании украинских ресурсов, однако для заключения сделки потребуются дополнительные раунды.Украинские СМИ ранее сообщили, что новый проект соглашения США и Украины по полезным ископаемым предполагает возврат Киевом средств за всю помощь, оказанную ему Вашингтоном. Также утверждалось, что нынешний документ пересекает почти все "красные линии", согласованные ранее Киевом и Вашингтоном, лишает Украину части суверенитета и противоречит планам Киева в будущем вступить в ЕС. По мнению украинских журналистов, решение о начале выплат может стать прецедентом, после которого все остальные доноры киевского режима могут потребовать возврата своих вложений.Британский журнал Spectator также назвал одним из условий новой сделки запрет компаниям, добывающим минералы на Украине, на продажу ископаемых "стратегическим конкурентам" Соединенных Штатов. Издание считает, что Евросоюз мог бы попасть в категорию таких конкурентов из-за напряженных отношений с США.Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Владимир Зеленский. Президент США Дональд Трамп отчитал Зеленского за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.

https://ria.ru/20250415/usloviya-2011366760.html

https://ria.ru/20250416/bloomberg-2011499234.html

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