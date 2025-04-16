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Берлинская наступательная операция (1945)

Берлинская наступательная операция (1945) - РИА Новости, 16.04.2025

Берлинская наступательная операция (1945)

Берлинская наступательная операция в ходе Великой Отечественной войны – одно из последних стратегических сражений советских войск на европейском театре военных... РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T01:53:00+03:00

2025-04-16T01:53:00+03:00

2025-04-16T01:53:00+03:00

справки

берлин (город)

германия

ссср

история

великая отечественная война (1941-1945)

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Берлинская наступательная операция в ходе Великой Отечественной войны – одно из последних стратегических сражений советских войск на европейском театре военных действий Второй мировой войны, в ходе которой Красная армия заняла Берлин, что и привело к безоговорочной капитуляции Германии.Операция проходила с 16 апреля по 8 мая 1945 года с целью разгромить основные силы немецких групп армий "Висла" и "Центр", овладеть городом Берлином, выйти на реку Эльба и соединиться с войсками союзников.Замыслом советского командования предусматривалось нанести несколько ударов в широкой полосе, окружить и одновременно рассечь вражескую группировку на части и уничтожить их по отдельности. К проведению операции Ставка Верховного главнокомандующего привлекла 2-й и 1-й Белорусские, 1-й Украинский фронты, часть сил Балтийского флота, 18-ю воздушную армию, Днепровскую военную флотилию – всего до 2,5 миллионов человек, 41 600 орудий и минометов, 6300 танков и самоходных артиллерийских установок, 8400 самолетов.Придавая исключительное значение берлинскому направлению, главное командование вермахта развернуло на нем 3-ю танковую и 9-ю армии группы армий "Висла", 4-ю танковую и 17-ю армии группы армий "Центр", авиацию 6-го воздушного флота и воздушного флота "Рейх". В состав этой группировки входили 48 пехотных, четыре танковые и десять моторизованных дивизий, 37 отдельных полков и 98 отдельных батальонов, два отдельных танковых полка – всего около одного миллиона человек, восемь тысяч орудий и минометов, свыше 1200 танков и штурмовых орудий, 3330 самолетов.Район боевых действий изобиловал большим количеством рек, озер, каналов и крупных лесных массивов, которые использовались противником при создании системы оборонительных полос и рубежей. Одерско-Нейсенский оборонительный рубеж глубиной 20-40 километров включал три полосы. Передний край первой полосы прикрывался минными полями плотностью минирования до двух тысяч мин на один километр. В пределах второй полосы, оборудованной по западным берегам многочисленных рек, находились Зеловские высоты, возвышавшиеся над долиной Одера на 40-60 метров. Основу третьей полосы составляли населенные пункты, превращенные в сильные узлы сопротивления. Далее в глубине размещался Берлинский оборонительный район, состоявший из трех кольцевых обводов и самого города, подготовленного к длительному сопротивлению. В 5 часов утра 16 апреля 1945 года в полосах наступления главных ударных группировок двух советских фронтов началась мощная артиллерийская подготовка. Советская артиллерия выпустила около 500 тысяч снарядов и мин всех калибров. Одновременно бомбардировщики сбросили более 1500 тонн бомб. Эффективность этого удара была такой, что в первой линии немецкой обороны было выведено из строя до 70% личного состава врага.Однако вскоре германские войска, опираясь на сильную и хорошо подготовленную вторую полосу обороны, стали оказывать яростное сопротивление на Зееловских высотах. По всему фронту разгорелись ожесточенные бои. День за днем, преодолевая сопротивление немцев, обороняющихся в многочисленных опорных пунктах, каждый раз при этом осуществляя артиллерийскую и авиационную подготовку, стрелковые и танковые дивизии Красной Армии последовательно прорывали внешний оборонительный обвод обороны Берлина. Одновременно от столицы Германии изолировали многочисленную и хорошо вооруженную франкфуртско-губенскую группировку противника.20 апреля первые советские танки ворвались на окраины Берлина. 25 апреля западнее Потсдама соединились 2-я и 4-я гвардейские танковые армии - войска 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов окружили берлинскую группировку врага полностью. К этому времени на севере Германии войска 2-го Белорусского фронта Маршала Советского Союза Константина Рокоссовского форсировали Одер. Прорвав оборону противника, они сковали боями 3-ю немецкую танковую армию, лишив ее возможности нанести контрудар по блокирующим Берлин советским войскам.Завершающий этап Берлинской наступательной операции - штурм города - начался 26 апреля. Город был поделен на сектора и укрепрайоны с гарнизонами. Советские войска использовали тактику штурмовых отрядов и групп, для стрельбы прямой наводкой привлекались тяжелые орудия и реактивная артиллерия. Город непрерывно бомбила советская авиация.На земле на прямую наводку выводились тяжелые гаубицы и "Зверобои" - самоходно-артиллерийские установки ИСУ-152, которые использовались для уничтожения и подавления огневых точек в домах и зданиях.В качестве последнего средства против отказывающихся сдаваться групп врага, широко использовались огнеметные подразделения Красной Армии. Бойцы с ранцевыми огнеметами, подбираясь как можно ближе к опорным пунктам немцев, сожгли множество укрепленных зданий, штурм которых был чреват большими потерями с нашей стороны.К 28 апреля советские войска овладели большей частью города. Берлинский гарнизон был зажат на узкой полосе южнее реки Шпре. 30 апреля советские войска взяли штурмом здание Рейхстага и водрузили на нем Знамя Победы. В тот же день Гитлер покончил жизнь самоубийством. 2 мая гарнизон Берлина капитулировал, последние отказавшиеся сдаться подразделения были ликвидированы к 5 мая.В период с 3 по 8 мая войска 1-го Белорусского фронта в широкой полосе выдвигались к реке Эльба. Действовавший севернее 2-й Белорусский фронт к тому времени завершил разгром немецкой 3-й танковой армии, вышел к побережью Балтийского моря и на рубеж Эльбы. 4 мая на участке Висмар, Грабов его соединения установили контакт с частями английской 2-й армии.В ночь на 9 мая в берлинском районе Карлсхорст был подписан Акт о капитуляции вооруженных сил фашистской Германии.Берлинская стратегическая наступательная операция продолжалась 23 дня. Ширина фронта боевых действий достигала 300 километров, глубина фронтовых операций – 100-220 километров, а среднесуточные темпы наступления – 5-10 километров. В рамках Берлинской операции были проведены Штеттинско-Ростокская, Зееловско-Берлинская, Котбус-Потсдамская, Штремберг-Торгауская и Бранденбургско-Ратеновская фронтовые наступательные операции.В ходе Берлинской операции 2-й и 1-й Белорусские, 1-й Украинский фронты разгромили 70 пехотных, 12 танковых и 11 моторизованных дивизий, три боевые группы, 10 отдельных бригад, 31 отдельный полк, 12 отдельных батальонов и две военные школы. Они пленили около 480 тысяч солдат и офицеров немецко-фашистских войск, захватили 1550 танков, 8600 орудий, 4150 самолетов.Потери советских войск составили 274 184 человека, из них 78 291 – безвозвратные, 2108 орудий и минометов, 1997 танков и самоходных артиллерийских установок, 917 боевых самолетов.За мужество, героизм и высокое воинское мастерство, проявленные в ходе операции, 187 соединений и частей удостоены почетного наименования "Берлинские".9 июня 1945 года указом Президиума Верховного Совета СССР была учреждена медаль "За взятие Берлина", которой были награждены около 1,082 миллиона советских воинов.Материал подготовлен на основе информации открытых источников

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справки, берлин (город), германия, ссср, история, великая отечественная война (1941-1945)