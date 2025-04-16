https://ria.ru/20250416/aeroport-2011510980.html

В аэропорту Нижнего Новгорода задержали несколько рейсов

В аэропорту Нижнего Новгорода задержали несколько рейсов - РИА Новости, 16.04.2025

В аэропорту Нижнего Новгорода задержали несколько рейсов

Вылеты трех самолетов и прибытие двух задержаны в аэропорту Нижнего Новгорода после введения ограничений на полеты, сообщил РИА Новости представитель воздушной... РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T09:49:00+03:00

2025-04-16T09:49:00+03:00

2025-04-16T11:10:00+03:00

нижний новгород

москва

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ПЕРМЬ, 16 апр - РИА Новости. Вылеты трех самолетов и прибытие двух задержаны в аэропорту Нижнего Новгорода после введения ограничений на полеты, сообщил РИА Новости представитель воздушной гавани. Ранее Росавиация сообщила, что временные ограничения на полеты введены в аэропортах Нижнего Новгорода (Стригино) и Ярославля. "В связи с ограничениями, введенными органами воздушного движения в аэропорту Нижнего Новгорода на прием и выпуск самолетов, на 8.30 мск задерживаются два рейса на прибытие и три на отправление", - рассказал представитель аэропорта. Как следует из данных онлайн-табло аэропорта имени Чкалова, вылет самолета в Шарм-эш-Шейх (Египет) был запланирован на 7.30, в Екатеринбург - на 7.25, в Москву - на 8.20. Сейчас время отправление первых двух рейсов - 11.00 и 10.30, третьего - 13.00. Также изменилось время прибытия воздушного судна авиакомпании "Россия" из Москвы. Первоначально борт должен был оказаться в аэропорту Нижнего Новгорода в 07.20. Согласно онлайн-табло местного аэропорта, сейчас он ожидается в 11.50. Кроме того, незначительно сместилось в расписании время прибытия самолёта авиакомпании Smartavia из Санкт-Петербурга.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

нижний новгород, москва, ярославль, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), smartavia, общество