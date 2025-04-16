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В аэропорту Нижнего Новгорода задержали несколько рейсов - РИА Новости, 16.04.2025
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09:49 16.04.2025 (обновлено: 11:10 16.04.2025)
https://ria.ru/20250416/aeroport-2011510980.html
В аэропорту Нижнего Новгорода задержали несколько рейсов
В аэропорту Нижнего Новгорода задержали несколько рейсов - РИА Новости, 16.04.2025
В аэропорту Нижнего Новгорода задержали несколько рейсов
Вылеты трех самолетов и прибытие двух задержаны в аэропорту Нижнего Новгорода после введения ограничений на полеты, сообщил РИА Новости представитель воздушной... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T09:49:00+03:00
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нижний новгород
москва
ярославль
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
smartavia
общество
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ПЕРМЬ, 16 апр - РИА Новости. Вылеты трех самолетов и прибытие двух задержаны в аэропорту Нижнего Новгорода после введения ограничений на полеты, сообщил РИА Новости представитель воздушной гавани. Ранее Росавиация сообщила, что временные ограничения на полеты введены в аэропортах Нижнего Новгорода (Стригино) и Ярославля. "В связи с ограничениями, введенными органами воздушного движения в аэропорту Нижнего Новгорода на прием и выпуск самолетов, на 8.30 мск задерживаются два рейса на прибытие и три на отправление", - рассказал представитель аэропорта. Как следует из данных онлайн-табло аэропорта имени Чкалова, вылет самолета в Шарм-эш-Шейх (Египет) был запланирован на 7.30, в Екатеринбург - на 7.25, в Москву - на 8.20. Сейчас время отправление первых двух рейсов - 11.00 и 10.30, третьего - 13.00. Также изменилось время прибытия воздушного судна авиакомпании "Россия" из Москвы. Первоначально борт должен был оказаться в аэропорту Нижнего Новгорода в 07.20. Согласно онлайн-табло местного аэропорта, сейчас он ожидается в 11.50. Кроме того, незначительно сместилось в расписании время прибытия самолёта авиакомпании Smartavia из Санкт-Петербурга.
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нижний новгород, москва, ярославль, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), smartavia, общество
Нижний Новгород, Москва, Ярославль, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Smartavia, Общество
В аэропорту Нижнего Новгорода задержали несколько рейсов

В Нижнем Новгороде задержали пять рейсов после введения ограничений

© РИА Новости / Роман Владимиров | Перейти в медиабанкМеждународный аэропорт Стригино в Нижнем Новгороде
Международный аэропорт Стригино в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости / Роман Владимиров
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Международный аэропорт Стригино в Нижнем Новгороде. Архивное фото
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ПЕРМЬ, 16 апр - РИА Новости. Вылеты трех самолетов и прибытие двух задержаны в аэропорту Нижнего Новгорода после введения ограничений на полеты, сообщил РИА Новости представитель воздушной гавани.
Ранее Росавиация сообщила, что временные ограничения на полеты введены в аэропортах Нижнего Новгорода (Стригино) и Ярославля.
«
"В связи с ограничениями, введенными органами воздушного движения в аэропорту Нижнего Новгорода на прием и выпуск самолетов, на 8.30 мск задерживаются два рейса на прибытие и три на отправление", - рассказал представитель аэропорта.
Как следует из данных онлайн-табло аэропорта имени Чкалова, вылет самолета в Шарм-эш-Шейх (Египет) был запланирован на 7.30, в Екатеринбург - на 7.25, в Москву - на 8.20. Сейчас время отправление первых двух рейсов - 11.00 и 10.30, третьего - 13.00.
Также изменилось время прибытия воздушного судна авиакомпании "Россия" из Москвы. Первоначально борт должен был оказаться в аэропорту Нижнего Новгорода в 07.20. Согласно онлайн-табло местного аэропорта, сейчас он ожидается в 11.50. Кроме того, незначительно сместилось в расписании время прибытия самолёта авиакомпании Smartavia из Санкт-Петербурга.
 
Нижний НовгородМоскваЯрославльФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)SmartaviaОбщество
 
 
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