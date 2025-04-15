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Зеленский использовал CBS для критики Белого дома, заявил депутат Рады - РИА Новости, 15.04.2025
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15:29 15.04.2025 (обновлено: 16:09 15.04.2025)
https://ria.ru/20250415/zelenskij-2011376863.html
Зеленский использовал CBS для критики Белого дома, заявил депутат Рады
Зеленский использовал CBS для критики Белого дома, заявил депутат Рады - РИА Новости, 15.04.2025
Зеленский использовал CBS для критики Белого дома, заявил депутат Рады
Владимир Зеленский для критики администрации США намеренно выбрал телеканал CBS, с которым президент Дональд Трамп находится в состоянии конфликта, чтобы... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T15:29:00+03:00
2025-04-15T16:09:00+03:00
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский для критики администрации США намеренно выбрал телеканал CBS, с которым президент Дональд Трамп находится в состоянии конфликта, чтобы спровоцировать отказ Белого дома от прямого диалога с Киевом, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, в Telegram-канале.После выхода интервью с Зеленским Трамп раскритиковал программу 60 Minutes на CBS и снова потребовал лишить канал лицензии. Американский лидер напомнил, что CBS в прошлом уже был замечен в политическом скандале - в 2024 году Трамп утверждал, что интервью его соперницы на выборах Камалы Харрис было выпущено в эфир со значительными корректировками, а телеканал в ответ на это обвинение отказался публиковать полную версию. &quot;Используя рупор глобалистов CBS, с которым Трамп судится за распространение фейков, Зеленский атаковал американские власти на их территории. И логика этих действий очень проста: вызвать эмоциональную реакцию и отказ от прямого общения с ними со стороны команды Белого дома&quot;, - говорится в сообщении Дубинского.По его словам, Зеленский уже добился цели общаться с Россией через посредников "путем постоянных оскорблений". Теперь, как считает депутат, на очереди США. "Зеленский хочет, чтобы Трамп говорил с ними через (президента Франции Эммануэля) Макрона или (британского премьера Кира) Стармера", - подытожил Дубинский.
https://ria.ru/20250415/prichiny-2011275994.html
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в мире, сша, киев, россия, владимир зеленский, дональд трамп, александр дубинский, верховная рада украины
В мире, США, Киев, Россия, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Александр Дубинский, Верховная Рада Украины
Зеленский использовал CBS для критики Белого дома, заявил депутат Рады

Депутат Рады Дубинский: Зеленский использовал CBS для критики администрации США

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский для критики администрации США намеренно выбрал телеканал CBS, с которым президент Дональд Трамп находится в состоянии конфликта, чтобы спровоцировать отказ Белого дома от прямого диалога с Киевом, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, в Telegram-канале.
После выхода интервью с Зеленским Трамп раскритиковал программу 60 Minutes на CBS и снова потребовал лишить канал лицензии. Американский лидер напомнил, что CBS в прошлом уже был замечен в политическом скандале - в 2024 году Трамп утверждал, что интервью его соперницы на выборах Камалы Харрис было выпущено в эфир со значительными корректировками, а телеканал в ответ на это обвинение отказался публиковать полную версию.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
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"Используя рупор глобалистов CBS, с которым Трамп судится за распространение фейков, Зеленский атаковал американские власти на их территории. И логика этих действий очень проста: вызвать эмоциональную реакцию и отказ от прямого общения с ними со стороны команды Белого дома", - говорится в сообщении Дубинского.

«
По его словам, Зеленский уже добился цели общаться с Россией через посредников "путем постоянных оскорблений". Теперь, как считает депутат, на очереди США. "Зеленский хочет, чтобы Трамп говорил с ними через (президента Франции Эммануэля) Макрона или (британского премьера Кира) Стармера", - подытожил Дубинский.
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