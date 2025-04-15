https://ria.ru/20250415/zapad-2011471132.html

Глава Еврокомиссии заявила, что Запада в привычном понимании больше нет

Глава Еврокомиссии заявила, что Запада в привычном понимании больше нет - РИА Новости, 15.04.2025

Глава Еврокомиссии заявила, что Запада в привычном понимании больше нет

Запада, каким его все знали, больше не существует после возвращения в Овальный кабинет Дональда Трампа, заявила в интервью газете Zeit председатель Европейской... РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T22:59:00+03:00

2025-04-15T22:59:00+03:00

2025-04-15T22:59:00+03:00

европа

сша

китай

урсула фон дер ляйен

дональд трамп

евросоюз

в мире

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Запада, каким его все знали, больше не существует после возвращения в Овальный кабинет Дональда Трампа, заявила в интервью газете Zeit председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. "Запада, каким мы его знали, больше не существует", - сказала фон дер Ляйен, отвечая на вопрос о возможной лидерской роли ЕС в западном мире. Фон дер Ляйен утверждает, что в настоящее время ей приходится вести бесчисленное количество разговоров с главами государств и правительств со всего мира. "Все просят расширения торговли с Европой, и речь не только об экономических связях. Речь также идет об установлении общих правил и предсказуемости. Европа известна своей предсказуемостью и надежностью, что теперь снова стало восприниматься как нечто очень ценное. С одной стороны, это очень радует, но, с другой стороны, конечно, есть и огромная ответственность, которую мы должны оправдать", - полагает глава Европейской комиссии. При этом фон дер Ляйен добавила, что остается убеждённым сторонником трансатлантического партнёрства и верит в сохранение дружбы между европейцами и американцами. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из 185 стран, их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.

https://ria.ru/20250326/tramp-2007351430.html

https://ria.ru/20250414/ssha-2011165956.html

https://ria.ru/20250326/gosduma-2007388881.html

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европа, сша, китай, урсула фон дер ляйен, дональд трамп, евросоюз, в мире