Глава Еврокомиссии заявила, что Запада в привычном понимании больше нет
Глава ЕК фон дер Ляйен: Запад, каким его знали, больше не существует
© AP Photo / Jean-Francois BadiasГлава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Запада, каким его все знали, больше не существует после возвращения в Овальный кабинет Дональда Трампа, заявила в интервью газете Zeit председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
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"Запада, каким мы его знали, больше не существует", - сказала фон дер Ляйен, отвечая на вопрос о возможной лидерской роли ЕС в западном мире.
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Фон дер Ляйен утверждает, что в настоящее время ей приходится вести бесчисленное количество разговоров с главами государств и правительств со всего мира.
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"Все просят расширения торговли с Европой, и речь не только об экономических связях. Речь также идет об установлении общих правил и предсказуемости. Европа известна своей предсказуемостью и надежностью, что теперь снова стало восприниматься как нечто очень ценное. С одной стороны, это очень радует, но, с другой стороны, конечно, есть и огромная ответственность, которую мы должны оправдать", - полагает глава Европейской комиссии.
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При этом фон дер Ляйен добавила, что остается убеждённым сторонником трансатлантического партнёрства и верит в сохранение дружбы между европейцами и американцами.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из 185 стран, их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
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