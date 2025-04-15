https://ria.ru/20250415/yuar-2011470008.html

Спецпосланник ЮАР рассказал о важности отношений с США

Спецпосланник ЮАР рассказал о важности отношений с США - РИА Новости, 15.04.2025

Спецпосланник ЮАР рассказал о важности отношений с США

Новый спецпосланник ЮАР в США Мцебиси Джонас, несмотря на негативные высказывания в адрес Дональда Трампа в 2020 году, заявил, что отношения между Преторией и... РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T22:48:00+03:00

2025-04-15T22:48:00+03:00

2025-04-15T22:48:00+03:00

в мире

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дональд трамп

сирил рамафоса

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Новый спецпосланник ЮАР в США Мцебиси Джонас, несмотря на негативные высказывания в адрес Дональда Трампа в 2020 году, заявил, что отношения между Преторией и Вашингтоном имеют важное значение для национальных интересов. По данным радиостанции 702, в 2020 году Джонас назвал Трампа расистом и нарциссом. "Это важно для нашей экономики, у этого также есть история. И это также важно для наших отношений с другими частями мира. Так что смотрите на это как на часть более широкой экономической и социальной повестки дня страны, это крайне важно", - заявил он в беседе с радиостанцией, говоря об отношениях с США. В интервью радиостанции Джонас пояснил, что его ранние комментарии о Трампе не стоит воспринимать вне контекста, поскольку он был активистом и находился вне правительства. "Я уверен, что если вы погуглите любого политика, то найдете, что он сказал что-то неприятное о том или ином политическом деятеле, но реальность такова, что все мы сталкиваемся с вызовами, и наша задача - работать над отношениями между двумя странами", - сказал он. По его словам, отношения ЮАР и США ухудшились еще до прихода Трампа к власти. Джонас добавил, что он полностью осознает предстоящие трудности, но верит в силу общности взглядов. Госсекретарь США Марко Рубио 14 марта сообщил, что власти в Вашингтоне объявили посла ЮАР в Соединенных Штатах Ибрагима Расула персоной нон грата, обвинив его в ненависти к Штатам и американскому лидеру Дональду Трампу. Он также назвал посла Южно-Африканской Республики "расистски настроенным политиком" в ответ на его критику конфронтационной политики Трампа по отношению к меньшинствам. В понедельник президент ЮАР Сирил Рамафоса назначил Мцебиси Джонаса новым специальным посланником страны в США. В январе Рамафоса подписал законопроект, согласно которому правительство может при определенных обстоятельствах предложить "нулевую компенсацию" за земельное имущество, которое оно решит экспроприировать в общественных интересах. В связи с этим Трамп написал в соцсети Truth Social, что ЮАР "конфискует" земли и "очень плохо обращается с определенными классами людей", позднее он подписал указ о приостановке помощи ЮАР. Как сообщается в указе, опубликованном на сайте Белого дома, Трамп также заявил об "агрессивной позиции" ЮАР в отношении США и их союзников, в частности, упомянув обвинения, предъявленные страной Израилю, а также развитие ее отношений с Ираном, в том числе в ядерной сфере.

https://ria.ru/20250227/juar-2001899000.html

https://ria.ru/20250203/juar-1997146297.html

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в мире, юар, сша, дональд трамп, сирил рамафоса, марко рубио