Спецпосланник ЮАР рассказал о важности отношений с США
Спецпосланник ЮАР Джонас: отношения с США важны, несмотря на критику Трампа
© Pixabay / Pixabay / Heinrich BothaВид на Столовую гору из гавани Кейптауна, столицы ЮАР
© Pixabay / Pixabay / Heinrich Botha
Вид на Столовую гору из гавани Кейптауна, столицы ЮАР. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Новый спецпосланник ЮАР в США Мцебиси Джонас, несмотря на негативные высказывания в адрес Дональда Трампа в 2020 году, заявил, что отношения между Преторией и Вашингтоном имеют важное значение для национальных интересов.
По данным радиостанции 702, в 2020 году Джонас назвал Трампа расистом и нарциссом.
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"Это важно для нашей экономики, у этого также есть история. И это также важно для наших отношений с другими частями мира. Так что смотрите на это как на часть более широкой экономической и социальной повестки дня страны, это крайне важно", - заявил он в беседе с радиостанцией, говоря об отношениях с США.
В интервью радиостанции Джонас пояснил, что его ранние комментарии о Трампе не стоит воспринимать вне контекста, поскольку он был активистом и находился вне правительства.
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"Я уверен, что если вы погуглите любого политика, то найдете, что он сказал что-то неприятное о том или ином политическом деятеле, но реальность такова, что все мы сталкиваемся с вызовами, и наша задача - работать над отношениями между двумя странами", - сказал он.
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Госсекретарь США Марко Рубио 14 марта сообщил, что власти в Вашингтоне объявили посла ЮАР в Соединенных Штатах Ибрагима Расула персоной нон грата, обвинив его в ненависти к Штатам и американскому лидеру Дональду Трампу. Он также назвал посла Южно-Африканской Республики "расистски настроенным политиком" в ответ на его критику конфронтационной политики Трампа по отношению к меньшинствам.
В понедельник президент ЮАР Сирил Рамафоса назначил Мцебиси Джонаса новым специальным посланником страны в США.
В январе Рамафоса подписал законопроект, согласно которому правительство может при определенных обстоятельствах предложить "нулевую компенсацию" за земельное имущество, которое оно решит экспроприировать в общественных интересах. В связи с этим Трамп написал в соцсети Truth Social, что ЮАР "конфискует" земли и "очень плохо обращается с определенными классами людей", позднее он подписал указ о приостановке помощи ЮАР. Как сообщается в указе, опубликованном на сайте Белого дома, Трамп также заявил об "агрессивной позиции" ЮАР в отношении США и их союзников, в частности, упомянув обвинения, предъявленные страной Израилю, а также развитие ее отношений с Ираном, в том числе в ядерной сфере.
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