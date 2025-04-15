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В Simple Group призвали создать новую госпрограмму развития виноделия - РИА Новости, 15.04.2025
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17:09 15.04.2025
https://ria.ru/20250415/vino-2011401323.html
В Simple Group призвали создать новую госпрограмму развития виноделия
В Simple Group призвали создать новую госпрограмму развития виноделия - РИА Новости, 15.04.2025
В Simple Group призвали создать новую госпрограмму развития виноделия
России нужна новая государственная программа для развития виноделия, которая бы объединяла в себе и стандарты субсидий для регионов, и поддержку производства... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T17:09:00+03:00
2025-04-15T17:09:00+03:00
экономика
россия
севастополь
краснодар
совет федерации рф
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. России нужна новая государственная программа для развития виноделия, которая бы объединяла в себе и стандарты субсидий для регионов, и поддержку производства винодельческого оборудования, техники, а также специальные налоговые режимы для участников отрасли, заявил президент Simple Group Максим Каширин. "Нужно формировать новую государственную политику, которая бы объединяла в себе и субсидии, и поддержку производства в России винодельческого оборудования, и сельхозтехники, и специальные налоговые режимы, и иные формы", - сказал Каширин на круглом столе "Правовое регулирование виноделия: проблемы и перспективы" в Совете Федерации. Он подчеркнул, что особенно остро России нужен федеральный стандарт субсидирования. "Да, у нас есть субсидии: в Севастополе поддерживают российское виноделие, Крым слабенько, ну и Краснодар кое-как. И парадокс состоит в том, что сегодня у государства нет федерального стандарта субсидирования виноделия. Почему одни регионы дают меньше, а какие-то регионы дают больше? Должен быть федеральный стандарт, федеральные правила, и регионы должны эти деньги распределять одинаково на один гектар", - пояснил Каширин. "Сегодня виноделы в России – это обыкновенные предприниматели, для них налоги такие же, как для всех. В Европе налоги для виноделов специальные. Мы оцениваем сегодня инвестиционный цикл реального окупания винодельческих инвестиций в 20-25 лет. Быстрее окупить просто ничего невозможно в текущей ситуации. Но, однако, можно поискать источники. Нужна государственная программа", - добавил он. Каширин также заявил, что в России не хватает вина для продажи. "Мы сегодня импортным вином закрываем порядка 40% рынка в литрах и чуть больше половины в рублях… Российского вина нам не хватает. И если мы будем двигаться такими темпами, как сейчас, а мы на 2000 гектаров всего приросли в прошлом году, это 2%, нам понадобится еще 25, а может и 50 лет, если мы не будем ничего делать. Несмотря на то, что интерес к вину очень сильно вырос, больших хозяйств практически не формируется... В основном это семейные винодельни до 50 гектаров", - подчеркнул эксперт.
https://ria.ru/20250411/vino-2010620878.html
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экономика, россия, севастополь, краснодар, совет федерации рф
Экономика, Россия, Севастополь, Краснодар, Совет Федерации РФ
В Simple Group призвали создать новую госпрограмму развития виноделия

Глава Simple Group Каширин: России нужна новая госпрограмма развития виноделия

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкДегустация вина
Дегустация вина - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Дегустация вина. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. России нужна новая государственная программа для развития виноделия, которая бы объединяла в себе и стандарты субсидий для регионов, и поддержку производства винодельческого оборудования, техники, а также специальные налоговые режимы для участников отрасли, заявил президент Simple Group Максим Каширин.
«
"Нужно формировать новую государственную политику, которая бы объединяла в себе и субсидии, и поддержку производства в России винодельческого оборудования, и сельхозтехники, и специальные налоговые режимы, и иные формы", - сказал Каширин на круглом столе "Правовое регулирование виноделия: проблемы и перспективы" в Совете Федерации.
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Он подчеркнул, что особенно остро России нужен федеральный стандарт субсидирования. "Да, у нас есть субсидии: в Севастополе поддерживают российское виноделие, Крым слабенько, ну и Краснодар кое-как. И парадокс состоит в том, что сегодня у государства нет федерального стандарта субсидирования виноделия. Почему одни регионы дают меньше, а какие-то регионы дают больше? Должен быть федеральный стандарт, федеральные правила, и регионы должны эти деньги распределять одинаково на один гектар", - пояснил Каширин.
"Сегодня виноделы в России – это обыкновенные предприниматели, для них налоги такие же, как для всех. В Европе налоги для виноделов специальные. Мы оцениваем сегодня инвестиционный цикл реального окупания винодельческих инвестиций в 20-25 лет. Быстрее окупить просто ничего невозможно в текущей ситуации. Но, однако, можно поискать источники. Нужна государственная программа", - добавил он.
Каширин также заявил, что в России не хватает вина для продажи. "Мы сегодня импортным вином закрываем порядка 40% рынка в литрах и чуть больше половины в рублях… Российского вина нам не хватает. И если мы будем двигаться такими темпами, как сейчас, а мы на 2000 гектаров всего приросли в прошлом году, это 2%, нам понадобится еще 25, а может и 50 лет, если мы не будем ничего делать. Несмотря на то, что интерес к вину очень сильно вырос, больших хозяйств практически не формируется... В основном это семейные винодельни до 50 гектаров", - подчеркнул эксперт.
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