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Пушков оценил предложения Туска о восстановлении Украины - РИА Новости, 15.04.2025
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15:22 15.04.2025 (обновлено: 16:14 15.04.2025)
https://ria.ru/20250415/ukraina-2011374426.html
Пушков оценил предложения Туска о восстановлении Украины
Пушков оценил предложения Туска о восстановлении Украины - РИА Новости, 15.04.2025
Пушков оценил предложения Туска о восстановлении Украины
При "восстановлении" Украины за счет европейских налогоплательщиков будут украдены миллиарды, заявил член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков в... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T15:22:00+03:00
2025-04-15T16:14:00+03:00
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. При "восстановлении" Украины за счет европейских налогоплательщиков будут украдены миллиарды, заявил член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков в Telegram-канале.Ранее во вторник премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что его страна не хочет быть просто солидарной с Украиной, а хочет зарабатывать на ее восстановлении. &quot;Конечно, это будет и афера экономическая. Деньги будут изыматься из бюджета и фондов ЕС, а также из накоплений европейцев и направляться на дальнейшее вооружение и так называемое &quot;экономическое восстановление&quot; Украины. Польша вон уже намерена на этом зарабатывать. Но, когда кто-то зарабатывает, кто-то и тратит. Это не будут Туск или (председатель Еврокомисии Урсула - ред.) фон дер Ляйен. Тратить будут накопления европейских налогоплательщиков. К тому же, зная Украину, можно быть уверенным: восстановят (если вообще восстановят) там на миллионы - украдут на миллиарды&quot;, - написал Пушков.
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в мире, украина, польша, алексей пушков, дональд туск, совет федерации рф, евросоюз
В мире, Украина, Польша, Алексей Пушков, Дональд Туск, Совет Федерации РФ, Евросоюз
Пушков оценил предложения Туска о восстановлении Украины

Сенатор Пушков: при восстановлении Украины за счет ЕС будут украдены миллиарды

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Алексей Пушков. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. При "восстановлении" Украины за счет европейских налогоплательщиков будут украдены миллиарды, заявил член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков в Telegram-канале.
Ранее во вторник премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что его страна не хочет быть просто солидарной с Украиной, а хочет зарабатывать на ее восстановлении.
«

"Конечно, это будет и афера экономическая. Деньги будут изыматься из бюджета и фондов ЕС, а также из накоплений европейцев и направляться на дальнейшее вооружение и так называемое "экономическое восстановление" Украины. Польша вон уже намерена на этом зарабатывать. Но, когда кто-то зарабатывает, кто-то и тратит. Это не будут Туск или (председатель Еврокомисии Урсула - ред.) фон дер Ляйен. Тратить будут накопления европейских налогоплательщиков. К тому же, зная Украину, можно быть уверенным: восстановят (если вообще восстановят) там на миллионы - украдут на миллиарды", - написал Пушков.

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