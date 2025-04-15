https://ria.ru/20250415/ukraina-2011374426.html

Пушков оценил предложения Туска о восстановлении Украины

Пушков оценил предложения Туска о восстановлении Украины - РИА Новости, 15.04.2025

Пушков оценил предложения Туска о восстановлении Украины

При "восстановлении" Украины за счет европейских налогоплательщиков будут украдены миллиарды, заявил член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков в... РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T15:22:00+03:00

2025-04-15T15:22:00+03:00

2025-04-15T16:14:00+03:00

в мире

украина

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алексей пушков

дональд туск

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. При "восстановлении" Украины за счет европейских налогоплательщиков будут украдены миллиарды, заявил член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков в Telegram-канале.Ранее во вторник премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что его страна не хочет быть просто солидарной с Украиной, а хочет зарабатывать на ее восстановлении. "Конечно, это будет и афера экономическая. Деньги будут изыматься из бюджета и фондов ЕС, а также из накоплений европейцев и направляться на дальнейшее вооружение и так называемое "экономическое восстановление" Украины. Польша вон уже намерена на этом зарабатывать. Но, когда кто-то зарабатывает, кто-то и тратит. Это не будут Туск или (председатель Еврокомисии Урсула - ред.) фон дер Ляйен. Тратить будут накопления европейских налогоплательщиков. К тому же, зная Украину, можно быть уверенным: восстановят (если вообще восстановят) там на миллионы - украдут на миллиарды", - написал Пушков.

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в мире, украина, польша, алексей пушков, дональд туск, совет федерации рф, евросоюз