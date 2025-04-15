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Песков оценил состояние соглашения по украинскому урегулированию - РИА Новости, 15.04.2025
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13:20 15.04.2025 (обновлено: 14:11 15.04.2025)
https://ria.ru/20250415/ukraina-2011349119.html
Песков оценил состояние соглашения по украинскому урегулированию
Песков оценил состояние соглашения по украинскому урегулированию - РИА Новости, 15.04.2025
Песков оценил состояние соглашения по украинскому урегулированию
Пока еще нет четких очертаний соглашения по украинскому урегулированию, но есть политическая воля двигаться в его сторону, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T13:20:00+03:00
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Пока еще нет четких очертаний соглашения по украинскому урегулированию, но есть политическая воля двигаться в его сторону, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.В ходе брифинга Пескова попросили прокомментировать слова спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа о том, что близится сделка с Россией, и действительно ли Вашингтон и Москва готовы подписать некое соглашение."Пока нет четких очертаний какого-то соглашения, но есть политическая воля двигаться в сторону этого соглашения. И еще раз повторяю, мы весьма и весьма положительно оцениваем те конструктивные и содержательные контакты, которые имели место", - сказал Песков.Встреча президента РФ Владимира Путина и спецпосланника президента США Уиткоффа состоялась 11 апреля в Санкт-Петербурге. Позже Уиткофф в интервью Fox News заявил, что Россия и США находятся на пороге чего-то важного. По его словам, близится сделка с Москвой, а стороны, наконец, пришли к пониманию.
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Россия, США, Москва, Дмитрий Песков, Стив Уиткофф, В мире, Цены на нефть, Владимир Путин
Песков оценил состояние соглашения по украинскому урегулированию

Песков: пока нет четких очертаний соглашения по украинскому урегулированию

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Пока еще нет четких очертаний соглашения по украинскому урегулированию, но есть политическая воля двигаться в его сторону, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В ходе брифинга Пескова попросили прокомментировать слова спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа о том, что близится сделка с Россией, и действительно ли Вашингтон и Москва готовы подписать некое соглашение.
"Пока нет четких очертаний какого-то соглашения, но есть политическая воля двигаться в сторону этого соглашения. И еще раз повторяю, мы весьма и весьма положительно оцениваем те конструктивные и содержательные контакты, которые имели место", - сказал Песков.
Встреча президента РФ Владимира Путина и спецпосланника президента США Уиткоффа состоялась 11 апреля в Санкт-Петербурге. Позже Уиткофф в интервью Fox News заявил, что Россия и США находятся на пороге чего-то важного. По его словам, близится сделка с Москвой, а стороны, наконец, пришли к пониманию.
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