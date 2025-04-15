Рейтинг@Mail.ru
"Мы будем знать, где они находятся". Сырский придумал, как победить Россию - РИА Новости, 15.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 15.04.2025 (обновлено: 08:04 15.04.2025)
https://ria.ru/20250415/ukraina-2010781405.html
"Мы будем знать, где они находятся". Сырский придумал, как победить Россию
"Мы будем знать, где они находятся". Сырский придумал, как победить Россию - РИА Новости, 15.04.2025
"Мы будем знать, где они находятся". Сырский придумал, как победить Россию
Киев признает, что преимущества на поле боя не имеет. Вину генералы возлагают на простых украинцев, не желающих добровольно идти в армию. Впрочем, у... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T08:00:00+03:00
2025-04-15T08:04:00+03:00
украина
киев
александр сырский
анатолий кинах
вооруженные силы украины
россия
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/06/1976592007_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_d1ec4631d3ef29f5091bdf6ab1c349f1.jpg
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости, Виктор Жданов. Киев признает, что преимущества на поле боя не имеет. Вину генералы возлагают на простых украинцев, не желающих добровольно идти в армию. Впрочем, у командования ВСУ еще есть в запасе способы решить давно наболевшую проблему. О новых планах киевского режима — в материале РИА Новости.Лучше не будетУкраинские СМИ пишут о шести миллионах граждан, которые до сих пор не обновили данные в системе ТЦК, из-за чего найти и мобилизовать их сложно. Главком ВСУ Александр Сырский предложил до банальности простое решение: нужно всего-то полностью цифровизировать воинский учет, и тогда отыскивать рекрутов будет гораздо легче."Когда процесс оцифрован, мы будем знать всех наших граждан — и где они находятся", — заявил генерал, подтвердив также слова Зеленского о необходимости ежемесячно мобилизовывать по 30 тысяч человек. В этом он видит возможность получить преимущество в силе над российской армией. Впрочем, цифровизация ТЦК активно идет уже почти год, не изменив ситуацию в лучшую для Киева сторону.По словам Сырского, Украина не может позволить себе какие-либо серьезные стимулы для привлечения добровольцев-контрактников. Денег на это нет. Поэтому приходится постепенно ужесточать порядок отсрочки и расширять категорию подлежащих "отлову".Так, с сентября прошлого года на Украине действовало ограничение на призыв украинцев старше 50 лет. Исключение составляли граждане с дефицитными военно-учетными специальностями. Теперь все изменилось.Запорожский областной ТЦК накануне официально объявил: все мужчины в возрасте от 50 до 60 могут быть призваны в стройбаты и тыловые части. Здесь особая квалификация уже не требуется. Однако, учитывая случаи с отправкой на передовую в качестве пехоты специалистов радиосвязи и ПВО, это, возможно, не что иное, как попытка скрытно легализовать тотальную мобилизацию всех подряд, от 25 до 60 лет, с минимальными исключениями.Непростая работа"Киевская область, блокпост у станции Вишневое. Полицейские останавливают молодого украинца на авто, проверяют документы. На усиление вызывают дополнительную группу. Приехавшие два стража порядка озвучивают "коммерческие предложения": 20 тысяч гривен (483 доллара ) — привезут в ТЦК, где выпишут повестку, а затем отпустят; 50 тысяч гривен (1207 долларов) — отпускают сразу и никуда не везут, пообещав, "все устроить" с ТЦК самим", — рассказал в соцсетях о реальной ситуации вэсэушник Сергей Лукашов, ранее возглавлявший отдел полиции.Герой истории денег не дал, и его отвезли в Бучанский ТЦК, где он прошел медосмотр и оформил документы. Оттуда писали уже его жене с требованием срочно перечислить 20 тысяч гривен на карточку, и тогда мужа отпустят. Денег не дали, поэтому украинец вскоре оказался в одной бригаде с Лукашовым, которому обо всем и рассказал."Воевать проще, чем работать в ТЦК", — в то же время посетовал начальник Пологовского районного военкомата в контролируемой Киевом части Запорожской области Виктор Юрчук. Дескать, выполнять присланный сверху план тяжело, но они стараются.Позднее украинские журналисты раскопали в судебных реестрах — у военкома семь случаев пьяной езды за рулем. Последний раз — в январе 2025-го. Сам Юрчук, судя по документам, не из местных. Ловит людей под Запорожьем, а выпивает за рулем в большинстве случаев почему-то в Хмельницкой области.Основной состав ТЦК — те, кому отправка на фронт не грозит. По данным командования Сухопутных войск ВСУ, 70 процентов боеспособных сотрудников уже мобилизованы. Половина тех, кто занимается ловлей "ухилянтов", сегодня, как правило, ограниченно годные. Еще 20 процентов — гражданские, числящиеся бухгалтерами, юристами и поварами.Особый подходУкраинцы больше не верят в справедливость собственного государства, оттого и столько уклонистов, считает экс-премьер страны и глава Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах."Я задал вопрос представителям Генштаба ВСУ, которые отвечают за морально-психологическое состояние войск: "Почему три года назад в военкоматы стояли очереди, а сегодня ТЦК вылавливают людей на улицах, как животных?" Мы пришли к одинаковому выводу: часть людей перестала верить, а часть сомневается в том, что они живут и защищают справедливое государство. На фронте эта проблема стоит еще острее", — рассказал Кинах в интервью украинским блогерам.В марте Верховный суд Украины постановил: даже если человека мобилизовали незаконно, он все равно обязан служить. По сути, это дополнительно закрепило невозможность юридической отмены мобилизации для конкретных лиц. Однако Киев делает исключения и здесь.Как пишет украинское издание "Cтрана.ua", бывший глава Налоговой службы Украины Роман Насиров, получив обвинение в коррупции, еще на этапе прений во избежание суда был оперативно мобилизован в бригаду охраны Генштаба. Ситуация обернулась скандалом, и комбриг — по сути, вопреки закону — был вынужден отменить приказ о зачислении экс-чиновника в подразделение. Это возмутило даже вполне лояльных режиму украинских общественников."Когда ТЦК мобилизует человека с очевидными заболеваниями, а затем этот человек месяцами доказывает, что его не имели права мобилизовать, — приказ о мобилизации не отменяют", — прокомментировал новости о Насирове адвокат и бывший вэсэушник Маси Найем.Простым гражданам непросто даже жаловаться на мобилизационный произвол. Рада формально создала депутатскую комиссию, куда могут обратиться украинцы, но что-то пока никто из "людоловов" так и не был серьезно наказан. В полицию заявлять бесполезно — сотрудники все докладывают военкомам.Даже пожаловаться соседям — отвести душу — нельзя. Как сообщает украинское издание ТСН, некоторые особенно сознательные специально добавляют в общедомовые чаты полицейских, чтобы тем было легче выявлять прячущихся уклонистов. Подчеркивается, что инициатива полностью народная. Сдавать сограждан никто не требовал.
https://ria.ru/20250406/ukraina-2009387380.html
украина
киев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/06/1976592007_332:0:3000:2001_1920x0_80_0_0_88d3793873c9f0fe40dd0130f8557706.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, киев, александр сырский, анатолий кинах, вооруженные силы украины, россия, владимир зеленский
Украина, Киев, Александр Сырский, Анатолий Кинах, Вооруженные силы Украины, Россия, Владимир Зеленский
"Мы будем знать, где они находятся". Сырский придумал, как победить Россию

Страна.ua: на Украине зафиксирован случай отмены приказа о мобилизации

© Фото : офис президента УкраиныГлавнокомандующий ВСУ Александр Сырский
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© Фото : офис президента Украины
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости, Виктор Жданов. Киев признает, что преимущества на поле боя не имеет. Вину генералы возлагают на простых украинцев, не желающих добровольно идти в армию. Впрочем, у командования ВСУ еще есть в запасе способы решить давно наболевшую проблему. О новых планах киевского режима — в материале РИА Новости.

Лучше не будет

Украинские СМИ пишут о шести миллионах граждан, которые до сих пор не обновили данные в системе ТЦК, из-за чего найти и мобилизовать их сложно. Главком ВСУ Александр Сырский предложил до банальности простое решение: нужно всего-то полностью цифровизировать воинский учет, и тогда отыскивать рекрутов будет гораздо легче.
© РИА Новости / Евгений Котенко | Перейти в медиабанкПризывники в украинскую армию на одном из призывных пунктов в Киеве
Призывники в украинскую армию на одном из призывных пунктов в Киеве - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости / Евгений Котенко
Перейти в медиабанк
Призывники в украинскую армию на одном из призывных пунктов в Киеве
"Когда процесс оцифрован, мы будем знать всех наших граждан — и где они находятся", — заявил генерал, подтвердив также слова Зеленского о необходимости ежемесячно мобилизовывать по 30 тысяч человек. В этом он видит возможность получить преимущество в силе над российской армией. Впрочем, цифровизация ТЦК активно идет уже почти год, не изменив ситуацию в лучшую для Киева сторону.
По словам Сырского, Украина не может позволить себе какие-либо серьезные стимулы для привлечения добровольцев-контрактников. Денег на это нет. Поэтому приходится постепенно ужесточать порядок отсрочки и расширять категорию подлежащих "отлову".
Так, с сентября прошлого года на Украине действовало ограничение на призыв украинцев старше 50 лет. Исключение составляли граждане с дефицитными военно-учетными специальностями. Теперь все изменилось.
Запорожский областной ТЦК накануне официально объявил: все мужчины в возрасте от 50 до 60 могут быть призваны в стройбаты и тыловые части. Здесь особая квалификация уже не требуется. Однако, учитывая случаи с отправкой на передовую в качестве пехоты специалистов радиосвязи и ПВО, это, возможно, не что иное, как попытка скрытно легализовать тотальную мобилизацию всех подряд, от 25 до 60 лет, с минимальными исключениями.
© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные

Непростая работа

"Киевская область, блокпост у станции Вишневое. Полицейские останавливают молодого украинца на авто, проверяют документы. На усиление вызывают дополнительную группу. Приехавшие два стража порядка озвучивают "коммерческие предложения": 20 тысяч гривен (483 доллара ) — привезут в ТЦК, где выпишут повестку, а затем отпустят; 50 тысяч гривен (1207 долларов) — отпускают сразу и никуда не везут, пообещав, "все устроить" с ТЦК самим", — рассказал в соцсетях о реальной ситуации вэсэушник Сергей Лукашов, ранее возглавлявший отдел полиции.
Герой истории денег не дал, и его отвезли в Бучанский ТЦК, где он прошел медосмотр и оформил документы. Оттуда писали уже его жене с требованием срочно перечислить 20 тысяч гривен на карточку, и тогда мужа отпустят. Денег не дали, поэтому украинец вскоре оказался в одной бригаде с Лукашовым, которому обо всем и рассказал.
"Воевать проще, чем работать в ТЦК", — в то же время посетовал начальник Пологовского районного военкомата в контролируемой Киевом части Запорожской области Виктор Юрчук. Дескать, выполнять присланный сверху план тяжело, но они стараются.
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий
Позднее украинские журналисты раскопали в судебных реестрах — у военкома семь случаев пьяной езды за рулем. Последний раз — в январе 2025-го. Сам Юрчук, судя по документам, не из местных. Ловит людей под Запорожьем, а выпивает за рулем в большинстве случаев почему-то в Хмельницкой области.
Основной состав ТЦК — те, кому отправка на фронт не грозит. По данным командования Сухопутных войск ВСУ, 70 процентов боеспособных сотрудников уже мобилизованы. Половина тех, кто занимается ловлей "ухилянтов", сегодня, как правило, ограниченно годные. Еще 20 процентов — гражданские, числящиеся бухгалтерами, юристами и поварами.

Особый подход

Украинцы больше не верят в справедливость собственного государства, оттого и столько уклонистов, считает экс-премьер страны и глава Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах.
"Я задал вопрос представителям Генштаба ВСУ, которые отвечают за морально-психологическое состояние войск: "Почему три года назад в военкоматы стояли очереди, а сегодня ТЦК вылавливают людей на улицах, как животных?" Мы пришли к одинаковому выводу: часть людей перестала верить, а часть сомневается в том, что они живут и защищают справедливое государство. На фронте эта проблема стоит еще острее", — рассказал Кинах в интервью украинским блогерам.
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкГлава Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах
Глава Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Глава Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах
В марте Верховный суд Украины постановил: даже если человека мобилизовали незаконно, он все равно обязан служить. По сути, это дополнительно закрепило невозможность юридической отмены мобилизации для конкретных лиц. Однако Киев делает исключения и здесь.
Как пишет украинское издание "Cтрана.ua", бывший глава Налоговой службы Украины Роман Насиров, получив обвинение в коррупции, еще на этапе прений во избежание суда был оперативно мобилизован в бригаду охраны Генштаба. Ситуация обернулась скандалом, и комбриг — по сути, вопреки закону — был вынужден отменить приказ о зачислении экс-чиновника в подразделение. Это возмутило даже вполне лояльных режиму украинских общественников.
© AP Photo / Efrem LukatskyСотрудники полиции Украины проверяют документы у мужчины на улице Киева
Сотрудники полиции Украины проверяют документы у мужчины на улице Киева - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Сотрудники полиции Украины проверяют документы у мужчины на улице Киева
"Когда ТЦК мобилизует человека с очевидными заболеваниями, а затем этот человек месяцами доказывает, что его не имели права мобилизовать, — приказ о мобилизации не отменяют", — прокомментировал новости о Насирове адвокат и бывший вэсэушник Маси Найем.
Простым гражданам непросто даже жаловаться на мобилизационный произвол. Рада формально создала депутатскую комиссию, куда могут обратиться украинцы, но что-то пока никто из "людоловов" так и не был серьезно наказан. В полицию заявлять бесполезно — сотрудники все докладывают военкомам.
Даже пожаловаться соседям — отвести душу — нельзя. Как сообщает украинское издание ТСН, некоторые особенно сознательные специально добавляют в общедомовые чаты полицейских, чтобы тем было легче выявлять прячущихся уклонистов. Подчеркивается, что инициатива полностью народная. Сдавать сограждан никто не требовал.
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
"Новая шляхта". Киев ставит на украинцах еще один эксперимент
6 апреля, 08:00
 
УкраинаКиевАлександр СырскийАнатолий КинахВооруженные силы УкраиныРоссияВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала