https://ria.ru/20250415/ukraina-2010781405.html

"Мы будем знать, где они находятся". Сырский придумал, как победить Россию

"Мы будем знать, где они находятся". Сырский придумал, как победить Россию - РИА Новости, 15.04.2025

"Мы будем знать, где они находятся". Сырский придумал, как победить Россию

Киев признает, что преимущества на поле боя не имеет. Вину генералы возлагают на простых украинцев, не желающих добровольно идти в армию. Впрочем, у... РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T08:00:00+03:00

2025-04-15T08:00:00+03:00

2025-04-15T08:04:00+03:00

украина

киев

александр сырский

анатолий кинах

вооруженные силы украины

россия

владимир зеленский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/06/1976592007_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_d1ec4631d3ef29f5091bdf6ab1c349f1.jpg

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости, Виктор Жданов. Киев признает, что преимущества на поле боя не имеет. Вину генералы возлагают на простых украинцев, не желающих добровольно идти в армию. Впрочем, у командования ВСУ еще есть в запасе способы решить давно наболевшую проблему. О новых планах киевского режима — в материале РИА Новости.Лучше не будетУкраинские СМИ пишут о шести миллионах граждан, которые до сих пор не обновили данные в системе ТЦК, из-за чего найти и мобилизовать их сложно. Главком ВСУ Александр Сырский предложил до банальности простое решение: нужно всего-то полностью цифровизировать воинский учет, и тогда отыскивать рекрутов будет гораздо легче."Когда процесс оцифрован, мы будем знать всех наших граждан — и где они находятся", — заявил генерал, подтвердив также слова Зеленского о необходимости ежемесячно мобилизовывать по 30 тысяч человек. В этом он видит возможность получить преимущество в силе над российской армией. Впрочем, цифровизация ТЦК активно идет уже почти год, не изменив ситуацию в лучшую для Киева сторону.По словам Сырского, Украина не может позволить себе какие-либо серьезные стимулы для привлечения добровольцев-контрактников. Денег на это нет. Поэтому приходится постепенно ужесточать порядок отсрочки и расширять категорию подлежащих "отлову".Так, с сентября прошлого года на Украине действовало ограничение на призыв украинцев старше 50 лет. Исключение составляли граждане с дефицитными военно-учетными специальностями. Теперь все изменилось.Запорожский областной ТЦК накануне официально объявил: все мужчины в возрасте от 50 до 60 могут быть призваны в стройбаты и тыловые части. Здесь особая квалификация уже не требуется. Однако, учитывая случаи с отправкой на передовую в качестве пехоты специалистов радиосвязи и ПВО, это, возможно, не что иное, как попытка скрытно легализовать тотальную мобилизацию всех подряд, от 25 до 60 лет, с минимальными исключениями.Непростая работа"Киевская область, блокпост у станции Вишневое. Полицейские останавливают молодого украинца на авто, проверяют документы. На усиление вызывают дополнительную группу. Приехавшие два стража порядка озвучивают "коммерческие предложения": 20 тысяч гривен (483 доллара ) — привезут в ТЦК, где выпишут повестку, а затем отпустят; 50 тысяч гривен (1207 долларов) — отпускают сразу и никуда не везут, пообещав, "все устроить" с ТЦК самим", — рассказал в соцсетях о реальной ситуации вэсэушник Сергей Лукашов, ранее возглавлявший отдел полиции.Герой истории денег не дал, и его отвезли в Бучанский ТЦК, где он прошел медосмотр и оформил документы. Оттуда писали уже его жене с требованием срочно перечислить 20 тысяч гривен на карточку, и тогда мужа отпустят. Денег не дали, поэтому украинец вскоре оказался в одной бригаде с Лукашовым, которому обо всем и рассказал."Воевать проще, чем работать в ТЦК", — в то же время посетовал начальник Пологовского районного военкомата в контролируемой Киевом части Запорожской области Виктор Юрчук. Дескать, выполнять присланный сверху план тяжело, но они стараются.Позднее украинские журналисты раскопали в судебных реестрах — у военкома семь случаев пьяной езды за рулем. Последний раз — в январе 2025-го. Сам Юрчук, судя по документам, не из местных. Ловит людей под Запорожьем, а выпивает за рулем в большинстве случаев почему-то в Хмельницкой области.Основной состав ТЦК — те, кому отправка на фронт не грозит. По данным командования Сухопутных войск ВСУ, 70 процентов боеспособных сотрудников уже мобилизованы. Половина тех, кто занимается ловлей "ухилянтов", сегодня, как правило, ограниченно годные. Еще 20 процентов — гражданские, числящиеся бухгалтерами, юристами и поварами.Особый подходУкраинцы больше не верят в справедливость собственного государства, оттого и столько уклонистов, считает экс-премьер страны и глава Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах."Я задал вопрос представителям Генштаба ВСУ, которые отвечают за морально-психологическое состояние войск: "Почему три года назад в военкоматы стояли очереди, а сегодня ТЦК вылавливают людей на улицах, как животных?" Мы пришли к одинаковому выводу: часть людей перестала верить, а часть сомневается в том, что они живут и защищают справедливое государство. На фронте эта проблема стоит еще острее", — рассказал Кинах в интервью украинским блогерам.В марте Верховный суд Украины постановил: даже если человека мобилизовали незаконно, он все равно обязан служить. По сути, это дополнительно закрепило невозможность юридической отмены мобилизации для конкретных лиц. Однако Киев делает исключения и здесь.Как пишет украинское издание "Cтрана.ua", бывший глава Налоговой службы Украины Роман Насиров, получив обвинение в коррупции, еще на этапе прений во избежание суда был оперативно мобилизован в бригаду охраны Генштаба. Ситуация обернулась скандалом, и комбриг — по сути, вопреки закону — был вынужден отменить приказ о зачислении экс-чиновника в подразделение. Это возмутило даже вполне лояльных режиму украинских общественников."Когда ТЦК мобилизует человека с очевидными заболеваниями, а затем этот человек месяцами доказывает, что его не имели права мобилизовать, — приказ о мобилизации не отменяют", — прокомментировал новости о Насирове адвокат и бывший вэсэушник Маси Найем.Простым гражданам непросто даже жаловаться на мобилизационный произвол. Рада формально создала депутатскую комиссию, куда могут обратиться украинцы, но что-то пока никто из "людоловов" так и не был серьезно наказан. В полицию заявлять бесполезно — сотрудники все докладывают военкомам.Даже пожаловаться соседям — отвести душу — нельзя. Как сообщает украинское издание ТСН, некоторые особенно сознательные специально добавляют в общедомовые чаты полицейских, чтобы тем было легче выявлять прячущихся уклонистов. Подчеркивается, что инициатива полностью народная. Сдавать сограждан никто не требовал.

https://ria.ru/20250406/ukraina-2009387380.html

украина

киев

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, киев, александр сырский, анатолий кинах, вооруженные силы украины, россия, владимир зеленский