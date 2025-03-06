ВСУ переводят на фронт дефицитных специалистов
ВСУ переводят дефицитных авиаспециалистов на фронт из-за нехватки пехоты
© AP Photo / Roman ChopСолдаты ВСУ на линии соприкосновения
© AP Photo / Roman Chop
Солдаты ВСУ на линии соприкосновения. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Воздушное командование "Запад" ВСУ проведет служебную проверку по поводу перевода дефицитных специалистов инженерно-авиационной службы на фронт из-за нехватки пехоты.
Британская газета Guardian в декабре сообщила, что недостаток солдат на фронте настолько острый, что генштаб ВСУ приказал и без того истощенным подразделениям ПВО выделить еще больше людей для отправки на фронт в качестве пехоты.
Как отметила пресс-служба оперативного соединения воздушного командования "Запад" ВСУ, на днях из соцсетей стало известно о переводе специалистов инженерно-авиационной службы 204-й бригады тактической авиации в другие войска и подразделения. В воздушном командовании "Запад" заверили, что ее руководство "нацелено соблюдать политику сохранения военнослужащих редких специальностей в рядах Воздушных сил".
"Придерживаемся решения о недопущении перевода военнослужащих дефицитных специальностей в другие роды и виды ВСУ. По данному факту проводится служебная проверка всех обстоятельств ситуации. Принято решение отменить выбытие военнослужащих 204-й бригады тактической авиации", - говорится в сообщении воздушного командования "Запад", опубликованном в ее аккаунте в Facebook*.
В октябре генерал в отставке, экс-заместитель секретаря совета нацбезопасности Украины Сергей Кривонос заявил, что украинская пехота как род войск начинает вымирать, потому что "некому воевать". В декабре британская газета Guardian сообщила, что недостаток солдат на фронте настолько острый, что генштаб ВСУ приказал и без того истощенным подразделениям ПВО выделить еще больше людей для отправки линию боевого соприкосновения в качестве пехоты. В январе депутат Рады Марьяна Безуглая заявляла, что генштаб ВСУ переводит узкопрофильных специалистов в роты охраны, после чего перенаправляет в пехоту как "ненужных".
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