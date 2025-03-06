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ВСУ переводят на фронт дефицитных специалистов - РИА Новости, 06.03.2025
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10:41 06.03.2025
https://ria.ru/20250306/vsu-2003354958.html
ВСУ переводят на фронт дефицитных специалистов
ВСУ переводят на фронт дефицитных специалистов - РИА Новости, 06.03.2025
ВСУ переводят на фронт дефицитных специалистов
Воздушное командование "Запад" ВСУ проведет служебную проверку по поводу перевода дефицитных специалистов инженерно-авиационной службы на фронт из-за нехватки... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T10:41:00+03:00
2025-03-06T10:41:00+03:00
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Воздушное командование "Запад" ВСУ проведет служебную проверку по поводу перевода дефицитных специалистов инженерно-авиационной службы на фронт из-за нехватки пехоты. Британская газета Guardian в декабре сообщила, что недостаток солдат на фронте настолько острый, что генштаб ВСУ приказал и без того истощенным подразделениям ПВО выделить еще больше людей для отправки на фронт в качестве пехоты. Как отметила пресс-служба оперативного соединения воздушного командования "Запад" ВСУ, на днях из соцсетей стало известно о переводе специалистов инженерно-авиационной службы 204-й бригады тактической авиации в другие войска и подразделения. В воздушном командовании "Запад" заверили, что ее руководство "нацелено соблюдать политику сохранения военнослужащих редких специальностей в рядах Воздушных сил". "Придерживаемся решения о недопущении перевода военнослужащих дефицитных специальностей в другие роды и виды ВСУ. По данному факту проводится служебная проверка всех обстоятельств ситуации. Принято решение отменить выбытие военнослужащих 204-й бригады тактической авиации", - говорится в сообщении воздушного командования "Запад", опубликованном в ее аккаунте в Facebook*. В октябре генерал в отставке, экс-заместитель секретаря совета нацбезопасности Украины Сергей Кривонос заявил, что украинская пехота как род войск начинает вымирать, потому что "некому воевать". В декабре британская газета Guardian сообщила, что недостаток солдат на фронте настолько острый, что генштаб ВСУ приказал и без того истощенным подразделениям ПВО выделить еще больше людей для отправки линию боевого соприкосновения в качестве пехоты. В январе депутат Рады Марьяна Безуглая заявляла, что генштаб ВСУ переводит узкопрофильных специалистов в роты охраны, после чего перенаправляет в пехоту как "ненужных".* Запрещена в РФ как экстремистская
https://ria.ru/20250306/ukraina-2003347945.html
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в мире, россия, украина, сергей кривонос, вооруженные силы украины, facebook
В мире, Россия, Украина, Сергей Кривонос, Вооруженные силы Украины, Facebook
ВСУ переводят на фронт дефицитных специалистов

ВСУ переводят дефицитных авиаспециалистов на фронт из-за нехватки пехоты

© AP Photo / Roman ChopСолдаты ВСУ на линии соприкосновения
Солдаты ВСУ на линии соприкосновения - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© AP Photo / Roman Chop
Солдаты ВСУ на линии соприкосновения. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Воздушное командование "Запад" ВСУ проведет служебную проверку по поводу перевода дефицитных специалистов инженерно-авиационной службы на фронт из-за нехватки пехоты.
Британская газета Guardian в декабре сообщила, что недостаток солдат на фронте настолько острый, что генштаб ВСУ приказал и без того истощенным подразделениям ПВО выделить еще больше людей для отправки на фронт в качестве пехоты.
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Как отметила пресс-служба оперативного соединения воздушного командования "Запад" ВСУ, на днях из соцсетей стало известно о переводе специалистов инженерно-авиационной службы 204-й бригады тактической авиации в другие войска и подразделения. В воздушном командовании "Запад" заверили, что ее руководство "нацелено соблюдать политику сохранения военнослужащих редких специальностей в рядах Воздушных сил".
"Придерживаемся решения о недопущении перевода военнослужащих дефицитных специальностей в другие роды и виды ВСУ. По данному факту проводится служебная проверка всех обстоятельств ситуации. Принято решение отменить выбытие военнослужащих 204-й бригады тактической авиации", - говорится в сообщении воздушного командования "Запад", опубликованном в ее аккаунте в Facebook*.
В октябре генерал в отставке, экс-заместитель секретаря совета нацбезопасности Украины Сергей Кривонос заявил, что украинская пехота как род войск начинает вымирать, потому что "некому воевать". В декабре британская газета Guardian сообщила, что недостаток солдат на фронте настолько острый, что генштаб ВСУ приказал и без того истощенным подразделениям ПВО выделить еще больше людей для отправки линию боевого соприкосновения в качестве пехоты. В январе депутат Рады Марьяна Безуглая заявляла, что генштаб ВСУ переводит узкопрофильных специалистов в роты охраны, после чего перенаправляет в пехоту как "ненужных".
* Запрещена в РФ как экстремистская
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