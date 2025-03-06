https://ria.ru/20250306/vsu-2003354958.html

ВСУ переводят на фронт дефицитных специалистов

ВСУ переводят на фронт дефицитных специалистов - РИА Новости, 06.03.2025

ВСУ переводят на фронт дефицитных специалистов

Воздушное командование "Запад" ВСУ проведет служебную проверку по поводу перевода дефицитных специалистов инженерно-авиационной службы на фронт из-за нехватки... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T10:41:00+03:00

2025-03-06T10:41:00+03:00

2025-03-06T10:41:00+03:00

в мире

россия

украина

сергей кривонос

вооруженные силы украины

facebook

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0d/1838236134_0:0:3144:1770_1920x0_80_0_0_6f8bb5e5dacfdd7ed740d0b9427a471e.jpg

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Воздушное командование "Запад" ВСУ проведет служебную проверку по поводу перевода дефицитных специалистов инженерно-авиационной службы на фронт из-за нехватки пехоты. Британская газета Guardian в декабре сообщила, что недостаток солдат на фронте настолько острый, что генштаб ВСУ приказал и без того истощенным подразделениям ПВО выделить еще больше людей для отправки на фронт в качестве пехоты. Как отметила пресс-служба оперативного соединения воздушного командования "Запад" ВСУ, на днях из соцсетей стало известно о переводе специалистов инженерно-авиационной службы 204-й бригады тактической авиации в другие войска и подразделения. В воздушном командовании "Запад" заверили, что ее руководство "нацелено соблюдать политику сохранения военнослужащих редких специальностей в рядах Воздушных сил". "Придерживаемся решения о недопущении перевода военнослужащих дефицитных специальностей в другие роды и виды ВСУ. По данному факту проводится служебная проверка всех обстоятельств ситуации. Принято решение отменить выбытие военнослужащих 204-й бригады тактической авиации", - говорится в сообщении воздушного командования "Запад", опубликованном в ее аккаунте в Facebook*. В октябре генерал в отставке, экс-заместитель секретаря совета нацбезопасности Украины Сергей Кривонос заявил, что украинская пехота как род войск начинает вымирать, потому что "некому воевать". В декабре британская газета Guardian сообщила, что недостаток солдат на фронте настолько острый, что генштаб ВСУ приказал и без того истощенным подразделениям ПВО выделить еще больше людей для отправки линию боевого соприкосновения в качестве пехоты. В январе депутат Рады Марьяна Безуглая заявляла, что генштаб ВСУ переводит узкопрофильных специалистов в роты охраны, после чего перенаправляет в пехоту как "ненужных".* Запрещена в РФ как экстремистская

https://ria.ru/20250306/ukraina-2003347945.html

https://ria.ru/20241021/vsu-1979102552.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, украина, сергей кривонос, вооруженные силы украины, facebook