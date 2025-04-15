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В Турции не планируют проводить переговоры России и Украины по Черному морю - РИА Новости, 15.04.2025
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11:14 15.04.2025 (обновлено: 11:29 15.04.2025)
https://ria.ru/20250415/turtsija-2011318573.html
В Турции не планируют проводить переговоры России и Украины по Черному морю
В Турции не планируют проводить переговоры России и Украины по Черному морю - РИА Новости, 15.04.2025
В Турции не планируют проводить переговоры России и Украины по Черному морю
Турция находится в координации с РФ и Украиной по безопасности на Черном море, переговоры сторон в республике не запланированы, заявили РИА Новости в... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T11:14:00+03:00
2025-04-15T11:29:00+03:00
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АНКАРА, 15 апр – РИА Новости. Турция находится в координации с РФ и Украиной по безопасности на Черном море, переговоры сторон в республике не запланированы, заявили РИА Новости в администрации турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. В воскресенье телеканал CNN Türk со ссылкой на минобороны Турции сообщил, что 15-16 апреля в Анкаре пройдут переговоры представителей РФ и Украины по безопасности судоходства в Черном море. Министерство обороны Турции уточнило, что в ней будут участвовать военные ряда стран, передавало госагентство Anadolu. "Мы постоянно находимся в координации со сторонами по вопросам безопасности на Черном море", - сказал собеседник агентства, комментируя сообщения о планах турецкого военного ведомства провести мероприятие по этой теме. На уточняющий вопрос о том, запланированы ли переговоры делегаций РФ и Украины по вопросам безопасности судоходства в Черном море на территории Турции, собеседник агентства отметил, что "на данный момент таких планов нет". Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил 12 апреля с главой МИД Турции Хаканом Фиданом на полях Анталийского дипломатического форума ситуацию на Черном море и в Закавказье, а также график предстоящих двусторонних контактов.
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в мире, цены на нефть, турция, россия, черное море, реджеп тайип эрдоган, сергей лавров, хакан фидан
В мире, Цены на нефть, Турция, Россия, Черное море, Реджеп Тайип Эрдоган, Сергей Лавров, Хакан Фидан
В Турции не планируют проводить переговоры России и Украины по Черному морю

Анкара: переговоры Москвы и Киева по безопасности на Черном море не планируются

© AP Photo / Lefteris PitarakisТурецкие флаги в Стамбуле
Турецкие флаги в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
Турецкие флаги в Стамбуле. Архивное фото
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АНКАРА, 15 апр – РИА Новости. Турция находится в координации с РФ и Украиной по безопасности на Черном море, переговоры сторон в республике не запланированы, заявили РИА Новости в администрации турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.
В воскресенье телеканал CNN Türk со ссылкой на минобороны Турции сообщил, что 15-16 апреля в Анкаре пройдут переговоры представителей РФ и Украины по безопасности судоходства в Черном море. Министерство обороны Турции уточнило, что в ней будут участвовать военные ряда стран, передавало госагентство Anadolu.
"Мы постоянно находимся в координации со сторонами по вопросам безопасности на Черном море", - сказал собеседник агентства, комментируя сообщения о планах турецкого военного ведомства провести мероприятие по этой теме.
На уточняющий вопрос о том, запланированы ли переговоры делегаций РФ и Украины по вопросам безопасности судоходства в Черном море на территории Турции, собеседник агентства отметил, что "на данный момент таких планов нет".
Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил 12 апреля с главой МИД Турции Хаканом Фиданом на полях Анталийского дипломатического форума ситуацию на Черном море и в Закавказье, а также график предстоящих двусторонних контактов.
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
Источник: Турция готова внести вклад в переговоры по Черному морю
25 марта, 16:30
 
В миреЦены на нефтьТурцияРоссияЧерное мореРеджеп Тайип ЭрдоганСергей ЛавровХакан Фидан
 
 
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