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В Турции не планируют проводить переговоры России и Украины по Черному морю

В Турции не планируют проводить переговоры России и Украины по Черному морю - РИА Новости, 15.04.2025

В Турции не планируют проводить переговоры России и Украины по Черному морю

Турция находится в координации с РФ и Украиной по безопасности на Черном море, переговоры сторон в республике не запланированы, заявили РИА Новости в... РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T11:14:00+03:00

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АНКАРА, 15 апр – РИА Новости. Турция находится в координации с РФ и Украиной по безопасности на Черном море, переговоры сторон в республике не запланированы, заявили РИА Новости в администрации турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. В воскресенье телеканал CNN Türk со ссылкой на минобороны Турции сообщил, что 15-16 апреля в Анкаре пройдут переговоры представителей РФ и Украины по безопасности судоходства в Черном море. Министерство обороны Турции уточнило, что в ней будут участвовать военные ряда стран, передавало госагентство Anadolu. "Мы постоянно находимся в координации со сторонами по вопросам безопасности на Черном море", - сказал собеседник агентства, комментируя сообщения о планах турецкого военного ведомства провести мероприятие по этой теме. На уточняющий вопрос о том, запланированы ли переговоры делегаций РФ и Украины по вопросам безопасности судоходства в Черном море на территории Турции, собеседник агентства отметил, что "на данный момент таких планов нет". Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил 12 апреля с главой МИД Турции Хаканом Фиданом на полях Анталийского дипломатического форума ситуацию на Черном море и в Закавказье, а также график предстоящих двусторонних контактов.

https://ria.ru/20250325/turtsiya-2007229322.html

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