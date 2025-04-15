https://ria.ru/20250415/trass-2011461502.html

Экс-премьер Британии решила создать собственную соцсеть

Экс-премьер Британии решила создать собственную соцсеть - РИА Новости, 15.04.2025

Экс-премьер Британии решила создать собственную соцсеть

Бывшая премьер-министр Великобритании Лиз Трасс планирует летом презентовать собственную соцсеть с ориентацией на отсутствие цензуры, сообщает издание Guardian... РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T21:20:00+03:00

2025-04-15T21:20:00+03:00

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Бывшая премьер-министр Великобритании Лиз Трасс планирует летом презентовать собственную соцсеть с ориентацией на отсутствие цензуры, сообщает издание Guardian со ссылкой на слова экс-премьера. Двадцать седьмого февраля Трасс заявила, что в Великобритании необходимо устроить "массовое восстание", направленное против политической и бюрократической систем. "Я создаю новую сеть свободы слова, которая не подвергнется цензуре и не сможет быть отменена, чтобы реально говорить о проблемах, о которых люди не хотят говорить", - цитирует издание слова Трасс, произнесенные ей на криптовалютной конференции в британском Бедфорде. По утверждению Трасс, "глубинное государство" якобы помешало ее плодотворной работе на посту премьер-министра, что позже и сподвигло ее на презентацию грядущим летом медиаплощадки, альтернативной традиционным СМИ, манипулирующим информацией в Великобритании. Трасс заняла должность премьер-министра Великобритании осенью 2022 года после отставки премьера Бориса Джонсона и пробыла на этом посту с 6 сентября по 24 октября, поставив рекорд самого короткого срока премьерства в Британии. Решение было принято на фоне обширной критики поспешно принятого экономического плана, который привел к рекордному падению фунта и кризису на рынке. Позднее глава Банка Англии Эндрю Бейли заявил, что после решений Трасс всего несколько часов отделяли Британию от обвала финансового рынка.

https://ria.ru/20250415/openai-2011447341.html

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в мире, великобритания, лиз трасс, борис джонсон