https://ria.ru/20250415/tramp-2011437264.html

Сын Трампа сделал заявление после встречи Путина с Уиткоффом

Сын Трампа сделал заявление после встречи Путина с Уиткоффом - РИА Новости, 15.04.2025

Сын Трампа сделал заявление после встречи Путина с Уиткоффом

Сын президента США Дональд Трамп-младший поддержал усилия спецпосланника Стивена Уиткоффа по урегулированию конфликта на Украине после его встречи с российским... РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T19:00:00+03:00

2025-04-15T19:00:00+03:00

2025-04-15T19:00:00+03:00

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дональд трамп

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дональд трамп-младший

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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Сын президента США Дональд Трамп-младший поддержал усилия спецпосланника Стивена Уиткоффа по урегулированию конфликта на Украине после его встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом он написал в соцсети Х."Никто в администрации моего отца не боролся за прекращение этой войны и достижение прочного мира между Россией и Украиной больше, чем Стив Уиткофф. Истеблишмент ненавидит его за это, но настоящие лидеры борются за мир, а не за войну!" — говорится в публикации.Ранее американский лидер Дональд Трамп, говоря о прогрессе в урегулировании конфликта на Украине, заявил, что, по его оценке, все идет хорошо. Он добавил, что довольно скоро ожидаются новости по этому вопросу.В минувшую пятницу Путин встретился с Уиткоффом в здании Президентской библиотеки в Санкт-Петербурге. Встреча длилась 4,5 часа, темой были аспекты украинского урегулирования. Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал переговоры дополнительным шагом в сторону личной встречи лидеров России и США.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам по Украине, но Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский в октябре 2022 года подписал указ, запрещающий вести диалог с российским руководством.

https://ria.ru/20250415/zelenskiy-2011427648.html

https://ria.ru/20250415/zelenskiy-2011367437.html

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