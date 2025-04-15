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Сын Трампа сделал заявление после встречи Путина с Уиткоффом - РИА Новости, 15.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:00 15.04.2025
https://ria.ru/20250415/tramp-2011437264.html
Сын Трампа сделал заявление после встречи Путина с Уиткоффом
Сын Трампа сделал заявление после встречи Путина с Уиткоффом - РИА Новости, 15.04.2025
Сын Трампа сделал заявление после встречи Путина с Уиткоффом
Сын президента США Дональд Трамп-младший поддержал усилия спецпосланника Стивена Уиткоффа по урегулированию конфликта на Украине после его встречи с российским... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T19:00:00+03:00
2025-04-15T19:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
стив уиткофф
дональд трамп
владимир путин
дональд трамп-младший
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Сын президента США Дональд Трамп-младший поддержал усилия спецпосланника Стивена Уиткоффа по урегулированию конфликта на Украине после его встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом он написал в соцсети Х."Никто в администрации моего отца не боролся за прекращение этой войны и достижение прочного мира между Россией и Украиной больше, чем Стив Уиткофф. Истеблишмент ненавидит его за это, но настоящие лидеры борются за мир, а не за войну!" — говорится в публикации.Ранее американский лидер Дональд Трамп, говоря о прогрессе в урегулировании конфликта на Украине, заявил, что, по его оценке, все идет хорошо. Он добавил, что довольно скоро ожидаются новости по этому вопросу.В минувшую пятницу Путин встретился с Уиткоффом в здании Президентской библиотеки в Санкт-Петербурге. Встреча длилась 4,5 часа, темой были аспекты украинского урегулирования. Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал переговоры дополнительным шагом в сторону личной встречи лидеров России и США.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам по Украине, но Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский в октябре 2022 года подписал указ, запрещающий вести диалог с российским руководством.
https://ria.ru/20250415/zelenskiy-2011427648.html
https://ria.ru/20250415/zelenskiy-2011367437.html
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в мире, украина, россия, стив уиткофф, дональд трамп, владимир путин, дональд трамп-младший
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Стив Уиткофф, Дональд Трамп, Владимир Путин, Дональд Трамп-младший
Сын Трампа сделал заявление после встречи Путина с Уиткоффом

Трамп-младший поддержал усилия Уиткоффа по разрешению украинского кризиса

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф во время встречи - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
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Президент РФ Владимир Путин и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф во время встречи
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Сын президента США Дональд Трамп-младший поддержал усилия спецпосланника Стивена Уиткоффа по урегулированию конфликта на Украине после его встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом он написал в соцсети Х.
"Никто в администрации моего отца не боролся за прекращение этой войны и достижение прочного мира между Россией и Украиной больше, чем Стив Уиткофф. Истеблишмент ненавидит его за это, но настоящие лидеры борются за мир, а не за войну!" — говорится в публикации.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
Зеленский дерзко высказался о спецпосланнике Трампа
Вчера, 18:26
Ранее американский лидер Дональд Трамп, говоря о прогрессе в урегулировании конфликта на Украине, заявил, что, по его оценке, все идет хорошо. Он добавил, что довольно скоро ожидаются новости по этому вопросу.
В минувшую пятницу Путин встретился с Уиткоффом в здании Президентской библиотеки в Санкт-Петербурге. Встреча длилась 4,5 часа, темой были аспекты украинского урегулирования. Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал переговоры дополнительным шагом в сторону личной встречи лидеров России и США.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам по Украине, но Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский в октябре 2022 года подписал указ, запрещающий вести диалог с российским руководством.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
"Нагло обманул всех". Решение Зеленского вызвало ярость на Украине
Вчера, 14:48
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСтив УиткоффДональд ТрампВладимир ПутинДональд Трамп-младший
 
 
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