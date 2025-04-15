Сын Трампа сделал заявление после встречи Путина с Уиткоффом
Трамп-младший поддержал усилия Уиткоффа по разрешению украинского кризиса
© РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф во время встречи
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Сын президента США Дональд Трамп-младший поддержал усилия спецпосланника Стивена Уиткоффа по урегулированию конфликта на Украине после его встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом он написал в соцсети Х.
"Никто в администрации моего отца не боролся за прекращение этой войны и достижение прочного мира между Россией и Украиной больше, чем Стив Уиткофф. Истеблишмент ненавидит его за это, но настоящие лидеры борются за мир, а не за войну!" — говорится в публикации.
Ранее американский лидер Дональд Трамп, говоря о прогрессе в урегулировании конфликта на Украине, заявил, что, по его оценке, все идет хорошо. Он добавил, что довольно скоро ожидаются новости по этому вопросу.
В минувшую пятницу Путин встретился с Уиткоффом в здании Президентской библиотеки в Санкт-Петербурге. Встреча длилась 4,5 часа, темой были аспекты украинского урегулирования. Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал переговоры дополнительным шагом в сторону личной встречи лидеров России и США.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам по Украине, но Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский в октябре 2022 года подписал указ, запрещающий вести диалог с российским руководством.