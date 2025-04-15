https://ria.ru/20250415/tramp-2011275357.html

СМИ: Рубио и Келлог советуют Трампу занять более жесткую позицию по России

СМИ: Рубио и Келлог советуют Трампу занять более жесткую позицию по России - РИА Новости, 15.04.2025

СМИ: Рубио и Келлог советуют Трампу занять более жесткую позицию по России

Ряд высокопоставленных сотрудников администрации президента США Дональда Трампа, в числе которых госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Кит Келлог, советуют... РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T03:58:00+03:00

2025-04-15T03:58:00+03:00

2025-04-15T05:43:00+03:00

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Ряд высокопоставленных сотрудников администрации президента США Дональда Трампа, в числе которых госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Кит Келлог, советуют ему занять более жесткую позицию по отношению к России в решении конфликта на Украине, однако самого главу государства они пока не убедили, пишет Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников. "Эта группа (Высокопоставленных сотрудников Белого дома — Прим. ред.), которая, по словам американских чиновников, включает госсекретаря Марко Рубио и спецпосланника по Украине Кита Келлога, посоветовали (Трампу соблюдать — Прим. ред.) большую осторожность при ведении дел с (Президентом России Владимиром — Прим. ред.) Путиным и (Занять — Прим. ред.) более жесткую позицию в отношении требований Москвы территориальных уступок от Киева", — пишет издание. По словам источников, американский лидер все еще придерживается той же позиции, что и его спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, — что российский президент хочет заключить мир. Издание отмечает, что даже те советники Трампа, которые выступают за ужесточение позиции США в отношении России, поддерживают его стремление положить конец украинскому конфликту. При этом, как заявил Wall Street Journal бывший высокопоставленный сотрудник госдепартамента США Дэниел Фрайд, американские госдеп и минфин уже готовят варианты ужесточения антироссийских санкций. Президент России Владимир Путин 11 апреля встретился со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, который посетил Россию. Их встреча прошла в здании Президентской библиотеки в Санкт-Петербурге. Переговоры продлилась около четырех с половиной часов. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20250414/tramp-2011227544.html

https://ria.ru/20250414/putin-2011154716.html

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в мире, россия, сша, украина, дональд трамп, марко рубио, кит келлог