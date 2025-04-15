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СМИ: Рубио и Келлог советуют Трампу занять более жесткую позицию по России - РИА Новости, 15.04.2025
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03:58 15.04.2025 (обновлено: 05:43 15.04.2025)
https://ria.ru/20250415/tramp-2011275357.html
СМИ: Рубио и Келлог советуют Трампу занять более жесткую позицию по России
СМИ: Рубио и Келлог советуют Трампу занять более жесткую позицию по России - РИА Новости, 15.04.2025
СМИ: Рубио и Келлог советуют Трампу занять более жесткую позицию по России
Ряд высокопоставленных сотрудников администрации президента США Дональда Трампа, в числе которых госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Кит Келлог, советуют... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T03:58:00+03:00
2025-04-15T05:43:00+03:00
в мире
россия
сша
украина
дональд трамп
марко рубио
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Ряд высокопоставленных сотрудников администрации президента США Дональда Трампа, в числе которых госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Кит Келлог, советуют ему занять более жесткую позицию по отношению к России в решении конфликта на Украине, однако самого главу государства они пока не убедили, пишет Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников. "Эта группа (Высокопоставленных сотрудников Белого дома — Прим. ред.), которая, по словам американских чиновников, включает госсекретаря Марко Рубио и спецпосланника по Украине Кита Келлога, посоветовали (Трампу соблюдать — Прим. ред.) большую осторожность при ведении дел с (Президентом России Владимиром — Прим. ред.) Путиным и (Занять — Прим. ред.) более жесткую позицию в отношении требований Москвы территориальных уступок от Киева", — пишет издание. По словам источников, американский лидер все еще придерживается той же позиции, что и его спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, — что российский президент хочет заключить мир. Издание отмечает, что даже те советники Трампа, которые выступают за ужесточение позиции США в отношении России, поддерживают его стремление положить конец украинскому конфликту. При этом, как заявил Wall Street Journal бывший высокопоставленный сотрудник госдепартамента США Дэниел Фрайд, американские госдеп и минфин уже готовят варианты ужесточения антироссийских санкций. Президент России Владимир Путин 11 апреля встретился со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, который посетил Россию. Их встреча прошла в здании Президентской библиотеки в Санкт-Петербурге. Переговоры продлилась около четырех с половиной часов. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20250414/tramp-2011227544.html
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в мире, россия, сша, украина, дональд трамп, марко рубио, кит келлог
В мире, Россия, США, Украина, Дональд Трамп, Марко Рубио, Кит Келлог
СМИ: Рубио и Келлог советуют Трампу занять более жесткую позицию по России

WSJ: Рубио и Келлог советуют Трампу занять более жесткую позицию по России

© AP PhotoДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© AP Photo
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Ряд высокопоставленных сотрудников администрации президента США Дональда Трампа, в числе которых госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Кит Келлог, советуют ему занять более жесткую позицию по отношению к России в решении конфликта на Украине, однако самого главу государства они пока не убедили, пишет Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.
"Эта группа (Высокопоставленных сотрудников Белого дома — Прим. ред.), которая, по словам американских чиновников, включает госсекретаря Марко Рубио и спецпосланника по Украине Кита Келлога, посоветовали (Трампу соблюдать — Прим. ред.) большую осторожность при ведении дел с (Президентом России Владимиром — Прим. ред.) Путиным и (Занять — Прим. ред.) более жесткую позицию в отношении требований Москвы территориальных уступок от Киева", — пишет издание.
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По словам источников, американский лидер все еще придерживается той же позиции, что и его спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, — что российский президент хочет заключить мир.
Издание отмечает, что даже те советники Трампа, которые выступают за ужесточение позиции США в отношении России, поддерживают его стремление положить конец украинскому конфликту.
При этом, как заявил Wall Street Journal бывший высокопоставленный сотрудник госдепартамента США Дэниел Фрайд, американские госдеп и минфин уже готовят варианты ужесточения антироссийских санкций.
Президент России Владимир Путин 11 апреля встретился со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, который посетил Россию. Их встреча прошла в здании Президентской библиотеки в Санкт-Петербурге. Переговоры продлилась около четырех с половиной часов.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
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Вчера, 14:10
 
В миреРоссияСШАУкраинаДональд ТрампМарко РубиоКит Келлог
 
 
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