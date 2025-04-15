Рейтинг@Mail.ru
В Дагестане экс-чиновника осудили за развратные действия при подростке - РИА Новости, 15.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:40 15.04.2025
https://ria.ru/20250415/sud-2011446087.html
В Дагестане экс-чиновника осудили за развратные действия при подростке
В Дагестане экс-чиновника осудили за развратные действия при подростке - РИА Новости, 15.04.2025
В Дагестане экс-чиновника осудили за развратные действия при подростке
Верховный суд Дагестана приговорил жителя села Тлярата к полутора годам лишения свободы за совершение развратных действий в присутствии девочки-подростка,... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T19:40:00+03:00
2025-04-15T19:40:00+03:00
происшествия
россия
республика дагестан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153104/43/1531044377_0:0:3027:1703_1920x0_80_0_0_c98986b6730d30772ca03283c643016f.jpg
МАХАЧКАЛА, 15 апр - РИА Новости. Верховный суд Дагестана приговорил жителя села Тлярата к полутора годам лишения свободы за совершение развратных действий в присутствии девочки-подростка, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции республики Зарема Мамаева. Ранее Тляратинский районный суд признал мужчину виновным по части 2 статьи 135 УК РФ (развратные действия без применения насилия лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего возраста, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста) и приговорил его к трем годам принудительных работ с удержанием 10% заработной платы в доход государства. Надзорное ведомство, не согласившись с приговором, обжаловало его. "Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда республики в ходе рассмотрения дела пришла к выводу, что судом первой инстанции неправильно применен уголовный закон (назначен не предусмотренный законом вид наказания)… Апелляционная инстанция, изменив приговор районного суда, назначила подсудимому реальное лишение свободы сроком на один год шесть месяцев с отбыванием в колонии общего режима", - сообщила Мамаева. Отмечается, что при назначении наказания суд учел смягчающие обстоятельства, таких как полное признание вины, раскаяние, активное способствование раскрытию преступления, участие в боевых действиях, наличие на иждивении пятерых несовершеннолетних детей. Согласно материалам дела, 13 декабря 2023 года подсудимый подвозил в сторону дома знакомую несовершеннолетнюю сельчанку. Выехав на безлюдное место, мужчина вышел из автомобиля, попросил выйти из машины потерпевшую и "совершил в ее присутствии развратные действия, на что девочка потребовала отвезти ее домой". Спустя полтора месяца она рассказала матери о случившемся. Источник РИА Новости в правоохранительных органах республики сообщил, что осужденный - бывший заместитель начальника муниципального культурно-досугового центра Тляратинского района.
https://ria.ru/20250414/avtobus-2011246774.html
https://ria.ru/20250406/syn-2009654783.html
https://ria.ru/20250415/peterburg-2011366975.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153104/43/1531044377_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_00561a867edd1566d84a6d4bb63c31a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, республика дагестан
Происшествия, Россия, Республика Дагестан
В Дагестане экс-чиновника осудили за развратные действия при подростке

В Дагестане экс-чиновника осудили за развратные действия при девочке-подростке

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Статуя Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МАХАЧКАЛА, 15 апр - РИА Новости. Верховный суд Дагестана приговорил жителя села Тлярата к полутора годам лишения свободы за совершение развратных действий в присутствии девочки-подростка, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции республики Зарема Мамаева.
Ранее Тляратинский районный суд признал мужчину виновным по части 2 статьи 135 УК РФ (развратные действия без применения насилия лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего возраста, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста) и приговорил его к трем годам принудительных работ с удержанием 10% заработной платы в доход государства. Надзорное ведомство, не согласившись с приговором, обжаловало его.
Сотрудник прокуратуры - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
В Ставрополе мужчина совершил непристойные действия перед ребенком
14 апреля, 21:01
"Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда республики в ходе рассмотрения дела пришла к выводу, что судом первой инстанции неправильно применен уголовный закон (назначен не предусмотренный законом вид наказания)… Апелляционная инстанция, изменив приговор районного суда, назначила подсудимому реальное лишение свободы сроком на один год шесть месяцев с отбыванием в колонии общего режима", - сообщила Мамаева.
Отмечается, что при назначении наказания суд учел смягчающие обстоятельства, таких как полное признание вины, раскаяние, активное способствование раскрытию преступления, участие в боевых действиях, наличие на иждивении пятерых несовершеннолетних детей.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
Жителя Подмосковья задержали по подозрению в сексуальном насилии над сыном
6 апреля, 15:50
Согласно материалам дела, 13 декабря 2023 года подсудимый подвозил в сторону дома знакомую несовершеннолетнюю сельчанку. Выехав на безлюдное место, мужчина вышел из автомобиля, попросил выйти из машины потерпевшую и "совершил в ее присутствии развратные действия, на что девочка потребовала отвезти ее домой". Спустя полтора месяца она рассказала матери о случившемся.
Источник РИА Новости в правоохранительных органах республики сообщил, что осужденный - бывший заместитель начальника муниципального культурно-досугового центра Тляратинского района.
Полицейский - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
В Петербурге задержали мигранта, домогавшегося до продавщиц
Вчера, 14:47
 
ПроисшествияРоссияРеспублика Дагестан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала