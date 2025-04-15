https://ria.ru/20250415/sud-2011446087.html

В Дагестане экс-чиновника осудили за развратные действия при подростке

В Дагестане экс-чиновника осудили за развратные действия при подростке - РИА Новости, 15.04.2025

В Дагестане экс-чиновника осудили за развратные действия при подростке

Верховный суд Дагестана приговорил жителя села Тлярата к полутора годам лишения свободы за совершение развратных действий в присутствии девочки-подростка,... РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T19:40:00+03:00

2025-04-15T19:40:00+03:00

2025-04-15T19:40:00+03:00

происшествия

россия

республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 15 апр - РИА Новости. Верховный суд Дагестана приговорил жителя села Тлярата к полутора годам лишения свободы за совершение развратных действий в присутствии девочки-подростка, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции республики Зарема Мамаева. Ранее Тляратинский районный суд признал мужчину виновным по части 2 статьи 135 УК РФ (развратные действия без применения насилия лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего возраста, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста) и приговорил его к трем годам принудительных работ с удержанием 10% заработной платы в доход государства. Надзорное ведомство, не согласившись с приговором, обжаловало его. "Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда республики в ходе рассмотрения дела пришла к выводу, что судом первой инстанции неправильно применен уголовный закон (назначен не предусмотренный законом вид наказания)… Апелляционная инстанция, изменив приговор районного суда, назначила подсудимому реальное лишение свободы сроком на один год шесть месяцев с отбыванием в колонии общего режима", - сообщила Мамаева. Отмечается, что при назначении наказания суд учел смягчающие обстоятельства, таких как полное признание вины, раскаяние, активное способствование раскрытию преступления, участие в боевых действиях, наличие на иждивении пятерых несовершеннолетних детей. Согласно материалам дела, 13 декабря 2023 года подсудимый подвозил в сторону дома знакомую несовершеннолетнюю сельчанку. Выехав на безлюдное место, мужчина вышел из автомобиля, попросил выйти из машины потерпевшую и "совершил в ее присутствии развратные действия, на что девочка потребовала отвезти ее домой". Спустя полтора месяца она рассказала матери о случившемся. Источник РИА Новости в правоохранительных органах республики сообщил, что осужденный - бывший заместитель начальника муниципального культурно-досугового центра Тляратинского района.

https://ria.ru/20250414/avtobus-2011246774.html

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происшествия, россия, республика дагестан