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Московские школьники получили 825 дипломов Всероссийской олимпиады - РИА Новости, 15.04.2025
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10:21 15.04.2025 (обновлено: 10:56 15.04.2025)
https://ria.ru/20250415/sobyanin-2011303181.html
Московские школьники получили 825 дипломов Всероссийской олимпиады
Московские школьники получили 825 дипломов Всероссийской олимпиады - РИА Новости, 15.04.2025
Московские школьники получили 825 дипломов Всероссийской олимпиады
Юные москвичи получили 825 дипломов по итогам Всероссийской олимпиады школьников, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T10:21:00+03:00
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Юные москвичи получили 825 дипломов по итогам Всероссийской олимпиады школьников, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. "Отличные результаты сборной Москвы: подведены итоги Всероссийской олимпиады школьников по 12 предметам. Завершились соревнования по информатике, физике, химии, обществознанию, истории, астрономии, искусству (МХК), русскому, испанскому, немецкому, итальянскому и китайскому языкам. У москвичей 825 дипломов: 156 - победителей, 669 - призёров", - рассказал Собянин. Мэр отметил, что это на 213 наград больше, чем по этим предметам в прошлом году. "Абсолютными победителями стали 14 москвичей. Лидерами сразу нескольких соревнований - 39 школьников. Поздравляю ребят с замечательными результатами. Желаю удачи и новых побед", - добавил Собянин. Он подчеркнул, что в этом году в финале Всероссийской олимпиады участвуют больше трёх тысяч столичных школьников. Это рекордное число - в 2024 году было на тысячу меньше. "Соревнования проводятся по 24 предметам и проходят в 14 субъектах России и на федеральной территории "Сириус". Имена всех победителей станут известны 30 апреля", - уточнил Собянин.
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общество, москва, россия, сергей собянин, образование, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Москва, Россия, Сергей Собянин, Образование, Социальный навигатор, СН_Образование
Московские школьники получили 825 дипломов Всероссийской олимпиады

Школьники Москвы получили 825 дипломов Всероссийской олимпиады по 12 предметам

© Фото : Правительство России/TelegramПобедители Всероссийской олимпиады школьников по искусственному интеллекту
Победители Всероссийской олимпиады школьников по искусственному интеллекту - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© Фото : Правительство России/Telegram
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Юные москвичи получили 825 дипломов по итогам Всероссийской олимпиады школьников, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
"Отличные результаты сборной Москвы: подведены итоги Всероссийской олимпиады школьников по 12 предметам. Завершились соревнования по информатике, физике, химии, обществознанию, истории, астрономии, искусству (МХК), русскому, испанскому, немецкому, итальянскому и китайскому языкам. У москвичей 825 дипломов: 156 - победителей, 669 - призёров", - рассказал Собянин.
Мэр отметил, что это на 213 наград больше, чем по этим предметам в прошлом году.
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"Абсолютными победителями стали 14 москвичей. Лидерами сразу нескольких соревнований - 39 школьников. Поздравляю ребят с замечательными результатами. Желаю удачи и новых побед", - добавил Собянин.
Он подчеркнул, что в этом году в финале Всероссийской олимпиады участвуют больше трёх тысяч столичных школьников. Это рекордное число - в 2024 году было на тысячу меньше.
"Соревнования проводятся по 24 предметам и проходят в 14 субъектах России и на федеральной территории "Сириус". Имена всех победителей станут известны 30 апреля", - уточнил Собянин.
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