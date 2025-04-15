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Россия обсуждает с Индонезией поставки мясной продукции - РИА Новости, 15.04.2025
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09:48 15.04.2025
https://ria.ru/20250415/rossija-2011300604.html
Россия обсуждает с Индонезией поставки мясной продукции
Россия обсуждает с Индонезией поставки мясной продукции - РИА Новости, 15.04.2025
Россия обсуждает с Индонезией поставки мясной продукции
Россия обсуждает с Индонезией начало поставок мясной продукции, в первую очередь говядины, рассказал журналистам замглавы Минсельхоза РФ Максим Боровой. РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T09:48:00+03:00
2025-04-15T09:48:00+03:00
экономика
индонезия
россия
вероника никишина
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
мираторг
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ДЖАКАРТА, 15 апр - РИА Новости. Россия обсуждает с Индонезией начало поставок мясной продукции, в первую очередь говядины, рассказал журналистам замглавы Минсельхоза РФ Максим Боровой. "(Обсуждаем - ред.) увеличение объемов поставок животноводческой продукции. В принципе открытие мясного рынка. В первую очередь говядина", - сказал он. Боровой отметил, что компания "Мираторг" встречалась ранее с представителями Индонезии. Минсельхоз ожидает, что рынок мясной продукции Индонезии будет открываться для российских поставщиков. Накануне глава РЭЦ Вероника Никишина сообщала, что Россия готова предложить Индонезии поставки мясной продукции при снятии торговых ограничений.
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экономика, индонезия, россия, вероника никишина, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), мираторг
Экономика, Индонезия, Россия, Вероника Никишина, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Мираторг
Россия обсуждает с Индонезией поставки мясной продукции

Минсельхоз: Россия обсуждает с Индонезией начало поставок говядины

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкГовядина
Говядина - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ДЖАКАРТА, 15 апр - РИА Новости. Россия обсуждает с Индонезией начало поставок мясной продукции, в первую очередь говядины, рассказал журналистам замглавы Минсельхоза РФ Максим Боровой.
«
"(Обсуждаем - ред.) увеличение объемов поставок животноводческой продукции. В принципе открытие мясного рынка. В первую очередь говядина", - сказал он.
Боровой отметил, что компания "Мираторг" встречалась ранее с представителями Индонезии. Минсельхоз ожидает, что рынок мясной продукции Индонезии будет открываться для российских поставщиков.
Накануне глава РЭЦ Вероника Никишина сообщала, что Россия готова предложить Индонезии поставки мясной продукции при снятии торговых ограничений.
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