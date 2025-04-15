https://ria.ru/20250415/rossija-2011300604.html

Россия обсуждает с Индонезией поставки мясной продукции

Россия обсуждает с Индонезией поставки мясной продукции - РИА Новости, 15.04.2025

Россия обсуждает с Индонезией поставки мясной продукции

Россия обсуждает с Индонезией начало поставок мясной продукции, в первую очередь говядины, рассказал журналистам замглавы Минсельхоза РФ Максим Боровой. РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T09:48:00+03:00

2025-04-15T09:48:00+03:00

2025-04-15T09:48:00+03:00

экономика

индонезия

россия

вероника никишина

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

мираторг

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ДЖАКАРТА, 15 апр - РИА Новости. Россия обсуждает с Индонезией начало поставок мясной продукции, в первую очередь говядины, рассказал журналистам замглавы Минсельхоза РФ Максим Боровой. "(Обсуждаем - ред.) увеличение объемов поставок животноводческой продукции. В принципе открытие мясного рынка. В первую очередь говядина", - сказал он. Боровой отметил, что компания "Мираторг" встречалась ранее с представителями Индонезии. Минсельхоз ожидает, что рынок мясной продукции Индонезии будет открываться для российских поставщиков. Накануне глава РЭЦ Вероника Никишина сообщала, что Россия готова предложить Индонезии поставки мясной продукции при снятии торговых ограничений.

https://ria.ru/20241008/indoneziya-1976872311.html

индонезия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, индонезия, россия, вероника никишина, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), мираторг