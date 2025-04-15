https://ria.ru/20250415/rosobrnadzor-2011379102.html
Рособрнадзор рассмотрит внедрение в ОГЭ технологий проведения ЕГЭ
Рособрнадзор рассмотрит внедрение в ОГЭ технологий проведения ЕГЭ - РИА Новости, 15.04.2025
Рособрнадзор рассмотрит внедрение в ОГЭ технологий проведения ЕГЭ
Вопросы по внедрению в ОГЭ технологий проведения ЕГЭ будут проработаны до 2026 года, сообщили в Рособрнадзоре. РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T15:39:00+03:00
2025-04-15T15:39:00+03:00
2025-04-15T15:43:00+03:00
общество
анзор музаев
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
социальный навигатор
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Вопросы по внедрению в ОГЭ технологий проведения ЕГЭ будут проработаны до 2026 года, сообщили в Рособрнадзоре. "В краткосрочной перспективе до 2026 года будут проработаны такие вопросы, как внедрение в ОГЭ технологий проведения ЕГЭ, модернизация форм допуска к государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов, разработка перспективных моделей заданий ЕГЭ по химии, физике, литературе, истории, информатике и иностранным языкам", - сказали в ведомстве. Вместе с тем, глава Рособрнадзора Анзор Музаев, чьи слова приводятся пресс-службой, сообщил, что была отмечена необходимость проработки вопросов, связанных с человеческим фактором при обеспечении установленного порядка проведения экзаменов. "Ряд этих решений реализован уже в 2025 году", - отметил он. По словам Музаева, в каждом экзаменационном пункте теперь будут присутствовать представители родителей, которые станут следить за соблюдением прав выпускников и комфортными условиями на экзамене.
https://ria.ru/20250414/rosobrnadzor-2011127476.html
https://ria.ru/20250408/rosobrnadzor-2009992630.html
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общество, анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), социальный навигатор, сн_образование
Общество, Анзор Музаев, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Социальный навигатор, СН_Образование
Рособрнадзор рассмотрит внедрение в ОГЭ технологий проведения ЕГЭ
Рособрнадзор: внедрение в ОГЭ технологий ЕГЭ будет проработано до 2026 года