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Путин отметил обстоятельный доклад Минниханова - РИА Новости, 15.04.2025
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19:07 15.04.2025
https://ria.ru/20250415/putin-2011439294.html
Путин отметил обстоятельный доклад Минниханова
Путин отметил обстоятельный доклад Минниханова - РИА Новости, 15.04.2025
Путин отметил обстоятельный доклад Минниханова
Президент России Владимир Путин отметил обстоятельный доклад и подготовку главы Татарстана, председателя комиссии Госсовета по направлению "Инфраструктура для... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T19:07:00+03:00
2025-04-15T19:07:00+03:00
политика
россия
владимир путин
рустам минниханов
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил обстоятельный доклад и подготовку главы Татарстана, председателя комиссии Госсовета по направлению "Инфраструктура для жизни" Рустама Минниханова в ходе расширенного заседания президиума Госсовета РФ, обещал проработать комплекс озвученных вопросов. "Рустам Нургалевич, спасибо за такой обстоятельный доклад. Чувствуется, что реально поработали над всем комплексом вопросов, а они непростые, действительно требуют особого внимания и со стороны правительства в некоторых аспектах, со стороны Центрального банка. Обязательно надо это будет проработать, согласен полностью, обязательно. Спасибо за то, что подошли к этому очень серьёзно", - сказал Путин.
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политика, россия, владимир путин, рустам минниханов
Политика, Россия, Владимир Путин, Рустам Минниханов
Путин отметил обстоятельный доклад Минниханова

Путин назвал доклад Минниханова об инфраструктуре обстоятельным

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил обстоятельный доклад и подготовку главы Татарстана, председателя комиссии Госсовета по направлению "Инфраструктура для жизни" Рустама Минниханова в ходе расширенного заседания президиума Госсовета РФ, обещал проработать комплекс озвученных вопросов.
"Рустам Нургалевич, спасибо за такой обстоятельный доклад. Чувствуется, что реально поработали над всем комплексом вопросов, а они непростые, действительно требуют особого внимания и со стороны правительства в некоторых аспектах, со стороны Центрального банка. Обязательно надо это будет проработать, согласен полностью, обязательно. Спасибо за то, что подошли к этому очень серьёзно", - сказал Путин.
Ирина Гехт - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
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