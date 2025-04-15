https://ria.ru/20250415/putin-2011439294.html

Путин отметил обстоятельный доклад Минниханова

Путин отметил обстоятельный доклад Минниханова - РИА Новости, 15.04.2025

Путин отметил обстоятельный доклад Минниханова

Президент России Владимир Путин отметил обстоятельный доклад и подготовку главы Татарстана, председателя комиссии Госсовета по направлению "Инфраструктура для... РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T19:07:00+03:00

2025-04-15T19:07:00+03:00

2025-04-15T19:07:00+03:00

политика

россия

владимир путин

рустам минниханов

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил обстоятельный доклад и подготовку главы Татарстана, председателя комиссии Госсовета по направлению "Инфраструктура для жизни" Рустама Минниханова в ходе расширенного заседания президиума Госсовета РФ, обещал проработать комплекс озвученных вопросов. "Рустам Нургалевич, спасибо за такой обстоятельный доклад. Чувствуется, что реально поработали над всем комплексом вопросов, а они непростые, действительно требуют особого внимания и со стороны правительства в некоторых аспектах, со стороны Центрального банка. Обязательно надо это будет проработать, согласен полностью, обязательно. Спасибо за то, что подошли к этому очень серьёзно", - сказал Путин.

https://ria.ru/20250415/putin-2011436048.html

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политика, россия, владимир путин, рустам минниханов