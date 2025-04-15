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В Совфеде оценили приглашение Киевом лидеров ЕС на празднование Дня Победы
В Совфеде оценили приглашение Киевом лидеров ЕС на празднование Дня Победы - РИА Новости, 15.04.2025
В Совфеде оценили приглашение Киевом лидеров ЕС на празднование Дня Победы
Глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин в сообщении в Telegram-канале назвал верхом политического цинизма решение киевского режима пригласить... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T14:13:00+03:00
2025-04-15T14:13:00+03:00
2025-04-15T14:13:00+03:00
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МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин в сообщении в Telegram-канале назвал верхом политического цинизма решение киевского режима пригласить лидеров Евросоюза на так называемое "Празднование дня Победы". Ранее издание Politico со ссылкой на главу МИД Украины Андрея Сибигу сообщило, что украинские власти пригласили европейских лидеров и высокопоставленных чиновников посетить 9 мая Киев, чтобы таким образом продемонстрировать противовес РФ и отвлечь внимание от Москвы, где пройдет парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. "Верхом политического цинизма и исторической наглости следует признать решение режима Зеленского пригласить лидеров Евросоюза в Киев на так называемое "Празднование дня Победы", - написал Карасин.По его словам, не лучше ли восстановить снесенные памятники Героям войны, освободившим Украину от фашистов и их пособников, а также перестать воспевать украинских нацистов и бандеровцев. "Как быть с Красным знаменем Победы, водруженным над Рейхстагом?", - подчеркнул Карасин. "Дети и внуки ветеранов Великой Отечественной войны верны памяти победителей фашизма и с презрением относятся к ухищрениям политических имитаторов, цель которых – перечеркнуть подвиг всего советского народа", - заключил парламентарий.
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в мире, украина, киев, россия, григорий карасин, андрей сибига, совет федерации рф, евросоюз
В мире, Украина, Киев, Россия, Григорий Карасин, Андрей Сибига, Совет Федерации РФ, Евросоюз
В Совфеде оценили приглашение Киевом лидеров ЕС на празднование Дня Победы
Сенатор Карасин назвал приглашение ЕС на празднование Дня Победы верхом цинизма