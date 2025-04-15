https://ria.ru/20250415/pobeda-2011347044.html
Россия готова разделить радость Дня Победы с Европой, заявил Песков
Россия готова разделить радость Дня Победы с Европой, заявил Песков - РИА Новости, 15.04.2025
Россия готова разделить радость Дня Победы с Европой, заявил Песков
Россия будет рада видеть в Москве всех, кто готов разделить гордость и радость Дня Победы, которая важна для Европы и мира, сообщил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T13:14:00+03:00
2025-04-15T13:14:00+03:00
2025-04-15T13:14:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
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россия
европа
москва
дмитрий песков
эмомали рахмон
никол пашинян
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Россия будет рада видеть в Москве всех, кто готов разделить гордость и радость Дня Победы, которая важна для Европы и мира, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы будем рады видеть в Москве всех, кто готов разделить с нами гордость и радость этого дня. Гордость и радость этого дня, которые, как мы считаем, должны быть важны для всех народов Европы и мира. Это необходимо для будущего всего мира и особенно Европы", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов. Ранее отмечалось, что на высшем уровне в Москве по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне будут представлены государства СНГ. К 9 мая в столице ожидаются президент Таджикистана Эмомали Рахмон, премьер Армении Никол Пашинян, президенты Киргизии и Узбекистана Садыр Жапаров и Шавкат Мирзиеев, а также их коллеги из Казахстана, Азербайджана и Белоруссии - Касым-Жомарт Токаев, Ильхам Алиев и Александр Лукашенко.
https://ria.ru/20250330/den_pobedy-1869492014.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Россия готова разделить радость Дня Победы с Европой, заявил Песков
Песков: Россия рада видеть в Москве всех готовых разделить гордость Дня Победы