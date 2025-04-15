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Россия готова разделить радость Дня Победы с Европой, заявил Песков - РИА Новости, 15.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
13:14 15.04.2025
https://ria.ru/20250415/pobeda-2011347044.html
Россия готова разделить радость Дня Победы с Европой, заявил Песков
Россия готова разделить радость Дня Победы с Европой, заявил Песков - РИА Новости, 15.04.2025
Россия готова разделить радость Дня Победы с Европой, заявил Песков
Россия будет рада видеть в Москве всех, кто готов разделить гордость и радость Дня Победы, которая важна для Европы и мира, сообщил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T13:14:00+03:00
2025-04-15T13:14:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
россия
европа
москва
дмитрий песков
эмомали рахмон
никол пашинян
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Россия будет рада видеть в Москве всех, кто готов разделить гордость и радость Дня Победы, которая важна для Европы и мира, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы будем рады видеть в Москве всех, кто готов разделить с нами гордость и радость этого дня. Гордость и радость этого дня, которые, как мы считаем, должны быть важны для всех народов Европы и мира. Это необходимо для будущего всего мира и особенно Европы", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов. Ранее отмечалось, что на высшем уровне в Москве по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне будут представлены государства СНГ. К 9 мая в столице ожидаются президент Таджикистана Эмомали Рахмон, премьер Армении Никол Пашинян, президенты Киргизии и Узбекистана Садыр Жапаров и Шавкат Мирзиеев, а также их коллеги из Казахстана, Азербайджана и Белоруссии - Касым-Жомарт Токаев, Ильхам Алиев и Александр Лукашенко.
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в мире, россия, европа, москва, дмитрий песков, эмомали рахмон, никол пашинян, снг, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Россия, Европа, Москва, Дмитрий Песков, Эмомали Рахмон, Никол Пашинян, СНГ, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Россия готова разделить радость Дня Победы с Европой, заявил Песков

Песков: Россия рада видеть в Москве всех готовых разделить гордость Дня Победы

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПарад в честь Дня Победы
Парад в честь Дня Победы - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Парад в честь Дня Победы. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Россия будет рада видеть в Москве всех, кто готов разделить гордость и радость Дня Победы, которая важна для Европы и мира, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы будем рады видеть в Москве всех, кто готов разделить с нами гордость и радость этого дня. Гордость и радость этого дня, которые, как мы считаем, должны быть важны для всех народов Европы и мира. Это необходимо для будущего всего мира и особенно Европы", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов.
Ранее отмечалось, что на высшем уровне в Москве по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне будут представлены государства СНГ. К 9 мая в столице ожидаются президент Таджикистана Эмомали Рахмон, премьер Армении Никол Пашинян, президенты Киргизии и Узбекистана Садыр Жапаров и Шавкат Мирзиеев, а также их коллеги из Казахстана, Азербайджана и Белоруссии - Касым-Жомарт Токаев, Ильхам Алиев и Александр Лукашенко.
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