https://ria.ru/20250415/pobeda-2011347044.html

Россия готова разделить радость Дня Победы с Европой, заявил Песков

Россия готова разделить радость Дня Победы с Европой, заявил Песков - РИА Новости, 15.04.2025

Россия готова разделить радость Дня Победы с Европой, заявил Песков

Россия будет рада видеть в Москве всех, кто готов разделить гордость и радость Дня Победы, которая важна для Европы и мира, сообщил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T13:14:00+03:00

2025-04-15T13:14:00+03:00

2025-04-15T13:14:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

в мире

россия

европа

москва

дмитрий песков

эмомали рахмон

никол пашинян

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Россия будет рада видеть в Москве всех, кто готов разделить гордость и радость Дня Победы, которая важна для Европы и мира, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы будем рады видеть в Москве всех, кто готов разделить с нами гордость и радость этого дня. Гордость и радость этого дня, которые, как мы считаем, должны быть важны для всех народов Европы и мира. Это необходимо для будущего всего мира и особенно Европы", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов. Ранее отмечалось, что на высшем уровне в Москве по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне будут представлены государства СНГ. К 9 мая в столице ожидаются президент Таджикистана Эмомали Рахмон, премьер Армении Никол Пашинян, президенты Киргизии и Узбекистана Садыр Жапаров и Шавкат Мирзиеев, а также их коллеги из Казахстана, Азербайджана и Белоруссии - Касым-Жомарт Токаев, Ильхам Алиев и Александр Лукашенко.

https://ria.ru/20250330/den_pobedy-1869492014.html

россия

европа

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, европа, москва, дмитрий песков, эмомали рахмон, никол пашинян, снг, 80-летие победы в великой отечественной войне