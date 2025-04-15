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В Петербургской области мать выгнала троих детей жить в бане - РИА Новости, 15.04.2025
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23:14 15.04.2025
https://ria.ru/20250415/peterburg-2011473529.html
В Петербургской области мать выгнала троих детей жить в бане
В Петербургской области мать выгнала троих детей жить в бане - РИА Новости, 15.04.2025
В Петербургской области мать выгнала троих детей жить в бане
Полиция возбудила уголовное дело в отношении матери троих мальчиков, которых она выгнала жить в бане в Ленобласти, по статье о неисполнении родительских... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T23:14:00+03:00
2025-04-15T23:14:00+03:00
происшествия
россия
кировский район
ленинградская область
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 апр - РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело в отношении матери троих мальчиков, которых она выгнала жить в бане в Ленобласти, по статье о неисполнении родительских обязанностей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и региону. "Отделом дознания ОМВД России по Кировскому району Ленинградской области в отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего)", - сообщает пресс-служба. Ранее в СУ СК России по Ленинградской области сообщили, что в отношении 41-летней женщины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами "а", "г" части 2 статьи 117 УК РФ (Истязание двух и более несовершеннолетних)". Сообщалось, что продолжительное время трое мальчиков 7, 9 и 11 лет жили в бане на участке по Валовой улице в садоводческом товариществе Химик-2 Кировского района Ленобласти, пропитание себе добывали попрошайничеством, ходили в рваной одежде, нигде не учились. В ситуацию вмешалась полиция, дети были госпитализированы в педиатрическое отделение местной больницы. Мать была задержана, выяснилось, что она вместе с сожителем злоупотребляет алкоголем и употребляет запрещенные вещества. Источник РИА Новости в правоохранительных органах региона также сообщил, что женщина уже является фигуранткой двух уголовных дел. "В 2023 году ей был вынесен приговор по уголовному делу по "наркотической статье" со сроком лишения свободы на 5 лет, но его исполнение было отложено на 5 лет, также сейчас она находится под подпиской о невыезде по делу о фиктивной регистрации на учет иностранного гражданина", - рассказал собеседник агентства. Он добавил, что подозреваемая сейчас находится в изоляторе временного содержания, решается вопрос об избрании ей меры пресечения.
https://ria.ru/20250206/peterburg-1997675732.html
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россия
кировский район
ленинградская область
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происшествия, россия, кировский район, ленинградская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Кировский район, Ленинградская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Петербургской области мать выгнала троих детей жить в бане

Полиция Петербурга завела дело на мать, которая выгнала троих детей жить в бане

© Fotolia / ixleyПолицейская машина
Полицейская машина - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© Fotolia / ixley
Полицейская машина. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 апр - РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело в отношении матери троих мальчиков, которых она выгнала жить в бане в Ленобласти, по статье о неисполнении родительских обязанностей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и региону.
«
"Отделом дознания ОМВД России по Кировскому району Ленинградской области в отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего)", - сообщает пресс-служба.
Автомобиль полиции в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
В Петербурге мать, повздорив с сожителем, уронила на пол младенца
6 февраля, 11:05
Ранее в СУ СК России по Ленинградской области сообщили, что в отношении 41-летней женщины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами "а", "г" части 2 статьи 117 УК РФ (Истязание двух и более несовершеннолетних)".
Сообщалось, что продолжительное время трое мальчиков 7, 9 и 11 лет жили в бане на участке по Валовой улице в садоводческом товариществе Химик-2 Кировского района Ленобласти, пропитание себе добывали попрошайничеством, ходили в рваной одежде, нигде не учились. В ситуацию вмешалась полиция, дети были госпитализированы в педиатрическое отделение местной больницы.
Мать была задержана, выяснилось, что она вместе с сожителем злоупотребляет алкоголем и употребляет запрещенные вещества.
Источник РИА Новости в правоохранительных органах региона также сообщил, что женщина уже является фигуранткой двух уголовных дел. "В 2023 году ей был вынесен приговор по уголовному делу по "наркотической статье" со сроком лишения свободы на 5 лет, но его исполнение было отложено на 5 лет, также сейчас она находится под подпиской о невыезде по делу о фиктивной регистрации на учет иностранного гражданина", - рассказал собеседник агентства. Он добавил, что подозреваемая сейчас находится в изоляторе временного содержания, решается вопрос об избрании ей меры пресечения.
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
В Приморье завели дело на женщину, оставившую трехлетнего ребенка
18 октября 2024, 04:43
 
ПроисшествияРоссияКировский районЛенинградская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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