https://ria.ru/20250415/peterburg-2011381959.html
В Петербурге общественницу осудили за фейки о российской армии
В Петербурге общественницу осудили за фейки о российской армии - РИА Новости, 15.04.2025
В Петербурге общественницу осудили за фейки о российской армии
Петербургскую общественницу Анну Александрову суд приговорил к 5 годам 2 месяцам колонии по обвинению в распространении в соцсетях фейков о российской армии,... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T15:48:00+03:00
2025-04-15T15:48:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 апр - РИА Новости. Петербургскую общественницу Анну Александрову суд приговорил к 5 годам 2 месяцам колонии по обвинению в распространении в соцсетях фейков о российской армии, сообщает объединенная пресс-служба судов города. "Суд квалифицировал действия Александровой по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации) и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет 2 месяца в ИК общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с публичным размещением материалов и обращений в сети интернет, сроком на 3 года", - сообщает пресс-служба. По версии обвинения, Александрова в мае-июне 2022 года, а также в марте-апреле 2023 года в администрируемом ей сообществе "Борис Нутром" и профиле "Ирочка Сергеева" в соцсети "ВКонтакте" разместила под видом достоверных сообщений заведомо ложные тексты об использовании ВС РФ, содержащей признаки политической и идеологической ненависти к президенту страны, а также ненависти к военным, участникам СВО и вообще к русским и россиянам. В пресс-службе добавили, что Александрова вину не признала, считая расследование необъективным, указала на "негатив со стороны органов государственной власти" из-за ее "деятельности по защите Старогатчинского леса" и из-за того, что она мешала оговорившему ее свидетелю "приобрести земельный участок в деревне Корпикюля".
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россия, санкт-петербург
В Петербурге общественницу осудили за фейки о российской армии
В Петербурге общественницу Александрову осудили на 5 лет за фейки об армии
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 апр - РИА Новости. Петербургскую общественницу Анну Александрову суд приговорил к 5 годам 2 месяцам колонии по обвинению в распространении в соцсетях фейков о российской армии, сообщает объединенная пресс-служба судов города.
"Суд квалифицировал действия Александровой по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ
(публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации) и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет 2 месяца в ИК общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с публичным размещением материалов и обращений в сети интернет, сроком на 3 года", - сообщает пресс-служба.
По версии обвинения, Александрова в мае-июне 2022 года, а также в марте-апреле 2023 года в администрируемом ей сообществе "Борис Нутром" и профиле "Ирочка Сергеева" в соцсети "ВКонтакте" разместила под видом достоверных сообщений заведомо ложные тексты об использовании ВС РФ, содержащей признаки политической и идеологической ненависти к президенту страны, а также ненависти к военным, участникам СВО и вообще к русским и россиянам.
В пресс-службе добавили, что Александрова вину не признала, считая расследование необъективным, указала на "негатив со стороны органов государственной власти" из-за ее "деятельности по защите Старогатчинского леса" и из-за того, что она мешала оговорившему ее свидетелю "приобрести земельный участок в деревне Корпикюля".