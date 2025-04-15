https://ria.ru/20250415/peterburg-2011381959.html

В Петербурге общественницу осудили за фейки о российской армии

В Петербурге общественницу осудили за фейки о российской армии - РИА Новости, 15.04.2025

В Петербурге общественницу осудили за фейки о российской армии

Петербургскую общественницу Анну Александрову суд приговорил к 5 годам 2 месяцам колонии по обвинению в распространении в соцсетях фейков о российской армии,... РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T15:48:00+03:00

2025-04-15T15:48:00+03:00

2025-04-15T16:02:00+03:00

россия

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 апр - РИА Новости. Петербургскую общественницу Анну Александрову суд приговорил к 5 годам 2 месяцам колонии по обвинению в распространении в соцсетях фейков о российской армии, сообщает объединенная пресс-служба судов города. "Суд квалифицировал действия Александровой по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации) и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет 2 месяца в ИК общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с публичным размещением материалов и обращений в сети интернет, сроком на 3 года", - сообщает пресс-служба. По версии обвинения, Александрова в мае-июне 2022 года, а также в марте-апреле 2023 года в администрируемом ей сообществе "Борис Нутром" и профиле "Ирочка Сергеева" в соцсети "ВКонтакте" разместила под видом достоверных сообщений заведомо ложные тексты об использовании ВС РФ, содержащей признаки политической и идеологической ненависти к президенту страны, а также ненависти к военным, участникам СВО и вообще к русским и россиянам. В пресс-службе добавили, что Александрова вину не признала, считая расследование необъективным, указала на "негатив со стороны органов государственной власти" из-за ее "деятельности по защите Старогатчинского леса" и из-за того, что она мешала оговорившему ее свидетелю "приобрести земельный участок в деревне Корпикюля".

https://ria.ru/20250327/stomakhin-2007632458.html

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россия, санкт-петербург