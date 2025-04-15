https://ria.ru/20250415/peterburg-2011366975.html
В Петербурге задержали мигранта, домогавшегося до продавщиц
В Петербурге задержали мигранта, домогавшегося до продавщиц - РИА Новости, 15.04.2025
В Петербурге задержали мигранта, домогавшегося до продавщиц
Полиция Санкт-Петербурга задержала приезжего, который неоднократно домогался до молодых продавщиц, в том числе и под видом врача-остеопата, предлагавшего... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T14:47:00+03:00
2025-04-15T14:47:00+03:00
2025-04-15T14:47:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 апр – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала приезжего, который неоднократно домогался до молодых продавщиц, в том числе и под видом врача-остеопата, предлагавшего осмотреть девушек прямо у них работе, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, в минувшую пятницу в полицию Невского района обратилась 22-летняя девушка, работающая консультантом в сетевом магазине на проспекте Большевиков. "Растерянная девушка сообщила полицейским, что прямо в магазине стала жертвой грубых домогательств со стороны посетителя, который отпустил ее лишь после того, как та закричала и позвала на помощь коллег", – рассказали в ГУМВД. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера, и в рамках его расследования оперативники обратили внимания на схожие случаи, отмечают в полиции. Так, недавно две девушки-флористки обратились в полицию с заявлениями о том, что пострадали от назойливого посетителя цветочного магазина, который, представившись врачом-остеопатом, настойчиво пытался осмотреть их прямо на рабочем месте. "Изучив записи с камер видеонаблюдения, полицейские установили личность распускавшего руки посетителя. Им оказался 34-летний уроженец Узбекистана... Он был задержан сотрудниками петербургской полиции и изобличен в содеянном", – говорится в сообщении. Как уточняют в ГУМВД, задержанный еще в 2021 году попал в поле зрения правоохранительных органов за совершение преступлений сексуального характера в отношении молодых девушек, за что и был осужден. Освободившись, он поменял паспорт, но это не помогло избежать ответственности. "В ближайшее время он будет передан в следственные органы для проведения процессуальных действий", – заключили в полиции Петербурга.
https://ria.ru/20250406/syn-2009654783.html
https://ria.ru/20250311/peterburg-2004355835.html
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происшествия, санкт-петербург, узбекистан, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия
Происшествия, Санкт-Петербург, Узбекистан, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Россия
В Петербурге задержали мигранта, домогавшегося до продавщиц
В Петербурге задержали мигранта, домогавшегося до продавщиц под видом врача
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 апр – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала приезжего, который неоднократно домогался до молодых продавщиц, в том числе и под видом врача-остеопата, предлагавшего осмотреть девушек прямо у них работе, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как информирует ведомство, в минувшую пятницу в полицию Невского района обратилась 22-летняя девушка, работающая консультантом в сетевом магазине на проспекте Большевиков.
"Растерянная девушка сообщила полицейским, что прямо в магазине стала жертвой грубых домогательств со стороны посетителя, который отпустил ее лишь после того, как та закричала и позвала на помощь коллег", – рассказали в ГУМВД.
Следственные органы возбудили уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера, и в рамках его расследования оперативники обратили внимания на схожие случаи, отмечают в полиции.
Так, недавно две девушки-флористки обратились в полицию с заявлениями о том, что пострадали от назойливого посетителя цветочного магазина, который, представившись врачом-остеопатом, настойчиво пытался осмотреть их прямо на рабочем месте.
"Изучив записи с камер видеонаблюдения, полицейские установили личность распускавшего руки посетителя. Им оказался 34-летний уроженец Узбекистана
... Он был задержан сотрудниками петербургской полиции и изобличен в содеянном", – говорится в сообщении.
Как уточняют в ГУМВД, задержанный еще в 2021 году попал в поле зрения правоохранительных органов за совершение преступлений сексуального характера в отношении молодых девушек, за что и был осужден. Освободившись, он поменял паспорт, но это не помогло избежать ответственности.
"В ближайшее время он будет передан в следственные органы для проведения процессуальных действий", – заключили в полиции Петербурга
.