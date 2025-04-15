https://ria.ru/20250415/peterburg-2011366975.html

В Петербурге задержали мигранта, домогавшегося до продавщиц

В Петербурге задержали мигранта, домогавшегося до продавщиц - РИА Новости, 15.04.2025

В Петербурге задержали мигранта, домогавшегося до продавщиц

Полиция Санкт-Петербурга задержала приезжего, который неоднократно домогался до молодых продавщиц, в том числе и под видом врача-остеопата, предлагавшего... РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T14:47:00+03:00

2025-04-15T14:47:00+03:00

2025-04-15T14:47:00+03:00

происшествия

санкт-петербург

узбекистан

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/135813/35/1358133566_0:252:2229:1506_1920x0_80_0_0_1b5c6c48246110c4292302e0f7c44342.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 апр – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала приезжего, который неоднократно домогался до молодых продавщиц, в том числе и под видом врача-остеопата, предлагавшего осмотреть девушек прямо у них работе, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, в минувшую пятницу в полицию Невского района обратилась 22-летняя девушка, работающая консультантом в сетевом магазине на проспекте Большевиков. "Растерянная девушка сообщила полицейским, что прямо в магазине стала жертвой грубых домогательств со стороны посетителя, который отпустил ее лишь после того, как та закричала и позвала на помощь коллег", – рассказали в ГУМВД. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера, и в рамках его расследования оперативники обратили внимания на схожие случаи, отмечают в полиции. Так, недавно две девушки-флористки обратились в полицию с заявлениями о том, что пострадали от назойливого посетителя цветочного магазина, который, представившись врачом-остеопатом, настойчиво пытался осмотреть их прямо на рабочем месте. "Изучив записи с камер видеонаблюдения, полицейские установили личность распускавшего руки посетителя. Им оказался 34-летний уроженец Узбекистана... Он был задержан сотрудниками петербургской полиции и изобличен в содеянном", – говорится в сообщении. Как уточняют в ГУМВД, задержанный еще в 2021 году попал в поле зрения правоохранительных органов за совершение преступлений сексуального характера в отношении молодых девушек, за что и был осужден. Освободившись, он поменял паспорт, но это не помогло избежать ответственности. "В ближайшее время он будет передан в следственные органы для проведения процессуальных действий", – заключили в полиции Петербурга.

https://ria.ru/20250406/syn-2009654783.html

https://ria.ru/20250311/peterburg-2004355835.html

https://ria.ru/20250410/rossija-2010573133.html

санкт-петербург

узбекистан

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, санкт-петербург, узбекистан, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия