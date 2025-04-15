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В Петербурге задержали мужчину, угрожавшего работнице фастфуда пистолетом - РИА Новости, 15.04.2025
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14:28 15.04.2025
https://ria.ru/20250415/peterburg-2011362929.html
В Петербурге задержали мужчину, угрожавшего работнице фастфуда пистолетом
В Петербурге задержали мужчину, угрожавшего работнице фастфуда пистолетом - РИА Новости, 15.04.2025
В Петербурге задержали мужчину, угрожавшего работнице фастфуда пистолетом
Полиция Санкт-Петербурга задержала 66-летнего местного жителя, который якобы в шутку приставил пневматический пистолет ко лбу 17-летней сотрудницы ресторана... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T14:28:00+03:00
2025-04-15T14:28:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 апр – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала 66-летнего местного жителя, который якобы в шутку приставил пневматический пистолет ко лбу 17-летней сотрудницы ресторана быстрого питания, отказавшейся выпить с ним пива, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как сообщалось, накануне в ресторане быстрого питания на улице Коллонтай посетитель предложил 17-летней сотруднице выпить с ним пива. Получив отказ, он приставил ко лбу девушки предмет, напоминающий пистолет, а затем ушел со словами, что пошутил. "В кратчайшие сроки оперативники Невского района установили и задержали любителя эпатажных шуток, носящего с собой пневматический пистолет. Им оказался 66-летний неработающий житель Невского района", – говорится в сообщении. Как отмечается, задержанного передадут в следственные органы для проведения процессуальных действий.
https://ria.ru/20250409/vystrel-2010339384.html
https://ria.ru/20250309/peterburg-2003898109.html
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происшествия, санкт-петербург, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия
Происшествия, Санкт-Петербург, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Россия
В Петербурге задержали мужчину, угрожавшего работнице фастфуда пистолетом

В Петербурге задержали мужчину, приложившего пистолет к лбу сотрудницы ресторана

© Sputnik / Табылды Кадырбеков | Перейти в медиабанкРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 апр – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала 66-летнего местного жителя, который якобы в шутку приставил пневматический пистолет ко лбу 17-летней сотрудницы ресторана быстрого питания, отказавшейся выпить с ним пива, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как сообщалось, накануне в ресторане быстрого питания на улице Коллонтай посетитель предложил 17-летней сотруднице выпить с ним пива. Получив отказ, он приставил ко лбу девушки предмет, напоминающий пистолет, а затем ушел со словами, что пошутил.
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"В кратчайшие сроки оперативники Невского района установили и задержали любителя эпатажных шуток, носящего с собой пневматический пистолет. Им оказался 66-летний неработающий житель Невского района", – говорится в сообщении.
Как отмечается, задержанного передадут в следственные органы для проведения процессуальных действий.
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